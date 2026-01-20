Орбан: Европой управляет немецкая военная машина

Венгерский премьер продолжает критиковать так называемую «консолидированную» политику Европейского союза. По словам Виктора Орбана, нужно быть честными и признать тот факт, что «Европой сегодня управляет немецкая военная машина».

Опасность этого очевидна.

Премьер Венгрии напоминает, что глава Еврокомиссии – немка, председатель крупнейшей фракции в Европарламенте – немец.

Добавим к ним канцлера Германии. И эта тройка сегодня формирует военную повестку для всей Европы. Они уже прямо говорят, что рано или поздно европейские страны должны будут направить свои войска для так называемой «миротворческой миссии» на Украину.

Председатель венгерского правительства добавляет, что каким бы ни оказался формат этой миссии, европейские миротворцы окажутся прямыми участниками войны против России. Виктор Орбан добавляет, что, даже если Брюссель отдаст распоряжение для каждой страны подготовить военный контингент к отправке на Украину «в рамках миротворческой миссии», он будет блокировать выполнение этого распоряжения в отношении привлечения венгерских солдат.

Я против того, чтобы венгерские солдаты оказались там.

Ранее в венгерских социальных сетях обсуждалась мысль о том, что «однажды венгерская армия уже пошла по зову немецкой военной машины на Восток». Теперь, как известно, самое крупное захоронение венгерских солдат, находится под Воронежем.
    Василий_Островский
    Сегодня, 11:49
    Орбан - редкий тип лидера думающего и самостоятельного в сегодняшнем западном политикуме.
    Если он удержится ещё пару лет, то ЕС и НАТО очень сильно деформируются, что сильно изменит ситуацию в сторону успокоения.
    Ему бы побольше партнеров других стран, имеющиеся сейчас ещё 3 страны маловато, нужно бы туда добавить Болгарию и Австрию, был бы толк )
    Младший рядовой
    Сегодня, 11:51
    Орбан загибает и он это знает. На публику работает. ЕС управляют транснационалы, которые между собой стали переругиваться по финансовым вопросам и Трамп со своими транснационалами добавил веселья.
    APASUS
    Сегодня, 11:51
    Кто то усердно проталкивает политиков "партии войны"в управлении Европой ,отсюда появление Урсулы, Каллас и прочего военного сброда.
      Дедок
      Сегодня, 12:04
      Урсулы, Каллас и прочего военного сброда.

      это просто - сброд, никаких званий и тем более выслуги в армии у них - нет...
        APASUS
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Дедок
        это просто - сброд, никаких званий и тем более выслуги в армии у них - нет...

        А при чем тут выслуга ,они политический курс ЕС формируют ,на войну. Им то плевать ,они в окопы не собираются
      carpenter
      Сегодня, 12:23
      Цитата: APASUS
      Кто то усердно проталкивает политиков "партии войны"в управлении Европой

      Так "партия войны", это вначале Тевтонский Орден, затем по прядку - Пруссия, Германия, Третий Рейх и современная Германия ( а может уже и Четвёртый Рейх ). Изначально идёт из них. А остальная Европа это просто "приложение" к ним.
    Feodor13
    Сегодня, 12:13
    Дело не только в личности Орбана.
    Венгрия - является в Европе самой националистической страной.
    Там минимум мигрантов, а цыган они метлами гоняют - это спорт у их полицейских.

    В свою очередь их национализм (рациональный, в отличии от укров)
    проистекает из истории, языковой группы, географического положения.

    И на переломе истории, эпох, на контрасте - это особенно четко сработало в противопоставлении с англосаксонским глобализмом.
    bober1982
    Сегодня, 12:15
    Захоронения бывших венгерских военнопленных есть и в Самаре.
    В довольно мрачных и дремучих лесах под поселком Управленческий (сейчас это один из районов города) и захоронены венгры,на месте бывшего лагеря для пленных под номером 234 (запоминается легко)
    В процентном отношении венгры составляли примерно 20% от общей численности лагеря,в основном были немцы (привет,Мерцу,его бы свозить в эти леса),и даже лагерь имел неофициальное название,как немецких военнопленных,хотя там собраны были бывшие солдаты и офицеры всех европейских стран.
    На месте захоронения (в этом самом дремучем лесу) установлен только венгерский памятный знак (установлен самими венграми) и место захоронения венгров отмечено бетонными столбиками.
    Пионер1984
    Сегодня, 12:20
    Суть в том что никакой немецкой военной машины нет уже боле 80 лет.А есть,как метко заметил генерал из всем известного сериала,"диктатура мелких лавочников".