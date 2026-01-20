НАТО допускает гипотетический сценарий объединения США и РФ против Европы

НАТО допускает гипотетический сценарий объединения США и РФ против Европы

Северное командование НАТО не исключает гипотетический сценарий конфликта с участием США и России против Европы. Такая вероятность хоть и мала, но она существует. К такому выводу пришла разведка Североатлантического альянса, сообщают российские ресурсы.

Согласно оценке и анализу ситуации вокруг Гренландии, существует вероятность, что Трамп и Путин договорятся между собой для совместных действий против Европы, в частности против стран в северной ее части. Одним из рассматриваемых сценариев может быть военное вторжение США в Гренландию с началом боевых действий против Дании, тогда как Россия ударит по Прибалтике, Норвегии и Финляндии.



Звучит бредово, но в Северном командовании НАТО свои аналитики, они это допускают. При этом они не рассматривают вмешательство в конфликт других европейских стран альянса, они просто не учитываются и в сценарии не упоминаются.

Согласно оценкам разведки альянса, в случае начала военных действий со стороны Вашингтона против Гренландии и Дании, существует вероятность нанесения ударов со стороны Москвы по территории Норвегии, Финляндии и государств Балтии.


Стоит отметить, что Трамп ранее заявил о желании присоединить Гренландию к США мирным путем, возможность военного решения он комментировать отказался. Россия, в свою очередь, в такой авантюре США участвовать точно не будет, ей это не нужно. Москву в эти сценарии приплели в качестве «пугала», чтобы снова обвинить в якобы желании «напасть на Европу».
  1. Тарелка Звание
    Тарелка
    +7
    Сегодня, 13:47
    Я такое уже видел в 44-м laughing
    А если серьёзно, то реально бред какой-то.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 13:54
      Это продолжение раскручивания российской угрозы, не иначе как... fool
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 13:56
      Совсем не бред. Европу объединяли в ЕС, чтобы легче было грабить. И с распадом СССР ее потихонечку разграбливали. Трамп просто сильно форсировал процесс.
      1. K._2 Звание
        K._2
        +1
        Сегодня, 17:26
        Донии ещё начнет бомбардировки 404, вот увидите. Операция какой нибудь Гнев Зевса будет, вместе с нами🤣
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:57
      Цитата: Тарелка
      Я такое уже видел в 44-м laughing
      А если серьёзно, то реально бред какой-то.

      Я вчера так уже бредил.
      Цитата: Zoldat_A
      в каждой шутке есть доля шутки. Влезть нам на плечи в нашем противостоянии с Европой, как в 1945-м. Возможно, Трамп решил, что момент настал? Тогда сработало, хотя "союзничество" было такое себе... Здесь Гитлера финансируем, здесь его разгромили, а тут НАТО создаём?
      То есть, нас, как минимум, двое. А, как сказали в том классическом мультфильме, "это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходят поодиночке".
      Я к тому, что как и во второй половине, 1944-го, стало ясно, кто во всей этой кутерьме станет лузером и Трамп сообразил, кого нужно бить, чтобы оказаться "на правильной стороне истории". А, заодно, начал забрасывать невод, чтобы собрать максимальные плюшки.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 14:12
        Я всё же не думаю, что аналогия прямая. СССР объединённую под властью Рейха Европу уже на середину 43-го мог бы разбить и в одиночку. А Европа до сих пор основные потери несла от своих же действий. Что касается снятия сливок Трампом, то Европа и так ему всё отдавать готова в надежде, что придёт после него демократ, и всё отменит. Есть ли стимул реально впрягаться против неё? Впрочем, я сейчас рассуждаю из позиции презумпции выгодности статуса-кво в отношениях с Европой для США. Было бы любопытно почитать ваше мнение касательно именно того, насколько для Штатов выгодны/невыгодны текущие отношения с ЕС и НАТО.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 14:31
          Цитата: Тарелка
          Европа и так ему всё отдавать готова в надежде, что придёт после него демократ, и всё отменит. Есть ли стимул реально впрягаться против неё?

          Так, как бы, у наших рукамиводителей ума хватает пока ни о каком объединении усилий с Трампом не говорить. Просто ситуационно получается, что мы делаем общее дело. Он - со своей стороны, а мы - так, как считаем нужным.

