Трамп раскритиковал Лондон за решение о передаче острова с военной базой США

Дональд Трамп жестко прошелся по Лондону из-за решения передать архипелаг Чагос Маврикию – вместе с островом Диего-Гарсия, где расположена ключевая американская военная база в Индийском океане.

В социальной сети Truth Social президент США назвал действия Великобритании проявлением слабости и заявил, что «это уже заметили Москва и Пекин».

Трамп написал:

Это шокирует, но наш «блестящий» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия – место жизненно важной военной базы США – Маврикию без какой-либо причины.

Эпизод он использовал как аргумент в пользу необходимости «приобретения» Гренландии: мол, национальная безопасность требует жестких решений, а Дания и европейские союзники «должны поступить правильно».

Чагос – стратегическая точка в центре Индийского океана, позволяющая контролировать морские пути между Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией. С Диего-Гарсии взлетали дальние бомбардировщики в кампаниях в Ираке и Афганистане.

Формально для военного присутствия США и Британии мало что меняется: Лондон арендовал атолл на 99 лет, база и аэродром продолжат работу. Но в Вашингтоне опасаются политических рисков – Маврикий называют союзником Китая, а при жесткой смене курса Порт-Луи может попытаться пересмотреть договоренности.
  1. moreman78 Звание
    moreman78
    +3
    Сегодня, 12:24
    Но в Вашингтоне опасаются политических рисков – Маврикий называют союзником Китая, а при жесткой смене курса Порт-Луи может попытаться пересмотреть договоренности.

    Ну так опыт то есть - Гренада, Панама, Венесуэла! Чего распереживались то штатники?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:31
      Цитата: moreman78
      Но в Вашингтоне опасаются политических рисков – Маврикий называют союзником Китая, а при жесткой смене курса Порт-Луи может попытаться пересмотреть договоренности.

      Ну так опыт то есть - Гренада, Панама, Венесуэла! Чего распереживались то штатники?

      Пробьют в башку с ноги Маврикию- тем более не британскому, а ничейному - делов то....
      "- Ты зачем петуха убил такого красавца?
      - Он у меня курей топтал, гусей топтал, свинью топтал, корову топтал. Начал на жену поглядывать - пришлось зарубить" (с) belay lol
      Как бы не пришлось нам петуха (США) рубить....

      З. Ы
      Вид красивый на атолл сверху...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:34
      moreman78
      Сегодня, 12:24
      Ну так опыт то есть - Гренада, Панама, Венесуэла! Чего распереживались то штатники?

      hi Вес цымес в том, что рыжий нарцисс из Фашингтона произнёс только начало своей речи о возрождении доктрины Монро в Западном полушарии, как зоне интересов и национальной безопасности матрасников, а, чтобы войти в историю, ему необходимо заявить о доктрине Донро, на основании которой весь мир должен находиться под контролем янкесов и зоной их интересов.
      Можно и подавиться от такого объёма хотелок.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Трамп раскритиковал Лондон за решение о передаче острова с военной базой США

    британцы хотят на шпагат посадить Трампа с Гренландией и Маврикием ))) вы главное все там в своем гадюшнике не останавливайтесь , болеем за обе команды. good
  4. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +1
    Сегодня, 12:34
    Порт-Луи может попытаться пересмотреть договоренности.


    Ага. Кубинские власти неоднократно пытались отменить, или хотя-бы оспорить
    позорные и кабальные условия договора аренды базы Гуантанамо.
    Все спорные вопросы по договору аренды решаются в судах подконтрольных
    США.
    Даже аннулировать договор в принципе не в состоянии.
    Думаю, там с Диего-Гарсией, таже история.