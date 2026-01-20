Лавров: Гренландия – это колониальное наследие, а не естественная часть Дании

Лавров: Гренландия – это колониальное наследие, а не естественная часть Дании

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что вопрос Гренландии – это не про «естественные границы», а про колониальное наследие. По его словам, остров не был естественной частью ни Норвегии, ни Дании: речь идет о завоевании, последствия которого мир до сих пор расхлебывает. То, что сегодня жителям там «привычно и комфортно», – отдельный разговор, но колониальная природа проблемы от этого никуда не девается.

Лавров отметил, что в мире остается 17 территорий, лишенных суверенитета или находящихся в прямой зависимости от управляющих держав. Франция, несмотря на резолюции Генассамблеи ООН, продолжает удерживать Майотту – остров, который по решениям международных органов является частью Союза Коморских островов. У Парижа же – Новая Каледония и другие примеры «затянувшейся деколонизации».

Британия, в свою очередь, сохраняет контроль над Мальвинскими островами, игнорируя многочисленные резолюции ООН, а также удерживает Чагос и Маврикий.

Москва предлагает вернуться к основам Устава ООН. В рамках группы друзей в защиту Устава Россия инициировала кампанию по «зачистке» оставшихся следов колониальной эпохи на площадке Организации Объединенных Наций. Это попытка перевести разговор о территориях из плоскости силы и «исторических привычек» в плоскость международного права и самоопределения.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 14:16
    Лавров: Гренландия – это колониальное наследие, а не естественная часть Дании

    Вы знаете, Сергей Викторович, мы это понимали, сравнивая размеры территории и возможности Дании.
    Колониальная эпоха ушла, а наследие никак не могут поделить: то Франция что-то в Африке забыла, то Европа цепляется за эти самые колониальные права.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +17
      Сегодня, 14:20
      Сергей Викторович маслица в огонь подливает , правильно делает .
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +6
        Сегодня, 14:25
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        правильно делает
        Этак, и США колониальное наследие, на совести которого геноцид коренного населения и работорговля.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 16:07
          ...надо BLM потрясти-пошатать, а то они что-то притихли и белым там в США дрозда перестали раздавать...

          как вариант - ещё и южанам-конфедератам напомнить как там янки с ними обошлись, а то тоже притихли - запылились их флаги Конфедерации в прадедушкиных сундуках. ну и заодно намекнуть что BLM наглеют. и пусть все они там веселятся на междусобойчике...

          зы главное чтобы Нагана не ушатали при этом. но он, думаю отобьётся - помню хвастался своим арсеналом.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +3
        Сегодня, 14:25
        .Лавров: Гренландия – это колониальное наследие, а не естественная часть Дании


        И тем не менее лучше эту тему не поднимать. Это же ящик Пандоры. Подобная аргументация обоюдоострое оружие.А как только появится прецедент,то весь мир превратится в джунгли,где действует естественный отбор и выживают только сильнейшие. Понимаете чем это грозит всем кто не дотягивает до того же статуса сверхдержавы?США и Китай вполне соответствуют этому статусу в виду технологического развития и наличия сильных диверсифицированных экономик и то не известно чем всё закончится если они между собой столкнутся,а как быть остальным?Может лучше не стоит начинать играть в подобные игры?
        1. gsev Звание
          gsev
          +2
          Сегодня, 14:50
          Цитата: Sky Strike fighter
          Может лучше не стоит начинать играть в подобные игры?

          А куда России деваться? В США нет гонений на русский язык. Американцы не вырезали русских поголовно как финны, латыши, эстонцы, украинцы. Лучше сильная Америка представляющая угрозу для стран Европы где русофобия и нацизм взращиваются от Болгарии и Франции до Финляндии и Украины.
          1. ARIONkrsk Звание
            ARIONkrsk
            0
            Сегодня, 17:03
            Цитата: gsev
            Цитата: Sky Strike fighter
            Может лучше не стоит начинать играть в подобные игры?

            А куда России деваться? В США нет гонений на русский язык. Американцы не вырезали русских поголовно как финны, латыши, эстонцы, украинцы. Лучше сильная Америка представляющая угрозу для стран Европы где русофобия и нацизм взращиваются от Болгарии и Франции до Финляндии и Украины.

