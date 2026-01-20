НАТО допускает гипотетический сценарий объединения США и РФ против Европы

Согласно оценкам разведки альянса, в случае начала военных действий со стороны Вашингтона против Гренландии и Дании, существует вероятность нанесения ударов со стороны Москвы по территории Норвегии, Финляндии и государств Балтии.

Северное командование НАТО не исключает гипотетический сценарий конфликта с участием США и России против Европы. Такая вероятность хоть и мала, но она существует. К такому выводу пришла разведка Североатлантического альянса, сообщают российские ресурсы.Согласно оценке и анализу ситуации вокруг Гренландии, существует вероятность, что Трамп и Путин договорятся между собой для совместных действий против Европы, в частности против стран в северной ее части. Одним из рассматриваемых сценариев может быть военное вторжение США в Гренландию с началом боевых действий против Дании, тогда как Россия ударит по Прибалтике, Норвегии и Финляндии.Звучит бредово, но в Северном командовании НАТО свои аналитики, они это допускают. При этом они не рассматривают вмешательство в конфликт других европейских стран альянса, они просто не учитываются и в сценарии не упоминаются.Стоит отметить, что Трамп ранее заявил о желании присоединить Гренландию к США мирным путем, возможность военного решения он комментировать отказался. Россия, в свою очередь, в такой авантюре США участвовать точно не будет, ей это не нужно. Москву в эти сценарии приплели в качестве «пугала», чтобы снова обвинить в якобы желании «напасть на Европу».