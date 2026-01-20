Новая партия электромотоциклов Иж-Эндуро передана военным в зоне СВО

5 172 50
Новая партия электромотоциклов Иж-Эндуро передана военным в зоне СВО

Концерн «Калашников» поставил в зону СВО партию новых электрических мотоциклов собственной разработки с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Партия новых электромотоциклов Иж-Эндуро и электрический самокат Иж-ScootWay получили военные одного из подразделений в зоне СВО. Как отметили в концерне, все мотоциклы и самокат оборудованы специальными прицепами грузоподъемностью до 200 кг для перевозки грузов. Параметры поставки и другие подробности не раскрываются.



Ранее в концерне сообщали, что мотоцикл Иж-Эндуро и двухместный высокопроходимый электросамокат Иж-ScootWay были разработаны в инициативном порядке с учетом запросов военнослужащих в зоне СВО, а также других силовых ведомств. Транспортные средства можно использовать как на линии фронта, так и в глубоком тылу.


Мотоцикл и самокат развивают скорость до 100 км/час, имеют удобное управление и оснащены усиленными узлами крепления, быстросъемной фиксации прицепа для перевозки спецгрузов и удобной системой погрузки. Могут эксплуатироваться в зимних условиях, препятствий для этого нет. Оба изделия выпускаются малыми сериями по спецзаказу.

Технические характеристики электромотоцикла Иж-Эндуро: двигатель – бесщеточный синхронный IPMSM (с внутренними постоянными магнитами), тип аккумуляторной батареи (АКБ) – Li-Ion, трансмиссия – сцепление/4 передачи, запас хода – до 100 км (в зависимости от условий эксплуатации), вес – 100 кг.

Технические характеристики электросамоката Иж-ScootWay: тип привода – мотор-колесо, мощность – 3…10 кВт, тип АКБ – Li-Po, запас хода – до 100 км, подвеска с ходом 160 мм – спереди и 200 мм – сзади, грузоподъемность – до 300 кг.
50 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mraka Звание
    Mraka
    0
    Сегодня, 14:44
    А а чем плюс электромотоциклов на войне перед обычными? Мне кажется что их проще бензином заправить,чем розетку найти.
    1. kos 75 Звание
      kos 75
      +15
      Сегодня, 14:47
      ну наверное нет демаскирующего фактора в виде рева мотора
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 16:23
        Цитата: kos 75
        ну наверное нет демаскирующего фактора в виде рева мотора

        Иж-ScootWay...
        А русское название придумать креатива не хватило?
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +4
          Сегодня, 16:29
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: kos 75
          ну наверное нет демаскирующего фактора в виде рева мотора

          Иж-ScootWay...
          А русское название придумать креатива не хватило?

          Что такое креатив ? Наверно тоже , что и ScootWay. по русски звучит по другому . Грубо , но понятно . не креатива , а мозгов не хватило . .
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 16:30
            Цитата: 30 вис
            Что такое креатив ? Наверно тоже , что и ScootWay. по русски звучит по другому .

            Я точно не знаю... "Эффективные менеджеры", наверное, знают...
            У нас же, обычно, придумывают и выпускают одни, а названия дают и деньги получают другие.
            1. 30 вис Звание
              30 вис
              +1
              Сегодня, 16:32
              Цитата: Zoldat_A
              Цитата: 30 вис
              Что такое креатив ? Наверно тоже , что и ScootWay. по русски звучит по другому .

              Я точно не знаю... "Эффективные менеджеры", наверное, знают...

              Это те кто пьёт лавандовый раф в атмосферной локации ? Выхухоли эти !
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 16:41
                Цитата: 30 вис
                Это те кто пьёт лавандовый раф в атмосферной локации ? Выхухоли эти !

                Я, как раз, про них...
                Четвёртый десяток лет на стройке, а ни фига не понял, когда мне вместо коммерческого предложения на буронабивные сваи прислали "прайс на строительные элементы "боринг пайлз". Позвонил их директору - он, слава богу, просветил... Пообещал этих своих, с лавандовым рафом, в школу, в третий класс, отправить.
        2. Кмет Звание
          Кмет
          0
          Сегодня, 18:40
          Те же эмоции. Насколько я помню в прошлом году вроде запретили использование англоязычеств в названиях фирм и товаров, производимых в РФ..
          Хотя.. чему тут удивляться: если нет надзорно-контролирующего органа и административных штрафов за нарушение, то такие законы можно принимать, но и не исполнять..
      2. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +1
        Сегодня, 17:31
        Цитата: kos 75
        ну наверное нет демаскирующего фактора в виде рева мотора

