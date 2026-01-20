Лавров: Гренландия – это колониальное наследие, а не естественная часть Дании
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что вопрос Гренландии – это не про «естественные границы», а про колониальное наследие. По его словам, остров не был естественной частью ни Норвегии, ни Дании: речь идет о завоевании, последствия которого мир до сих пор расхлебывает. То, что сегодня жителям там «привычно и комфортно», – отдельный разговор, но колониальная природа проблемы от этого никуда не девается.
Лавров отметил, что в мире остается 17 территорий, лишенных суверенитета или находящихся в прямой зависимости от управляющих держав. Франция, несмотря на резолюции Генассамблеи ООН, продолжает удерживать Майотту – остров, который по решениям международных органов является частью Союза Коморских островов. У Парижа же – Новая Каледония и другие примеры «затянувшейся деколонизации».
Британия, в свою очередь, сохраняет контроль над Мальвинскими островами, игнорируя многочисленные резолюции ООН, а также удерживает Чагос и Маврикий.
Москва предлагает вернуться к основам Устава ООН. В рамках группы друзей в защиту Устава Россия инициировала кампанию по «зачистке» оставшихся следов колониальной эпохи на площадке Организации Объединенных Наций. Это попытка перевести разговор о территориях из плоскости силы и «исторических привычек» в плоскость международного права и самоопределения.