            Вы еще в дружбу и хорошие отношения с США поверьте.
        2. newtc7 Звание
          newtc7
          0
          Сегодня, 15:03
          Прии открытии такого ящика Пандоры Россия находится в явно выигрышном состоянии. Все лучше, чем ныть про международное право. Сила имеется, так зачем играть на той территории где силы нет?
        3. Боло Звание
          Боло
          +1
          Сегодня, 17:27
          Эти игры давно начались и идут! И нужно быть полным идиотом, чтобы не участвовать в них, имея на руках кучу козырей!
      3. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 14:27
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Сергей Викторович маслица в огонь подливае
        Тут не маслице, а прям высокоэнергетический керосинчик, но зачем нам надо что бы США стали еще сильнее?
      4. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 14:39
        На счет Фолклендов - это интересно, мысль любопытная. Чтобы в НАТО все перегрызлись между собой)))
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 14:40
          Милей пока взял паузу ,но думаю это не надолго )))
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 14:50
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            Милей пока взял паузу ,но думаю это не надолго )))

            Он просто ждёт, когда настанет подходящий момент, чтобы рот разинуть.
            В лоб ещё с Тэтчер пытались - вышло не очень.
            А сейчас Милею осталось лишь дождаться, когда Европа и США начнут не просто какашками кидаться, а лопатами навоз друг в друга швырять. Главное - момент не упустить. А то Европа расслабится и будет делать вид, что получает удовольствие. В этом случае для Милея всё пропало.
            А поймает правильно момент - ещё несколько раз Трампу подлизнуть и Трамп издаст приказ, что нет больше у Британии Фолклендских островов...
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              +1
              Сегодня, 14:54
              да так и будет , заведут "вежливых людей" под покровом ночи , снимут флаги бритишей и проведут референдум,но сначала дождутся "вежливого референдума" в Гренландии ( там проживает всего 7% датчан и 93% коренного населения) , ох не зря Сергей Викторович сравнил Гренландию с Крымом ,ох не зря.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 14:59
                Цитата: oleg-nekrasov-19
                ох не зря Сергей Викторович сравнил Гренландию с Крымом ,ох не зря.

                Интересно - когда Тукер наш Карлсон давеча на интервью сказал, что Штатам как-то неловко теперь Путина Украиной попрекать - это он от себя или Сергей Викторович его в штат, на зарплату, принял? laughing
                1. oleg-nekrasov-19 Звание
                  oleg-nekrasov-19
                  +1
                  Сегодня, 15:01
                  у Сергей Викторовича в штате ,так думаю. laughing
            2. YanniKounnar Звание
              YanniKounnar
              +3
              Сегодня, 15:26
              Moi qui croyais que les terres inhabitées devenaient la possession des premiers à s'y établir !? :-)
              "Louis Antoine de Bougainville, le premier colonisateur des Malouines. L'établissement de Bougainville est le premier établissement permanent dans l'archipel. Le fort militaire de Port Saint-Louis est érigé le 17 mars 1764 et la cérémonie formelle de prise de possession a lieu le 5 avril de la même année...."

              Я, который верил, что необитаемые земли становятся владением первых, кто там поселился !? :-)
              "Луи Антуан де Бугенвиль, первый колонизатор Фолклендских островов. Поселение на Бугенвиле - первое постоянное поселение на архипелаге. Военный форт Порт-Сен-Луи был построен 17 марта 1764 года, а официальная церемония вступления во владение состоялась 5 апреля того же года...."
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 15:48
                Цитата: YanniKounnar
                Moi qui croyais que les terres inhabitées devenaient la possession des premiers à s'y établir !? :-)

                Трамп объяснил нам, что необитаемые земли не владение тех, кто там первыми поселился, а тех, кто считает, что они ему нужнее и у него достаточно сил, чтобы эти земли взять.

                До Трампа нам это объясняла вся Европа - и испанцы, и британцы. И те же американцы рассказывали. Не беда, что американские индейцы или ацтеки с майя думали по-другому. Британцы пытались даже с помощью пушек объяснять - сипаи ничего так и не поняли.
                Европейцам эти земли оказались нужнее...
          2. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 18:53
            Полагаю, тут ситуация немного шире - Англия переживает за Фолкленды, Чагос, Франция за Новую Каледонию. Тут главное начать.
      5. gsev Звание
        gsev
        +2
        Сегодня, 14:44
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Сергей Викторович маслица в огонь подливает , правильно делает .