          Европа дошла в своём подчинении США до такой ступеньки, на которой США уже не важно - есть ЕС и НАТО или их нет. Без газа-то страдает Германия, а не какое-то гипотетическое ЕС, в котором из постоянного населения одна Урсула. И мне, кстати, интересно, как ЕС введёт в действие свою "экономическую базуку"? Повысит пошлины на американские товары и будет газ покупать ещё дороже?
          То же самое относится к НАТО. Базы стоят не в ЕС, а в Германии. И любую страну Европы США нагнёт с базами и покупкой американского оружия и без НАТО.

          ЕС изначально был создан для экономического противостояния США - значит, ЕС Америке изначально ненужная фигня.
          НАТО свою роль выполнило, теперь от него больше проблем, как с Гренландией, чем толку. Поэтому его тоже можно списать. Европа, несомненно, что-нибудь своё, европейское, придумать. Но на сегодня это будет жалкая пародия на НАТО с США во главе. Да и Америка все силы приложит, чтобы этого не было.

          Я считаю, что Трамп создаёт свой "Совет мира" как нечто, объединяющее под началом США функции и ООН, и "мирового НАТО", и много чего ещё. эдакое "дворянство" при "короле мира".
          Вот об этом нашим рукамиводителям, по моему мнению, стоило бы подумать...
          1. bayard Звание
            bayard
            +1
            Сегодня, 18:37
            Никто не летает в грёзах о дворянстве и аристократических статусах выше наших чиновников да казнокрадов . Но Трамп действительно строит Империю и некую параллельную ООН структуру . Т.е. ломает все официальные и полуофициальные структуры глобалистов , лишает их финансирования и возможности паразитировать и навязывать свою волю государствам и гражданам .

            заявление уже с американской стороны о предполагаемых совместных боевых действиях против паразитарно-фашистского гадюшника Европы и Англии (соседки её) - совместно с Россией ... это становится уже очень даже интересным . Одно дело рассуждения политологов и экспертов , и совсем другое дело заявления представителя комитета штабов США .
            Сказать что европы , англии и их элиты задолбали всё Человечество своими дурью и неадекватными хотелками , это ничего не сказать . Это раковая опухоль на теле человечества , нуждающаяся в срочном оперативном лечении с полной ампутацией . Ни увещевания , ни Голос Разума , ни Строгие Предупреждения на них не действуют . Это зомби - покойники несущие смерть по заданной извне программе . Так что только тотальное уничтожение с глубокой термической обработкой , чтоб зараза не распространилась шире . Сейчас это остров и полуостров Прокаженных .
            И вектор удара России предполагается правильный - нам необходимо ликвидировать опасность у наших границ . По сути весь полуостров Скандинавский должен вернуться в Родную Гавань , вплоть до (включительно) зоны Датских проливов . И конечно Шпицберген обязан быть нашим - как залог безопасности зоны СМП .
            Не прямо сейчас , но сразу после завершения компании в Северном Причерноморье .
            1. ser-pov Звание
              ser-pov
              +1
              Сегодня, 19:08
              Всё это правильно сказано и я бы добавил взятия Датских проливов под полный контроль России, но офигенно правильный гарант на это не пойдёт. Хотя перефразирую Трампа - " Сделаем Россию снова Великой " звучит как никогда актуально.
              1. bayard Звание
                bayard
                0
                Сегодня, 19:22
                Цитата: ser-pov
                " Сделаем Россию снова Великой " звучит как никогда актуально.

                И прирасти она обязана всей Скандинавией (Финляндия , Норвегия , Швеция , Дания и Трибалтия на закуску) , ибо это вопрос Нашей Безопасности . Балтийское море обязано стать внутренним морем России . А хождение кораблей СФ "за угол" обязано стать предельно безопасным , удобным и комфортным , ибо проходить такое плавание будет вдоль Русских Берегов бывшей Норвегии . Всё население Дании подлежит депортации вместе с их королевской семьёй и прочим цирком , ибо в зоне проливов будут находиться наши военные базы и осуществляться контроль судоходства .
                Цитата: ser-pov
                но офигенно правильный гарант на это не пойдёт.

                Ну на СВО то пошел . Хотя и Армии для этого не имел (Маленькая не в счёт , то и не Армия была) но начал . Сейчас Армия уже есть . Как появилось множество того , о чём 4 года и мечтать не смели . Так что всяко может повернуться . Возможности определяют желания , но никак не наоборот . Просто об этом надо помнить .
                1. ser-pov Звание
                  ser-pov
                  0
                  Сегодня, 19:24
                  Вот именно в целях безопасности России и никак иначе.
    4. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Тарелка
      А если серьёзно, то реально бред какой-то.

