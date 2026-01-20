Глава МВФ предложила украинцам рычать как львы и больше платить

Глава МВФ (Международного валютного фонда) Кристалина Георгиева решила совместить фискальные рекомендации с мотивационным коучингом – и сделала это на фоне веерных отключений света и тепла на Украине.

В Давосе директор-распорядитель фонда призвала Киев отказаться от субсидий на электроэнергию и отопление, «сбалансировать» налоговую нагрузку и «рычать по утрам», чтобы почувствовать себя «львом».



Георгиева заявила:

До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление. Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Есть над чем работать с точки зрения фискального положения.

Она добавила, что распределение налогового бремени следует сделать «более справедливым». И тут же предложила рецепт уверенности: вставать утром и рычать. Мол, вера в себя – половина успеха.

Украина переживает затяжные отключения, экономика держится на внешней поддержке, а МВФ продолжает настаивать на повышении налогов как предварительном условии нового кредита. На прошлой неделе, во время визита Георгиевой в Киев, Рада провалила голосование по ряду «фондовских» законопроектов.

Формула успеха такова: меньше субсидий, больше налогов и побольше «львиного рыка». Как это должно согреть квартиры и запитать подстанции – в Давосе не уточнили.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +6
    Сегодня, 14:26
    Вот ну ничего себе... сами, сами... тут специально не придумаешь такой глупости...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +15
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Василий_Островский
      «рычать по утрам», чтобы почувствовать себя «львом».
      Вот ну ничего себе... сами, сами... тут специально не придумаешь такой глупости...

      А если по утрам громко пердеть, то можно почувствовать себя газгольдером...
      А там и до психушки рукой подать...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +6
        Сегодня, 14:46
        Я по утрам себя обычно ощущаю овощем типа кабачка...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 14:54
          Цитата: alexoff
          Я по утрам себя обычно ощущаю овощем типа кабачка...

          Ничего нового или уникального - на грядке-кровати так тепло и мягко...
          А встанешь, на кухне удобришься, приедешь на работу - и начинают со всех сторон давить, чтобы кабачковая икра полезла....
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 16:05
        wassat good
        насчёт газгольдера - это 7 баллов по пятибалльной шкале ! wassat
        чес слово! yes
  2. seamen2 Звание
    seamen2
    +4
    Сегодня, 14:34
    «сбалансировать» налоговую нагрузку и «рычать по утрам», чтобы почувствовать себя «львом».

    кажется она читает посты ДАМа по утрам. явно чувствуется его влияние.
    «Просто денег нет сейчас. Найдём деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья»
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 14:36
    МВф хочет получить свои кредиты назад. Но хрeн им. Украина неплатежеспособна
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 14:48
      Когда МВФ кредиты давал, он заранее знал, что кредиты не вернут. Планировалось вернуть финансы землями с зерновыми сделками и остатками промышленных мощностей. Но что-то здесь облом нарисовывается. Хорошо хоть совет по рычанию бесплатный.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 15:20
        Цитата: Младший рядовой
        Планировалось вернуть финансы землями с зерновыми сделками и остатками промышленных мощностей.

        На сегодняшний день компаниям Cargill, Monsanto и Dupont (инвесторы — Vanguard, Blackrock и Blackstone) принадлежат 40% пахотных земель Украины. За эти сделки Киев получил $17 млрд в виде кредита от МВФ и офисы всех трех корпораций у себя.

        Таким образом, ГМА-корпорация "Монсанто" самостоятельно и через ряд компаний-посредников завладела:
        78% земельного фонда Сумской области,
        56% Черниговской области,
        59% земли в Херсонской области,
        47% Николаевской области,
        Также у неё в залоге 34% земли в Киевской и Днепропетровской областях.

        Также по данным The Wall Street Journal теперь Китаю принадлежит десятая часть пахотных земель Украины. По мнению экспертов, после СВО "китайцы заменят американских землевладельцев", по крайней мере Пекин "будет об этом торговаться с Москвой".
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 15:31
          Встречал я такую информацию и она похожа на правду по демократическим принципам. Но вот, к примеру, Сумская или Херсонская область вся наша и как здесь разбираться? Инвесторы будут недовольны. Поэтому МВФ притормаживает бессмысленное спонсирование и рекомендует греться рычанием.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 15:35
            Цитата: Младший рядовой
            Сумская или Херсонская область вся наша и как здесь разбираться? Инвесторы будут недовольны.

