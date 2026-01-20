Противник сообщает о дистанционном минировании «Геранями» в Ровенской области
Украинские ресурсы заявляют об обнаружении саперами двух противотанковых мин ПТМ-3 в непосредственной близости от железнодорожных путей в Ровненской области. Противник предполагает, что эти мины были дистанционно установлены нашими БПЛА семейства «Герань».
Ранее уже сообщалось о применении «Гераней» для дистанционного минирования дорог на подконтрольной противнику территории, однако, судя по этому сообщению, российские БПЛА способны минировать даже самые отдаленные от ЛБС регионы Украины.
Давно не секрет, что «Герани» из обычного беспилотника-камикадзе стали практически универсальным незаменимым в ходе боевых действий средством, а эффективность их применения продолжает расти. Помимо противотанковых мин ПТМ-3 для дистанционного минирования местности наши военные начали использовать противотранспортные кумулятивные мины ПТМ-К2Н с системой взрывателя «Искра».
Бесконтактная система «Искра» реагирует на изменение магнитного поля и срабатывает при приближении транспорта, при этом боевая часть мины способна пробить более 80 мм брони. Этого заряда вполне достаточно, чтобы нанести урон легкой бронетехнике или высокомобильному транспорту разведгрупп противника. Учитывая относительно небольшую массу ПТМ-К2Н порядка 0,775 кг, постановка полноценных минных заграждений может осуществляться широчайшим перечнем коптеров. Кроме того, сброс и постановка мин могут осуществляться и с БПЛА самолетного типа (включая «Герань-2», «Италмас» или «Молния»).