        Вы правы...электробайки-это минимум шума и теплового излучения !
      3. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        0
        Сегодня, 17:42
        Нет ни только рева мотора, но и в тепловизоре не так заметен электробайк. Другое дело что заряжать надо бензогенераторов который стоит на месте. Но тут возможно и батарейки сменить наверное. На местах на фронте все таки виднее что им надо чем нам тут...
      4. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: kos 75
        ну наверное нет демаскирующего фактора в виде рева мотора

        без "наверное"
    2. пылесос Звание
      пылесос
      +4
      Сегодня, 14:51
      Во первых--это бесшумность. во вторых они нужны для быстрого передвижения отряда на ЛБС
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +8
        Сегодня, 14:54
        Есть ещё большой плюс - надежность. В электромоторе ломаться не чему. И самый большой плюс - дешевизна и простота. (и тепловизор почти не видит)
      2. Normann Звание
        Normann
        +1
        Сегодня, 15:23
        Ага, а обычный мотоцикл очень медленно передвигается?
    3. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Сегодня, 15:09
      Минусов очень много, основной это работа при минусовых температурах и зарядка.
      Из плюсов простота конструкции и малая заметность в ИК диапазоне и бесшумность.
      Про сцепление вообще не понятно зачем оно надо на электроцикле? даже если есть там КПП, написано что есть 4 передачи, зачем там много???, то кулачковая позволяет под нагрузкой переключаться.
      1. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        0
        Сегодня, 17:52
        При наличии КПП можно мотор послабее поставить увеличивая тем самым запас хода. Иногда же вес груза больше и скорость нужна меньше, а иногда наоборот. Вы видимо не видели ролики про электромобили типа Теслы, да и на некоторых бензинках мощных, где тестировщики или владельцы говорили что зимой на слишком мощной машине ну очень не удобно ездить. Я в целом не понимаю, например, зачем мотор в городе нужен более 100 лс. Зачем грузовикам и автобусам нужна возможность ездить быстрее чем 90 если по ПДД это им запрещено ?! Тут по факту нужен уверенное движение в гору на той же скорости что и по горизонтальной поверхности что бы не стопорить движение на двухполосных дорогах. Мест для обгонов то у нас на дорогах ой как мало - на километр дороги слишком много изгибов и холмов где видимость ограничена. Да и выползти с перекрестка и вне его может кто угодно и что угодно, а реакция скорость торможения не мгновенны...
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 18:46
          КПП не может изменить мощность мотора. Момент увеличить на колесах может, но момент у электромотора, на малых оборотах и так очень большой.
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: Mraka
      А а чем плюс электромотоциклов на войне перед обычными?
      Можно бесшумно к какелу подкатить и колесом его. БК не тратится.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 19:28
        Цитата: Младший рядовой
        Цитата: Mraka
        А а чем плюс электромотоциклов на войне перед обычными?
        Можно бесшумно к какелу подкатить и колесом его. БК не тратится.

        аккумулятором по голове, чтобы током убило
    5. VicVic Звание
      VicVic
      0
      Сегодня, 15:25
      "А а чем плюс электромотоциклов на войне перед обычными?"
      Бесшумные. Возможно и более доступные по стоимости
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:44
    Надо же, мотопром проснулся. А почему название иноземное?
    1. VicVic Звание
      VicVic
      +6
      Сегодня, 15:26
      Наверное потому, что всё из китайских компонентов (вероятно)
  3. WBond Звание
    WBond
    +4
    Сегодня, 14:46
    ...не малыми сериями по спецзаказу - а "завалить" ими...
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:17
      Цитата: WBond
      не малыми сериями по спецзаказу - а "завалить" ими...

      1 штука стоит тысяч 200 рублей. Они то может и не против завалить, но кто будет оплачивать этот банкет?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 15:32
        Если так подходить,то зачем вообще воевать собрались?
        1. topol717 Звание
          topol717
          -3
          Сегодня, 15:44
          Если вы не помните то напоминаю - выбора нам не оставили.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 15:45
            Это мы не оставили выбора им в 2014-ом..А в 2022 ом уже сами влезли в капкан
            1. topol717 Звание
              topol717
              +3
              Сегодня, 15:53
              Это просто вы не стой стороны. Выбор в 2014 у вас был, перестать скакать. А в 21-22ом надо было выполнить Минские соглашения. Ну а пока еще можно выполнить вторые Стамбульские предложения, так как следующее будет еще хуже. После Запорожья будем возвращать Днепропетровск. Они там рядышком. Ну а потом вверх по речке.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 15:55
        Цитата: topol717
        1 штука стоит тысяч 200 рублей.

