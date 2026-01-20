Противник: во время ночной атаки ВС РФ применяли ракеты-мишени РМ-48У
По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, ВС РФ изменили тактику ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо прочего, украинский диктатор посетовал, что российская армия начала применять ракеты-мишени РМ-48У, предназначенные для имитации пусков баллистических ракет на учениях расчетов ПВО.
При этом пока неизвестно, использовались ли РМ-48У в качестве ложных целей для отвлечения ЗРК MIM-104 Patriot от настоящих ракет ОТРК «Искандер-М», либо же эти «мишени», как утверждают некоторые украинские ресурсы, теперь также несут в себе реальную боевую часть, являясь полноценными, но дешевыми и маломощными баллистическими ракетами. Насколько эти сведения правдивы, говорить трудно.
Ракета-мишень РМ-48У производится на базе зенитной управляемой ракеты 5В55 или 48Н6ДМ и предназначена для тренировок расчетов ЗРК. Как правило, такие ракеты перерабатывают из списанных зенитных ракет, у которых истек предельный срок эксплуатации.
Минувшей ночью наши военные провели новую масштабную комбинированную атаку по территории Украины, сосредоточившись на объектах энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, ударам подверглось около 14 таких объектов в разных регионах бывшей УССР. Массированный удар по украинским энергообъектам привел к резкому ухудшению ситуации с электроснабжением в ключевых подконтрольных Киеву регионах.
