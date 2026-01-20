Глава МВФ предложила украинцам рычать как львы и больше платить
Глава МВФ (Международного валютного фонда) Кристалина Георгиева решила совместить фискальные рекомендации с мотивационным коучингом – и сделала это на фоне веерных отключений света и тепла на Украине.
В Давосе директор-распорядитель фонда призвала Киев отказаться от субсидий на электроэнергию и отопление, «сбалансировать» налоговую нагрузку и «рычать по утрам», чтобы почувствовать себя «львом».
Георгиева заявила:
До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление. Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Есть над чем работать с точки зрения фискального положения.
Она добавила, что распределение налогового бремени следует сделать «более справедливым». И тут же предложила рецепт уверенности: вставать утром и рычать. Мол, вера в себя – половина успеха.
Украина переживает затяжные отключения, экономика держится на внешней поддержке, а МВФ продолжает настаивать на повышении налогов как предварительном условии нового кредита. На прошлой неделе, во время визита Георгиевой в Киев, Рада провалила голосование по ряду «фондовских» законопроектов.
Формула успеха такова: меньше субсидий, больше налогов и побольше «львиного рыка». Как это должно согреть квартиры и запитать подстанции – в Давосе не уточнили.
