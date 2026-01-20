У мирного договора между Москвой и Киевом есть один крайне неприятный нюанс для любого политика Украины, который поставит под ним свою подпись. Из-за этого среди высокопоставленных украинских чиновников нет желающих стать подписантами документа, предусматривающего официальное признание киевским режимом потери территорий.Такая мысль высказана в статье, опубликованной одним из СМИ Украины.Чтобы избежать проблем и не нести ответственности, киевский режим хочет возложить вину за потерю территорий на украинский народ. Возможность разделить ответственность с рядовыми гражданами может дать проведение референдума. В Офисе Зеленского воспринимают такой сценарий как настоящее спасение.Кроме того, конституция Украины допускает возможность изменения границ государства только путем референдума.Вместе с ним киевские власти собираются провести президентские выборы. Им придется выбрать легитимного президента, так как на этом настаивает глава Белого дома Дональд Трамп. Совмещение выборов и референдума позволит сэкономить бюджетные деньги и облегчит обеспечение безопасности. Кроме того, на такое совмещенное мероприятие придет больше граждан Украины, чем на два отдельных. Таким способом можно обеспечить минимальную явку на каждое из них.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что согласен провести референдум по территориальному вопросу при условии объявления перемирия как минимум на два месяца.

