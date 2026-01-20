Противник сообщает о дистанционном минировании «Геранями» в Ровенской области

5 346 10
Противник сообщает о дистанционном минировании «Геранями» в Ровенской области

Украинские ресурсы заявляют об обнаружении саперами двух противотанковых мин ПТМ-3 в непосредственной близости от железнодорожных путей в Ровненской области. Противник предполагает, что эти мины были дистанционно установлены нашими БПЛА семейства «Герань».

Ранее уже сообщалось о применении «Гераней» для дистанционного минирования дорог на подконтрольной противнику территории, однако, судя по этому сообщению, российские БПЛА способны минировать даже самые отдаленные от ЛБС регионы Украины.



Давно не секрет, что «Герани» из обычного беспилотника-камикадзе стали практически универсальным незаменимым в ходе боевых действий средством, а эффективность их применения продолжает расти. Помимо противотанковых мин ПТМ-3 для дистанционного минирования местности наши военные начали использовать противотранспортные кумулятивные мины ПТМ-К2Н с системой взрывателя «Искра».

Бесконтактная система «Искра» реагирует на изменение магнитного поля и срабатывает при приближении транспорта, при этом боевая часть мины способна пробить более 80 мм брони. Этого заряда вполне достаточно, чтобы нанести урон легкой бронетехнике или высокомобильному транспорту разведгрупп противника. Учитывая относительно небольшую массу ПТМ-К2Н порядка 0,775 кг, постановка полноценных минных заграждений может осуществляться широчайшим перечнем коптеров. Кроме того, сброс и постановка мин могут осуществляться и с БПЛА самолетного типа (включая «Герань-2», «Италмас» или «Молния»).


10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +2
    Сегодня, 13:45
    Альтиус-РУ мог бы нести боевую нагрузку в тонну,тот же ФАБ-1000 к примеру или по 2 ФАБ-500.Вот это было бы минирование.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:52
      В продолжении.А если сбросить с Альтиуса-РУ две такие ёмкости по 500 кг каждая с чем то тем,чем на днях украинский железный мост сожгли,то логистика бы у них застопорилась серьезно без мостов.Да и радиус полета у Альтиуса-РУ приличный.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 14:01
      Сравните стоимость Альтиуса и Герани (плюс-минус). А надо сотнями запускать.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 14:11
        Разница не только в стоимости,но и в возможностях доставки тех или иных АСП,в доступности в связи с нахождением в серийном производстве или только в качестве экспериментального образца.Та же Герань максимум что сможет сбросить,так это одну ФАБ-100 или 2 ФАБ-50,но как то об этом я ничего не слышал.У Гераней боевая часть 90 кг.Почему бы не сделать многоразовые модификации Гераней-бомберов , несущих по одной ФАБ-100/по 2 ФАБ-50 за один полёт,всяко лучше чем когда Герань летит в один конец.Двиглу Гераней прийдётся ресурс поднять и возможно установить парашют для возможности безопасно приземлиться при возвращении на базу с которой происходил их запуск.Возможно что прийдётся такие Герани оснастить лазерным целеуказателем как на БПЛА Орланах-30,подсвечивающих цели,а ФАБ-100/ФАБ-50 оснастить лазерными модулями для точного наведения по лазеру,как реализовано на тех же отечественных КАБах с лазерным наведением на цель.Но это окупится за счёт роста парка таких многоразовых Гераней даже с учётом неизбежных потерь при налетах,а Герани-камикадзе всегда идут в один конец и не возвращаются.
        1. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 15:01
          Двиглу Гераней прийдётся ресурс поднять и возможно установить парашют для возможности безопасно приземлиться при возвращении на базу с которой происходил их запуск.Возможно что прийдётся такие Герани оснастить лазерным целеуказателем как на БПЛА Орланах-30,подсвечивающих цели,

          И цену пересчитать....
        2. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 15:11
          Пишете Вы все правильно. Но увеличивать ресурс движка - новый движок нужен. Подсвет и парашют тоже денег стоит. И все это в конечном итоге выльется в копеечку. И здесь надо считать по деньгам, выгодна ли многоразовая Герань. Со своей относительно скромной БЧ, нормально справляется со своими задачами. Для других задач существует целая линейка летающего ничуть не хуже.
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:48
    Мины под снегом страшная вещь...
    После пары подрывов коммуникации замирают на время, а потом движение не восстанавливается до прежнего, об этом уже часто писали...
    Больше ударов хороших и разных )
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 13:49
    Зимой эти мины можно в белый цвет красить, известью ...
    К весне известь смоет дождями, вторая маскировка.
  4. sedoj Звание
    sedoj
    +1
    Сегодня, 13:50
    Хороший способ применяют украинцы - подрыв на месте. Осталось только накидать мин на путях , и пусть сами подрывают, вместе с рельсами. И им хорошо, и нам весело.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:18
    Цитата: Evgenijus
    К весне известь смоет дождями, вторая маскировка.

    К весне уже и хихлов не останется. Я надеюсь!