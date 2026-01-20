Новая партия электромотоциклов Иж-Эндуро передана военным в зоне СВО

Концерн «Калашников» поставил в зону СВО партию новых электрических мотоциклов собственной разработки с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба концерна.Партия новых электромотоциклов Иж-Эндуро и электрический самокат Иж-ScootWay получили военные одного из подразделений в зоне СВО. Как отметили в концерне, все мотоциклы и самокат оборудованы специальными прицепами грузоподъемностью до 200 кг для перевозки грузов. Параметры поставки и другие подробности не раскрываются.Ранее в концерне сообщали, что мотоцикл Иж-Эндуро и двухместный высокопроходимый электросамокат Иж-ScootWay были разработаны в инициативном порядке с учетом запросов военнослужащих в зоне СВО, а также других силовых ведомств. Транспортные средства можно использовать как на линии фронта, так и в глубоком тылу.Мотоцикл и самокат развивают скорость до 100 км/час, имеют удобное управление и оснащены усиленными узлами крепления, быстросъемной фиксации прицепа для перевозки спецгрузов и удобной системой погрузки. Могут эксплуатироваться в зимних условиях, препятствий для этого нет. Оба изделия выпускаются малыми сериями по спецзаказу.Технические характеристики электромотоцикла Иж-Эндуро: двигатель – бесщеточный синхронный IPMSM (с внутренними постоянными магнитами), тип аккумуляторной батареи (АКБ) – Li-Ion, трансмиссия – сцепление/4 передачи, запас хода – до 100 км (в зависимости от условий эксплуатации), вес – 100 кг.Технические характеристики электросамоката Иж-ScootWay: тип привода – мотор-колесо, мощность – 3…10 кВт, тип АКБ – Li-Po, запас хода – до 100 км, подвеска с ходом 160 мм – спереди и 200 мм – сзади, грузоподъемность – до 300 кг.

