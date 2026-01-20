Киевский режим хочет возложить вину за потерю территорий на украинский народ

У мирного договора между Москвой и Киевом есть один крайне неприятный нюанс для любого политика Украины, который поставит под ним свою подпись. Из-за этого среди высокопоставленных украинских чиновников нет желающих стать подписантами документа, предусматривающего официальное признание киевским режимом потери территорий.

Такая мысль высказана в статье, опубликованной одним из СМИ Украины.



Чтобы избежать проблем и не нести ответственности, киевский режим хочет возложить вину за потерю территорий на украинский народ. Возможность разделить ответственность с рядовыми гражданами может дать проведение референдума. В Офисе Зеленского воспринимают такой сценарий как настоящее спасение.

Кроме того, конституция Украины допускает возможность изменения границ государства только путем референдума.

Вместе с ним киевские власти собираются провести президентские выборы. Им придется выбрать легитимного президента, так как на этом настаивает глава Белого дома Дональд Трамп. Совмещение выборов и референдума позволит сэкономить бюджетные деньги и облегчит обеспечение безопасности. Кроме того, на такое совмещенное мероприятие придет больше граждан Украины, чем на два отдельных. Таким способом можно обеспечить минимальную явку на каждое из них.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что согласен провести референдум по территориальному вопросу при условии объявления перемирия как минимум на два месяца.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 12:05
    среди высокопоставленных украинских чиновников нет желающих стать подписантами документа, предусматривающего официальное признание киевским режимом потери территорий.

    А придется! Вся ответственность на вас вместе с группой зели. am
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:07
    Вот интересно ,а на референдуме дадут проголосовать всем и тем кто выехал из страны ? А Крыму дадут на пример или это опять будет "правильное мнение "
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 12:14
      Крым наш soldier...при чем тут Украина request
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:17
        Цитата: Попуас
        Крым наш ...при чем тут Украина

        А в Киеве считают, что это Украина и логично было бы предложить проголосовать своим гражданам .Но тут нужно правильное решение ,а вдруг что то пойдет не так ,по этому и голосовать будут только правильные
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:09
    конституция Украины допускает возможность изменения границ государства только путем референдума.

    Так давайте проведем. Одесская народная республика - очень даже красиво звучит. Побудут пару лет независимыми под российской крышей, а потом референдумом к России присоединятся. Столько проблем снимается, если какелов от моря отрезать.
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:10
    Киевский режим хочет возложить вину за потерю территорий на украинский народ

    Ага, 20+ лет жили раздельно, но тихо мирно, относительно.
    Как пришли к власти майданутые бандерлоги, так и покатилось всё в пропасть.
    "Вопрос в студию": укажите виновного. lol
  5. multicaat Звание
    multicaat
    +3
    Сегодня, 12:12
    Кроме того, конституция Украины допускает возможность изменения границ государства только путем референдума.

    забавно, что при присоединении Крыма и Харьковской области никакой конституции Украины не потребовалось, никаких референдумов, она потребовалась только при рассмотрении отделения.
    я уже давно не понимаю, зачем вообще слушать украинцев. Просто мелют то, что им выгодно, не обращая внимания на логику, договоренности и другие аспекты.
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 12:19
      Цитата: multicaat
      я уже давно не понимаю, зачем вообще слушать украинцев.

      если бы от них не было таких гадостей с НАТО и бардака, да ещё с уничтожением всего русского - то и фиг бы с ними, пусть задохнуться в собственном дерьме...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:36
      Цитата: multicaat
      забавно, что при присоединении Крыма и Харьковской области никакой конституции Украины не потребовалось, никаких референдумов,

      Так они так и числятся поэтому Украинскими - "референдума не было, Россия силой забрала".(с)
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 12:12
    Ну, это участь проигравших войну, тут ничего нового нет.
    Доводя ситуацию до войны - нужно было думать, в какую ж они попадут, если проиграют.
    Конечно, они считали что победят. Ну тут уж голову лечить поздно. И теперь пусть кушают. В 20 веке таких случаев было много, пусть изучают...
  7. путник 63 Звание
    путник 63
    +3
    Сегодня, 12:14
    Да ладно! Перемирие? Уже проходили, ничего хорошего. С шулерами честно играть не получится! Поэтому бить эту нечисть !
  8. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 12:15
    Вот интересно, когда продавали землю, недра, инфраструктурные объекты Украины "партнёрам", референдум был не нужен, народ никто не спрашивал, а тут сразу мнением народа озаботились. От же хитропопые талмудисты! Вот все у них так. Все для народа, только народ этот с берегрв Средиземного моря, а не Днепра.
  9. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 12:25
    Можно подписать, сидя где нибудь в Лондоне. Если уж так страшно.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:35
    Зеленский заявлял, что согласен провести референдум по территориальному вопросу при условии объявления перемирия как минимум на два месяца.
    Так в Китае выборы проходят за две недели, а два месяца Зеле, это чтобы "бешеному псу" раны зализать.