        Хрущев когда страны НАТО вздумали приватизировать Антарктиду потребовал долю для России и прихватизация Антарктиды не состоялась.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +6
          Сегодня, 14:46
          Ну сейчас Арктику зато поделили ( видимо в Анкоридже) и так понимаю ЕС в этом не участвует .
          1. gsev Звание
            gsev
            +1
            Сегодня, 14:52
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            Ну сейчас Арктику зато поделили ( видимо в Анкоридже)

            Мне кажется просто Трамп попытался убедить Путина, что США не заинтересованы в геноциде русского народа и воздержаться от участия в попытках Чехии, Болгарии, Украины, Прибалтики, Польши, Германии устроить такой геноцид.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              +3
              Сегодня, 14:59
              речи про геноцид скорее всего в Анкоридже не заводили , все было просто и скромно -шельфы СССР ,которые продажный грузин Шеварднадзе отдал Норвегии -взад вернуть, Гренландию и Исландию -США, Арктика и ее шельфы делятся по справедливости. Европа идет лесом , Китай вообще не причем, Тайванем обойдутся.
              1. gsev Звание
                gsev
                +3
                Сегодня, 15:07
                Цитата: oleg-nekrasov-19
                продажный грузин Шеварднадзе отдал Норвегии -взад вернуть,

                Пока Путин держит в загоне обрабатывающую промышленность и науку в России вся прибыль от добычи нефти и газа с шельфов России пойдет во Францию, Германию, Японию и США.
                Цитата: oleg-nekrasov-19
                Китай вообще не причем,

                Китаские моторы от производителя оборудования в Дацине чуть-чуть дороже самых дешевых электродвигателей в России. Имея науку и инженерные кадры выгоднее покупать крупносерийную продукцию в КНР и самим вести научное, технологическое и инженерное обеспечение нефтедобычи и нефтепереработке. В 2025 году Управленцы-бизнесменов-друзей Путинв имели возможность нанимать инженеров с квалификацией способных с ходу заменить ведущего специалиста МАИ всего за 30 000 руб в месяц.
                1. oleg-nekrasov-19 Звание
                  oleg-nekrasov-19
                  0
                  Сегодня, 15:09
                  ну вообщем посмотрим, как дальше все оно будет, время покажет.
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 15:55
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            Ну сейчас Арктику зато поделили ( видимо в Анкоридже) и так понимаю ЕС в этом не участвует .

            Судя по всему, разговор об Арктике таки был.
            Вон, норги - сидят молча и готовы, если б могли, Нобелевскую премию взад переиграть и Трампу дать. А то разбушуется - и их из Арктики вышвырнет... laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:06
      Цитата: ROSS 42
      Сергей Викторович, мы это понимали, сравнивая размеры территории и возможности Дании.

      Сейчас Дания занимает второе место в Европе по территории, после России.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:58
        Цитата: carpenter
        Цитата: ROSS 42
        Сергей Викторович, мы это понимали, сравнивая размеры территории и возможности Дании.

        Сейчас Дания занимает второе место в Европе по территории, после России.

        Внезапно Мерц удивил всех, сказав, что Россия - это тоже Европа. До этого считали нас азиятами - Кайя-никакайя Каллас им рассказала.
        А ведь до "откровения" Мерца Дания вобще первая была... laughing
    3. bondov Звание
      bondov
      +2
      Сегодня, 15:23
      местные не живут на всей территории этого огромного острова...следовательно весь он им не принадлежит, а датское присутствие ок.1000 лет насчитывает... а Лавров явно америкашкам подыгрывает, даже можно сказать, что заискивает вместе с Песковым - понятно от кого это идет... но это не на пользу РФ в долгосрочной перспективе выйдет...
      1. guest Звание
        guest
        -1
        Сегодня, 15:27
        Цитата: bondov
        но это не на пользу РФ в долгосрочной перспективе выйдет...

        Но и не во вред. Дания это вообще одно из самых русофобских государств.
        1. bondov Звание
          bondov
          +1
          Сегодня, 15:34
          Но и не во вред.
          вы, похоже, как и дмитриев, друзей увидели в США, тоже тоннель копать засобирались...в страну, которая ведет войну против РФ - это по признанию Рубио... ПВО США на Аляске и в Гренландии обесценит удар РФ по США через Арктику... далее США объявят и всю Арктику исключительно своей... уже теперь хорошо видать, что они ни с кем ничем не делятся... компромиссов не признают...
          1. guest Звание
            guest
            +1
            Сегодня, 15:50
            Цитата: bondov
            вы, похоже, как и дмитриев, друзей увидели в США

            Да нет, не увидел там никаких друзей, но Дания нам уж точно не друг. Любой спор между нашими врагами, нам только на пользу.
    4. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 17:47
      Глупый Запад. Колонизацию надо проводить так, чтобы в любой исторический момент времени было совершенно непонятно, где кончается метрополия и начинаются "колонии".