            Это уже не российские проблемы, вопросы к Украине. Спросите у Трампа, он подтвердил, говоря про Гренландию.
            "Для населения распродажа страны в счёт долгов и превращения её в колонию США будет подаваться как "инвестиции западных друзей в украинскую экономику".
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:00
      Эти деньги изначально были на уничтожение России с разворовыванием недр и полным геноцидом населения но не вышло, уже просто по инерции дают.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +8
    Сегодня, 14:37
    Лучше - хрюкать или мекать, как бараны, больше соответствует действительности)))
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 14:39
      утром для украинца лучше конечно кричать петухом , а вечером засыпать под хрюкание )))
  5. бухач Звание
    бухач
    +1
    Сегодня, 14:39
    Да какие они львы,они скакуны так что пущай ржут по утрам аки лошади.
  6. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:40
    Для начала необходимо повыть на Луну,если полегчает-погавкать на забор.Только потом можно порычать,а вот платить-надо всегда....
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 17:57
      Цитата: HAM
      если полегчает-погавкать на забор

      На забор обычно не гавкают...
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 14:46
    Нет электричества - нет проблемы. Можно порычать как полярный медведь, а потом пойти ловить рыбу
  8. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +3
    Сегодня, 14:51
    …директор-распорядитель фонда призвала Киев … «рычать по утрам», чтобы почувствовать себя «львом».
    Как сказала одна высокопоставленная и умная немецкая дама, подавая в отставку, все нынешние беды мира - от того, что глупость перестала стесняться. Эта болгарская дура - тому подтверждение. И уж если о львах, то «братушки» в подметки не годятся украинцам ни по боевым, ни по трудовым параметрам: доведись болгарам столкнуться с ВСУ, те балканские полуцыгане не то чтоб рыкнуть - пикнуть бы не успели. А в нынешних зимних условиях жизни рядовых украинцев - околели б к чертям собачьим.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 14:51
    Вот почему Зеленский рычит, он - лев, но Батька так не думает.
  10. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 14:52
    Кружевные трусики таки придётся снять и полностью вдохнуть этот бодрящий дух свободы!
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +5
    Сегодня, 14:55
    Глава МВФ (Международного валютного фонда) Кристалина Георгиева решила совместить фискальные рекомендации с мотивационным коучингом ... ...предложила рецепт уверенности: вставать утром и рычать. Мол, вера в себя – половина успеха.
    Так бандерлогов, ещё ни кто, не троллил!!!! laughing laughing laughing
  12. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 15:01
    Рычите, украинцы!
    Поскакали, порычали...
    Поскакали, порычали...
    Глядишь, и уже в европах. yes
  13. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 15:10
    И тут же предложила рецепт уверенности: вставать утром и рычать.
    Сначала скакали, теперь будут рычать.
  14. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 15:11
    Свиньи рычать не умеют. И от субсидий отказаться не готовы, потому что зарплаты низки.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:35
    Хорошие советы, ничего не скажешь...
    И это после всех обещаний.
    А так, кастрюлеголовые, скоро вам ещё чего то насоветуют, ждите, ждите...... ждите! wink
  16. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:58
    А чего, дело говорит, ведь все-таки МВФ - не абы там кто!
    Встаешь утром, рычишь (причем никто не неволит, можно радостно, можно грустно, можно злобно - свобода потому), и идешь платить МВФ проценты за кредиты.
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:58
    Рождённые хрюкать рычать не смогут.
  18. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 16:34
    Тупая что ли ? Как свинья может рычать, как лев ?
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:51
    Цитата: Zoldat_A
    А если по утрам громко пердеть, то можно почувствовать себя газгольдером
    Скорее, насосной станцией!
  20. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 16:51
    ...да над какелами кто только уже не изоляется то? скумбрия по 8 гривен (с) - изголяется, Супрун - изголялась, зелтц это постоянно делает. список можно продолжить - но просто лениво вспоминать...
  21. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:42
    Глава МВФ предложила украинцам рычать как львы и больше платить


    Свиньи умеют рычать, но от этого не становятся львами. Их удел - быть кормом.