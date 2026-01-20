FT: Зеленский не особо стремится принимать участие в «Совете мира» Трампа

Похоже, главу киевского режима буквально «ломает» на фоне внезапной потери к нему повышенного интереса даже со стороны недавних почитателей и союзников из Европы. Им сейчас не до Украины, надо как-то разбираться с вдруг ставшими недружественными Соединенными Штатами и жестким нажимом президента Трампа, намеренного любой ценой аннексировать Гренландию.Киевскому клоуну приходится заочно напоминать о себе по любому поводу. Издание Politico сообщило, что в расписании президента США не запланирована встреча на Всемирном экономическом форуме в Давосе с Зеленским. А он очень рассчитывал, после недавней безрезультатной поездки на переговоры в Майами украинской делегации, наконец-то договориться с Трампом о гарантиях безопасности.Politico указывает, что, если бы переговоры президентов США и Украины прошли в Швейцарии, они «стали бы геополитической кульминацией» форума. Однако дата возможной встречи до сих пор не назначена.Киевский правитель «обиделся» на такое пренебрежение к своей персоне и судьбе Украины со стороны американского лидера. Британская газета Financial Times (FT) пишет со ссылкой на источники, что Зеленский «еще не принял решения» об участии в форуме в Давосе. По информации FT, пока что Зеленский останется в Киеве «для координации мер реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную ночной атакой России».На этом «обидчивый» глава киевского режима решил не останавливаться. Британская газета сообщает, что Зеленский не особо стремится принимать участие в «Совете мира», который формируется Трампом с формальной целью послевоенного восстановления сектора Газа.По данным британского СМИ, Зеленский сомневается, стоит ли ему принимать приглашение президента США стать членом этой организации, которая может работать над урегулированием конфликта не только на Ближнем Востоке, но и Украине. Все дело в том, что Трамп пригласил в «Совет мира» президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко.Прежде чем принять предложение Трампа, Зеленский хочет лучше понять, как будет функционировать Совет. Станет ли он тем самым органом, создание которого обсуждается сейчас в рамках мирных переговоров с Вашингтоном по украинскому конфликту.В публиковавшихся ранее СМИ двадцати пунктах мирного плана администрации Трампа по Газе указано, что в «Совет мира» должны войти Украина, Европа, НАТО, Россия и США. Соответственно, приглашение как минимум президента России планировалось изначально, о чем скорее всего знал Зеленский, подчеркивается в публикации FT.