      "Это - другое" есть у всех в мире. Но троллить супостата можно и нужно!
  2. Тарелка Звание
    Тарелка
    +11
    Сегодня, 14:17
    Так, а мы-то зачем вообще в этот движ вписываемся?
    1. mark1 Звание
      mark1
      +6
      Сегодня, 14:22
      Цитата: Тарелка
      Так, а мы-то зачем вообще в этот движ вписываемся?

      Вот правильно поставленный вопрос.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 14:23
      Старая формула- враг моего врага мне друг. Европа для нас не просто враг, а вражина и когда Трамп дрючит евросходняк это нам на пользу.... negative
    3. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Тарелка
      Так, а мы-то зачем вообще в этот движ вписываемся?
      Проходя мимо просто сделали очередное замечание. Так сказать поддержали градус беседы.
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Тарелка
      Так, а мы-то зачем вообще в этот движ вписываемся?

      Вопросы территориальной принадлежности Крыма и Гренландии вполне возможно утрясти "через взаимозачёт" путём признания сложившихся исторических реальностей. Короче "Баш на Баш".
    5. ddmitrij Звание
      ddmitrij
      0
      Сегодня, 15:04
      Прикольно посмотреть как дерутся. К тому же может разругаются между собой окончательно.
    6. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:19
      В надежде стать любимой женой у США, вторая Япония, все дела...
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 14:21
    Слушал полное интервью Лаврова, очень элегантно он всех выкупал в этом самом... и Данию, и Армению, и Британию (вот теперь официально можно писать Британия вместе "великоБритания"... очень симпатично )))
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 16:01
      Ага, изначально Великобритания была названа "великой" в пределах только острова, когда делили его. Без колоний, она в пределы этого острова и возвращается.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 14:28
    Только вот завтра скажут, что Камчатка это колониальное наследие.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:29
    Ну вот, и подлил керосинчика в еврокостер! Неужели наша дипломатия начинает хоть как-то работать?
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 14:36
    Да весь мир колониальное наследие чьё то. Суть не в этом. Вот воссоединение Крыма с Россией - воля народа Крыма. Присоединение Гренландии чья воля?
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 15:29
      Присоединение Гренландии чья воля?

      Трампа.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 14:39
    По его словам, остров не был естественной частью ни Норвегии, ни Дании: речь идет о завоевании, последствия которого мир до сих пор расхлебывает.

    У Лаврова, наверное от старости, крыша поехала. Забыл наверное про Ермака с ханом Кучумом. Но кто-нибудь, сославшись на эти слова Лаврова, про них обязательно вспомнит.
    1. Неизбежно Звание
      Неизбежно
      -1
      Сегодня, 15:30
      Верно, просто это очередной этап политического троллинга, который так полюбили у нас и который ничего хорошего не приносит (за исключением радости для ура-патриотической общественности)...
    2. Disant Звание
      Disant
      0
      Сегодня, 16:05
      Дилетант(Виктор)
      У Лаврова, наверное от старости, крыша поехала. Забыл наверное про Ермака с ханом Кучумом
      так Кучум - сам пришлый, местных порубил, ставленник Турецкого царства. посидел и хватит.
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 14:39
    Лавров отметил, что в мире остается 17 территорий, лишенных суверенитета или находящихся в прямой зависимости от управляющих держав.
    Подсказал ненавязчиво Трампу куда ещё ему нужно будет жало своё засунуть. laughing laughing laughing
  9. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    -2
    Сегодня, 14:41
    Хо-хо... Если вернуться к уставу ООН, как предлагает г-н Лавров, то России то же могут кое что предъявить. Колоний как таковых нет, но это как повернуть.
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +3
      Сегодня, 14:51
      Цитата: panzerfaust
      Хо-хо... Если вернуться к уставу ООН, как предлагает г-н Лавров, то России то же могут кое что предъявить. Колоний как таковых нет, но это как повернуть.

