Дональд Трамп жестко прошелся по Лондону из-за решения передать архипелаг Чагос Маврикию – вместе с островом Диего-Гарсия, где расположена ключевая американская военная база в Индийском океане.В социальной сети Truth Social президент США назвал действия Великобритании проявлением слабости и заявил, что «это уже заметили Москва и Пекин».Трамп написал:Эпизод он использовал как аргумент в пользу необходимости «приобретения» Гренландии: мол, национальная безопасность требует жестких решений, а Дания и европейские союзники «должны поступить правильно».Чагос – стратегическая точка в центре Индийского океана, позволяющая контролировать морские пути между Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией. С Диего-Гарсии взлетали дальние бомбардировщики в кампаниях в Ираке и Афганистане.Формально для военного присутствия США и Британии мало что меняется: Лондон арендовал атолл на 99 лет, база и аэродром продолжат работу. Но в Вашингтоне опасаются политических рисков – Маврикий называют союзником Китая, а при жесткой смене курса Порт-Луи может попытаться пересмотреть договоренности.

Это шокирует, но наш «блестящий» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия – место жизненно важной военной базы США – Маврикию без какой-либо причины.

