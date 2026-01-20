Роковой фаэтон: как автомобиль превратился в символ начала Первой мировой войны
В 1914 году, 28 июня, в Сараеве произошло убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии Хотек фон Хотков унд Вогнин, светлейшей герцогини Гогенберг. Они были застрелены сербским гимназистом Гаврилой Принципом, входившим в группу из шести террористов (пять сербов и один босниец), координировавшихся Данилой Иличем.
Политической целью убийства было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и последующее присоединение их к Великой Сербии или Югославии. Члены группы контактировали с сербской террористической организацией под названием «Черная рука». Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны. Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии, который был частично отклонен, тогда Австро-Венгрия 28 июля объявила Сербии войну.
Об этом историческом событии и его последствиях написано много. В материале речь пойдет об автомобиле, в котором были расстреляны эрцгерцог и его супруга. Можно сказать, что он стал своего рода символом начала первой в истории человечества мировой войны.
В день убийства наследник австро-венгерского престола с женой ехали в автомобиле представительского класса австрийского производителя Gräf & Stift («Грэф унд Штифт») модели Doppel-Phaeton-Karosserie («Фаэтон с двойным кузовом»). Такие машины пользовались популярностью у состоятельных особ в первые три десятилетия ХХ века.
С годами «роковой» автомобиль Gräf & Stift с открытым верхом стал предметом нескольких конспирологических теорий, в том числе о том, что он был проклят или что он был причастен к смерти других людей. Хотя наибольшее распространение они получили уже во второй половине прошлого века и, скорее всего, отчасти являются художественным вымыслом. Это сродни поверью, что не стоит покупать машины, ранее побывавшие в аварии.
Двойной фаэтон Gräf & Stift с 4-цилиндровым двигателем мощностью 32 лошадиные силы 1910 года выпуска принадлежал офицеру транспортного корпуса австрийской армии графу Францу фон Харраху. В 1914 году австрийская армия столкнулась с бюджетными ограничениями, поэтому эрцгерцогу предоставили не военный, а частный автомобиль. Граф фон Харрах находился на подножке в момент убийства и стал его свидетелем.
Во многих источниках говорится, что у автомобиля Gräf & Stift не было задней передачи, из-за чего он замедлялся при смене направления движения. Эта задержка позволила убийце, Гавриле Принципу, приблизиться к автомобилю и выстрелить. На самом деле, как выяснилось позднее, у автомобиля есть задняя передача, но из-за технических стандартов того времени переключение передачи занимает некоторое время.
Первым владельцем рокового авто после смерти эрцгерцога был генерал Потиорек. У него начались проблемы с психикой, и позже он умер в сумасшедшем доме. Армейский капитан, следующий владелец, погиб в результате несчастного случая, сбив насмерть двух крестьян.
Машину затем купил губернатор Югославии. За четыре месяца он попал в четыре аварии, в результате последней ему ампутировали правую руку. Губернатор продал машину врачу, который погиб, когда машина перевернулась и раздавила его. С каждым новым владельцем трагедии продолжались. Владельцы рокового авто были либо ранены, либо погибали в результате несчастных случаев, находясь в автомобиле.
Всего погибло тринадцать человек, связанных с машиной — проклятого «железного коня», к счастью вывели, из эксплуатации. Сегодня этот якобы преследуемый роком автомобиль Graf & Stift выставлен в Музее военной истории в Вене — пулевые отверстия от убийства все еще видны. На автомобиле Gräf und Stift 1914 года последний император Австро-Венгрии Карл I отправился в свое швейцарское изгнание в 1920 году. Хотя это был другой автомобиль того же класса.
Австрийский автопроизводитель Graf & Stift, специализирующийся на выпуске машин премиум-класса, позднее принадлежал автоконцерну MAN AG (прежнее название: машиностроительная фабрика Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg; SE). Компания была основана братьями Францем, Генрихом и Карлом Грэфами и инвестором Вильгельмом Штифтом в 1902 году, хотя фактически производство автомобилей началось в 1907-м. Располагалась она в Вене, и производственные мощности по-прежнему используются там, но название Gräf & Stift больше не применяется.
Что касается рокового убийства в Сараеве, то отчасти оно стало стечением нескольких обстоятельств, определенную роль в которых сыграл не только фаэтон Gräf & Stift, но и его водитель. Начать с того, что эрцгерцог был вынужден по причине недофинансирования, как сказали бы сейчас, воспользоваться для поездки частным автомобилем с открытым верхом. История не терпит сослагательного наклонения, но можно допустить, что находись Фердинанд с супругой в машине с закрытым кузовом, они как минимум не были бы опознаны террористом.
События 28 июня 1914 года разворачивались молниеносно. Фердинанд заявил местным властям, что отказывается от запланированной программы. Но дальше произошла цепочка роковых ошибок и совпадений.
Первая бомба, брошенная в кортеж наследного принца подельником Гаврило Принципа, Неделько Чабриновичем, попала в полицейскую машину сопровождения. После этого эрцгерцог укрылся в ближайшей ратуше, но затем решил продолжить поездку, причем без охраны.
Фердинанд садится в машину, но шофер Леопольд Лойка путает дорогу и едет по другому маршруту. Поняв это, глава кортежа приказывает развернуться. В этот момент процессию наследного принца замечает тот самый Гаврило Принцип, который коротал время у магазина «Деликатесы Морица Шиллера».
Террорист видит, что эрцгерцог едет прямо в его сторону в открытом лимузине. Он бежит к машине и стреляет практически в упор. Первая пуля ранила эрцгерцога в яремную вену, вторая попала Софии в живот, ранения для обоих оказались смертельными.
Конечно, не случись убийства наследника престола Австро-Венгрии, можно смело предположить, что это могло лишь отсрочить масштабную войну в Европе. Однако, кто знает, как бы развивались события, если бы не роковое стечение обстоятельств, свою роль в которых случайным образом сыграл и фаэтон Gräf & Stift.
Первая мировая война продлилась пять лет и завершилась подписанием Версальского мирного договора. Так совпало, история часто преподносит подобные циклические повторы, мир был заключен во Франции в тот же день, что убили принца Фердинанда, только 28 июня 1919 года.