        Это цена электросамоката...А электромотоцикла не менее 550 000 рублей...
      3. Комментарий был удален.
  4. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 14:47
    До ста км/ч это,надо полагать,налегке, интересно с полной загрузкой сколько выжать сможет и где,на грунтовке или с покрытием.
    1. Mraka Звание
      Mraka
      +5
      Сегодня, 14:55
      Да если по пересечение,да с учётом разбомбленой дороги то если можно 40 км в час ехать,то уже не плохо.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:45
      Цитата: бухач
      До ста км/ч это,надо полагать,налегке, интересно с полной загрузкой сколько выжать сможет и где,на грунтовке или с покрытием.
      по асфальту и если наездник голову на руль положит. Иначе 10 квт это 13 л.с. на большее не способен.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 14:49
    Партия новых электромотоциклов

    Правильный подход! Не шумят и набирают сразу скорость!
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:54
    Эх, конструкторов этой чудо-техники да самих прокатить в тележке, привязать, чтобы не брыкались и раньше времени не выпали и по грязи да по лужам!!!!
    Что сложно дотумкать, что раненного бойца, возможно твоего родственника повезут, головой вперёд, ибо раненный и вся грязь из-под колёс в лицо.
    А ты лежишь примотанный и ничем не можешь не прикрыться, никак не уберечься!!!
    Что сложно увеличить длину заднего крыла и хотя бы резиновый брызговик установить!!!
    Чучелы а не конструкторы!
    Сами же в детстве катались на великах без заднего крыла по лужам, вся спина после грязная и мокрая, а сколько назад летит.
    Не, я понимаю, пацана раненного вытащить, ему и так за счастье, но почему вы ГНИДЫ ТАКИЕ!!!! по-скотски к людям относитесь, что кровь за вас проливают и жизни отдают!!!!! am
    1. sedoj Звание
      sedoj
      0
      Сегодня, 15:17
      А где вы увидели, что это для раненых? Написано - для перевозки грузов. Груз можно и тентом накрыть. А вот раненых за мотоциклом по буеракам возить - только гробить. Здесь здоровый-то не удержится.
      1. К-50 Звание
        К-50
        +5
        Сегодня, 15:22
        Цитата: sedoj
        А где вы увидели, что это для раненых? Написано - для перевозки грузов.

        Вы ролики с передка смотрите?
        Там вперёд груз, назад "300"-е и никак иначе. Нет специального транспорта отдельно кататься, дай Бог этому без проблем доехать.
        Раненному же ждать эвакуации вопрос жизни и смерти в самом прямом и не прикрытом смысле. hi
    2. Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 15:20
      зачем вы российских инженеров обзываете словами гниды?
      данная разработка: мотоцикл Иж-Эндуро и электросамокат Иж-ScootWay были разработаны в инициативном порядке с учетом запросов военнослужащих в зоне СВО и военнослужащие лучше знают что им надо, чем диванный во всех сферах разбирающийся *эксперт*
      1. К-50 Звание
        К-50
        +2
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Кулл90
        зачем вы российских инженеров обзываете словами гниды?

        Да вот представлил, что моего сына, племянника, шурина и многих других родственников, что сейчас там на ЛБС, сам стар и болен, к сожалению, эвакуируют на таком после очередных железок в организме и прямо бешенство охватывает на скудомыслие этих "ваятелей".
        Если уж решил что-то смастерить, то думай наперёд кто как где и при каких условиях и какие задачи будет на этом выполнять. hi
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 16:43
          Цитата: К-50
          Если уж решил что-то смастерить, то думай наперёд кто как где и при каких условиях и какие задачи будет на этом выполнять.
          Да успокойтесь, думают там. Как раз таки думают. Любой борт, любой брызговик имеет вес. А этот прицеп нужен что бы 5-6 км проехать. Дальше уже УАЗы, мотолыги есть. 4-6 км это 10 минут максимум. Вы еще начните претензии предъявлять что нет амортизаторов и пружин. Синяк на попе появится. Каждая запчасть должна там еще и 100 кг веса выдерживать. И самое главное он должен оставаться легким и быстрым.
          1. К-50 Звание
            К-50
            0
            Сегодня, 16:56
            Цитата: topol717
            А этот прицеп нужен что бы 5-6 км проехать. Дальше уже УАЗы, мотолыги есть. 4-6 км это 10 минут максимум. Вы еще начните претензии предъявлять что нет амортизаторов и пружин.