      А что могу предъявить, и что куда повернуть?
  10. Pasha Novik
    Pasha Novik
    -1
    Сегодня, 14:41
    Лавров: Гренландия – это колониальное наследие, а не естественная часть Дании

    Танго танцуют вдвоём.
    А у нас что, мало таких территорий, которые можно бы было считать "колониальными"?
    Вот весь Запад и брызжет по этому поводу слюной, что нам, якобы, эти территории не принадлежат. Как сказал Трамп - их (Дании) там лодка к берегу (Гренландии) приткнулась. Так и наши (американские) лодки там были. Всё размыто сейчас. Нет международного права. Есть право сильного. Кто сильнее, тот и прав! Россисия сможет ответить наглым американцам?
    На комментарии не отвечаю. Минусы никому не ставлю. Я против этой "политики" сайта (минусы, плюсы). Я просто высказал свою позицию!
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Pasha Novik
      А у нас что, мало таких территорий, которые можно бы было считать "колониальными"?

      И какие у нас есть заморские владения?
      1. Disant Звание
        Disant
        +2
        Сегодня, 16:21
        И какие у нас есть заморские владения?
        кемска волость, этож естессно! и далее по списку новонарисованных карт бывшей России, где она поделена крупными кусками (оккупационными зонами) аж до Дальнего Востока.
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    +4
    Сегодня, 14:45
    Лавров: Гренландия – это колониальное наследие, а не естественная часть Дании

    То что Гренландия наследие колониальной политики понятно. Только почему-то "постеснялся" назвать захват Гренландии США "колониальной политикой". Да и территории США как раз и есть "колониальная политика".
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:45
    А Исландия вроде ничья колония !? wassat
  13. baytygan Звание
    baytygan
    +1
    Сегодня, 14:46
    Гренландия по сути таже Антарктида, поэтому должна быть экстерриториальной территорией
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      0
      Сегодня, 14:52
      А 50 тыщ населения оттуда куда по сути отправить? Непосредственно к вам домой? laughing
  14. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 15:14
    Lavrov semble ignorer que pour les Comores il y a eu un referendum et que toutes les Iles SAUF Mayotte ont voté pour l'indépendance. Mayotte quand à elle a voté pour rester Française.
    Je crois que cela s'appelle "l'autodetermination des peuples" c'est valable pour Mayotte pour la Crimée.
    Malheureusement pour Mayotte les habitants des autres iles ayant voté pour l'indépendance maintenant déferlent sur Mayotte par milliers.
    Si l'on commence à remettre en question le choix des habitants cela ouvre une nouvelle boite de Pandore. Exemple : la Crimée devrait elle revenir aux Tatars, aux Turcs , aux Grecs, aux Goths; aux Huns.
    Pour info Mayotte coute plus chers aux finances Française qu'elle ne rapporte MAIS les habitants ont librement choisi de rester Français.

    Лавров, похоже, игнорирует тот факт, что на Коморских островах был проведен референдум и что все острова, кроме Майотты, проголосовали за независимость. Майотта, когда она проголосовала за то, чтобы остаться француженкой.
    Я считаю, что это называется "самоопределение народов", это относится и к Майотте, и к Крыму.
    К несчастью для Майотты, жители других островов, проголосовавших за независимость, теперь тысячами стекаются на Майотту.
    Если мы начнем подвергать сомнению выбор жителей, это откроет новый ящик Пандоры. Пример : Крым должен быть возвращен татарам, туркам, грекам, готам, гуннам.
    К вашему сведению, Майотта обходится французским финансам дороже, чем приносит, но жители свободно решили остаться французами.
    1. Disant Звание
      Disant
      0
      Сегодня, 17:31
      YanniKounnar(Kounnar)
      К вашему сведению, Майотта обходится французским финансам дороже
      какое это имеет отношение к делу?
      на Коморских островах был проведен референдум.... Майотта, когда она проголосовала за то, чтобы остаться француженкой.
      Я считаю, что это называется "самоопределение народов", это относится и к Майотте, и к Крыму.
      а в Крыму что - голосовали отдельно, по "островам или городам" - это город сюда, этот - туда.? нет. сразу за весь Крым. ВСЕОБЩЕЕ голосование
  15. MIV040923 Звание
    MIV040923
    -1
    Сегодня, 15:15
    Если взглянуть на ситуацию с Гренландией с другой стороны, то это просто открытие второго фронта! Всё как тогда, в Великую Отечественную! Прошло четыре года - время пришло.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 15:22
      Да уж, определённое сходство есть, но весьма далёкое. Тогда амеры поставляли нам и на нас заработали, сейчас наоборот
      1. MIV040923 Звание
        MIV040923
        0
        Сегодня, 15:33
        А на ком они тогда не заработали? Рай после войны у себя создали за счет всех живущих и погибших на Земле
  16. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 15:27
    Франция, несмотря на резолюции Генассамблеи ООН, продолжает удерживать Майотту – остров, который по решениям международных органов является частью Союза Коморских островов. У Парижа же – Новая Каледония и другие примеры «затянувшейся деколонизации».