      Лыткин и сам осознает, что
      Звучит бредово,
      но не смог удержаться, чтоб сплетню не перепеть!
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 13:50
    Ну наконец-то... а то про Россию в качестве главного врага забыли...
    Вот они курят или нюхают? Или грибы едят?
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:53
    Самые бредовые предположения стали сбываться, в последнее время и я не удивлюсь. Вспомните сколько помоев было вылито из-за пропаганды ЛГБТ, на Россию. Пришёл Трамп и решил все за один день .США могут отжать Гренландию, у своего союзника, я даже подумать не мог
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 13:53
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Согласно оценке и анализу ситуации вокруг Гренландии, существует вероятность, что Трамп и Путин договорятся между собой для совместных действий против Европы, в частности против стран в северной ее части.

    насчет участия России в этом балагане , конечно аналитики погорячились,а вот то что следующей после Гренландии станет Исландия ,то тут даже Лавров не сомневается. Исландцы,готовьтесь короче.))
    1. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 14:13
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Исландцы,готовьтесь короче.))

      А что исландцы потеяют? В США нет гонений на другие языки как в Прибалтике. Просто будет проще посетить США, а в Исландии станет больше богатых туристов из США любоваться вулканами и ледниками. Исладский улов рыбы напрямую без пошлин пойдет на дорогой американский рынок. Простому человеку приятнее жить в большом государстве где на распоясовшегося маленького чиновника и бандита есть управа в виде ФБР и ФСБ. Это маленькие чиновники и бизнесмены мечтают быть независимыми падишахами аула Уляп из которого молодые юноши и девушки бегут в Москву пока он в составе единой России.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:55
    ❝ Звучит бредово, но в Северном командовании НАТО свои аналитики ❞ —

    Психо - аналитики ...
  7. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 13:57
    Вот это поворот!Гейропу посадить на шпагат!А бритам навязать на Бермудах,Кайманах и Фолкленах маленькие майданчики...!И сдуется старушка,как тухлаый арбуз.
  8. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 13:57
    Нельзя отдавать Гренландию США - куча гемора будет у нас в будущем.
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:59
    Россия ещё помнит и «американскую помощь», и «братушек», и европейскую солидарность...А от англосаксов столько добра к нашим берегам прибило...
    «Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь»©
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:16
    Как-то странно, они уже разделяют НАТО и США?
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:33
    К такому выводу пришла разведка Североатлантического альянса, сообщают российские ресурсы.

    Эти ресурсы называются "Камеди Клаб". НАТО-это "кровь-от-крови, плоть-от-плоти" США. А без американцев это будет не военный блок, а свора шавок, грызущихся между собой за право стать главным.
  12. уупырь Звание
    уупырь
    +1
    Сегодня, 16:32
    Европы вообще не должно быть. Там удобное место для пустыни, для верблюдов.
  13. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:34
    НАТО допускает гипотетический сценарий объединения США и РФ против Европы - Очередной бред агитпрома.
    Идёт процесс передела рост по данным МВФ за 25 год рост ВВП КНР - 5%, США - 2,5 с копейками, ЕС - 1,5.%, РФ - 0,6% и каждый норовит застолбить свою сферу влияния - КНР в Атэсе Шосе и др., США присоединить Гренландию с Канадой и задний двор в Л.Америке, ЕС упорно работает над программой Восточное партнёрство и Средиземноморский союз, а РФ пытается отстоять за собой бы часть постсоветского пространства.
    Сепаратные сделки возможны каждого с каждым, но это в принципе не отменяет конкуренции при дележе.
  14. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 17:11
    Северное командование НАТО не исключает гипотетический сценарий конфликта с участием США и России против Европы

    Дайте хоть одну ссылку на более-менее авторитетное зарубежное издание, которое бы это утверждало (или опубликовало)?
    Единственное, более-менее близкое к этому - ряд СМИ пишут, что конфликт в НАТО идёт на пользу России, и сближает её позиции с США
    В общем, есть определенная уверенность, что эта новость из раздела фейк-ньюс
    Как подтверждения "фейковости" этого:
    ... но в Северном командовании НАТО

    В структуре НАТО нет и не существовало никакого Северного командования НАТО (есть Северное командование США)
    Так что - определенно фейк

    Цитата: Jacques Sekavar
    Очередной бред агитпрома

    Согласен!
    Но народу нравится)