            Вы словите себе железа, обезбол кончился, внезапно, ну, как всегда, и вас 10 минут будет трясти.
            Если легкораненый, допустим неходячий, это одно, другое же если 300-й тяжёлый, так его по кочкам могут просто не довести, от болевого шока загнётся.
            так что да, пружины и амортизаторы обязательно.
            Или, как минимум, колёса низкого давления или вообще без него. теже ободрыши в тему, будут за счёт своей геометрии и продавлемости снижать ударную нагрузку на раненого.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 16:15
        Цитата: Кулл90
        зачем вы российских инженеров обзываете словами

        Я не инженер, но в армии служил и знаю, что просто так на подножке электромотоцикл стоять не будет, а в снегу будет просто валиться. И с прицепом возникнет морока.
        Самый простой вариант - трёхколёсный. И на прицеп грязи (снега) из под колёс меньше попадать будет. Что касается перевозки раненых, то накидки будет вполне достаточно. Подумайте, какую альтернативу выберет 300-й: быть забрызганным и доставленным в БМП иди несколько суток ждать в «лисьей норе»?
        Вероятно, доработать нужно и можно, а то одни на «Аурус» норовят сесть, а других сажают верхом на палку...
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 16:36
          Самый простой вариант - трёхколёсный
          Это плохой вариант, так как заднее колесо в обычном едет по продавленной колее, а в 3х колесной нужен тогда боковой прицеп, а это сразу другой вес, и сразу теряется возможность быстро подсоединить/отсоединить. Ну и так далее. Ну и пусть он лежит а не стоит, бензина там нет не вытечет.
    3. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 15:51
      Le problème avec les "garde-boue" c'est qu'ils ...gardent la boue et la neige collante jusqu'à frotter sur la roue parfois fortement lorsque cela est bien compact et qu'il gèle.

      Проблема с "брызговиками" в том, что они ...удерживают грязь и снег липкими, пока иногда сильно не натирают колесо, когда оно плотно прилегает и замерзает.
    4. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:33
      Что сложно увеличить длину заднего крыла и хотя бы резиновый брызговик установить!!!
      Вы видели что такое чернозем? и сколько его на колеса налипает? Так что лучше доехать грязным и мокрым чем по среди поля застрять и начинать очищать колесо от земли.
      Что сложно дотумкать, что раненного бойца, возможно твоего родственника повезут, головой вперёд
      Я конечно все понимаю, там религия и так далее, но людей на носилках или транспорте никогда не переносят/перевозят головой вперед. Это первое чему учат в школах по спасению. Только ногами вперед.
    5. Yarr_Arr Звание
      Yarr_Arr
      0
      Сегодня, 17:03
      А вы себе представьте, как удлиненная телега на 12" колёсиках поедете по даже небольшим ямкам!
      Представили?
      И как жопу мопеду будет подкидывать, отрывая колесо от земли; и как телега упрется передом или жопой на небольшом спуске/подъёме (опять-таки завалив мопед, и сбросив 300-го)...
      Перед тем, как брызгать слюной - включите мозг, любезный.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 17:13
        Ну, против опрокидывания можно сделать телегу с расширенной колеёй, а так же разместить поддон телеги НИЖЕ оси колёс и замайтесь сей пепелац переворачивать. От забрызгивания защита колёс хоть из того же прозрачного пластика. Он скользкий и много к нему не прилипнет.
        Насчёт того что зад будет дёргать, значит этот мопед просто не способен к буксировке и нужно пересматривать саму конструкцию. трицикл не пойдёт как предлагают выше. Ему колесо, что пойдёт не по колее много сложностей создаст.
        Так что или увеличивать тягу и вес буксировщика, или ставить его на 4 колеса, опять вес возрастёт.
        Вообщем в процессе спора выяснилось, что телега к мопеду ни к чёрту. request
        А представленный мопед, только для штурмовиков, быстро подскочить , всем настучать и уйти в оборону. hi
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 15:16
    Очень нужная вещь на ленточке.
  8. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    0
    Сегодня, 16:00
    Сколько разрабатывали.Тех.задания не было,оценили варианты что есть,выбрали и в дело.Дальше можно разрабатывать,объявлять конкурс разработок тех кто давно в теме,учитывать требования,улучшать,повышать надёжность,расширять варианты,искать комплектующие,поставщиков...Время,время
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:52
    Иж-Эндуро и двухместный высокопроходимый электросамокат Иж-ScootWay
    А почему такие названия импортные?
  10. Disant Звание
    Disant
    +1
    Сегодня, 18:04
    по полевой дороге могут возникнуть сложности с передвижением из-за "тройного" следа - возможно(если возможно) будет лучше тележку крепить одним колесом "по следам" самоката/эндуро, или хотя бы со смещением.
    или вот так