    Т.е. Париж нынче в какой-то другой стране находится?
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 16:04
      En Nouvelle Calédonie il y a eu 2 ou 3 referendum est tous ont été pour rester lié à la France et cela malgré des conditions de votes très restrictives.
      (Sont admis à figurer sur cette liste spéciale les personnes qui remplissent l’une des huit conditions suivantes (article 218 de la loi organique du 19 mars 1999) :

      avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
      remplir la condition de dix ans de domicile (sauf interruptions pour raisons familiales, professionnelles ou médicales) requise pour être électeur à la consultation du 8 novembre 1998 ;
      avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
      avoir l’un de ses parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
      pouvoir justifier d’une durée de 20 ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard le 31 décembre 2014 ;
      être nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
      être nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l’âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de ses parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.)
      Lorsque vous posez la même question 3 fois de suite cela ressemble bien à un besoin pour la France de sa "débarrasser" de la Nouvelle Calédonie.
      Voulez vous rester Francais : oui
      je repose la question :
      voulez vous rester Français : oui
      je re re pose la question : 56.6%
      voulez vous rester Français : oui 96.5%

      В Новой Каледонии было проведено 2 или 3 референдума, и все они были за то, чтобы остаться связанными с Францией, и это несмотря на очень ограничительные условия голосования.
      (К включению в этот специальный список допускаются лица, отвечающие одному из следующих восьми условий (статья 218 органического закона от 19 марта 1999 г.) :

      быть допущенным к участию в консультации 8 ноября 1998 г.;
      выполнить требование о десятилетнем проживании (за исключением перерывов по семейным, профессиональным или медицинским причинам), необходимое для участия в голосовании на консультации 8 ноября 1998 г. ;
      иметь обычный гражданский статус или, родившись в Новой Каледонии, находиться там в центре своих материальных и моральных интересов ;
      иметь одного из своих родителей, родившегося в Новой Каледонии, и находиться там в центре своих материальных и моральных интересов ;
      иметь возможность обосновать 20-летний срок непрерывного проживания в Новой Каледонии на дату консультации и не позднее 31 декабря 2014 года ;
      родились до 1 января 1989 года и проживали в Новой Каледонии с 1988 по 1998 год ;
      родиться 1 января 1989 года и достичь совершеннолетия на дату консультации, а также иметь одного из родителей, который соответствовал условиям для участия в консультации 8 ноября 1998 года.)
      Когда вы задаете один и тот же вопрос 3 раза подряд, это звучит как необходимость для Франции "избавиться" от Новой Каледонии.
      Вы хотите остаться французом : да
      , я задаю вопрос:
      вы хотите остаться французом : да
      , я снова задаю вопрос : 56.6%
      вы хотите остаться французом : да 96.5%
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 16:20
        Ну и??? Это к чему вообще?................
      2. Disant Звание
        Disant
        0
        Сегодня, 17:35
        (К включению в этот специальный список допускаются лица, отвечающие одному из следующих восьми условий (статья 218 органического закона от 19 марта 1999 г.) :

        это у нас называется ЗАЛИПУХА.
        некачественный товар, как одно из подходящих определений. потому-что сразу просятся вопросы: КЕМ допускаются к включению в список, КТО принимал этот закон, и есть ли у них ПОЛНОМОЧИЯ.
        если переиначить, то звучат все вопросы так - а судьи кто?
  17. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 15:48
    Британия, в свою очередь, сохраняет контроль над Мальвинскими островами, игнорируя многочисленные резолюции ООН, а также удерживает Чагос и Маврикий.

    А о Гибралтар, Сев. Ирландия, Шотландия, Уельс забили?
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 16:06
      Et surtout surtout :
      Jersey et Guernesey !! :-) wink

      И особенно особенно :
      Джерси и Гернси !!: -) wink
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      0
      Сегодня, 16:08
      Шотландия, Уельс забили?

      Отложили, пока не решат вопрос с Новгородской унией и Тверским княжеством.