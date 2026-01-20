Поступают сведения о применении «Циркона» по цели в Винницкой области

Российская гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» успешно поразила цель в Винницкой области. В сводке оборонного ведомства РФ не указано, какие конкретно средства поражения применяли ВС России для сегодняшнего массированного удара по украинским объектам, но в сети появляется более подробная информация об атаке.

В частности, ряд источников утверждают, что было задействовано не менее двух ракет. А некоторые пишут, что помимо «Цирконов» в атаке участвовали также авиаракеты X-101.

Один из украинских ТГ-каналов заявляет, что под российский удар попала одна из ключевых подстанций ПС 750 кВ. Через нее электроэнергией снабжается значительная часть Западной Украины.



Сегодняшнюю ночную атаку ВС России прокомментировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что наиболее плачевно дела обстоят в Киеве.

Зеленский сказал:

Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления.

Помимо перебоев с теплоснабжением, в украинской столице наблюдаются перебои с водой и электричеством. Больше всего проблем испытывают жители левобережной части города. Ряд медиа Украины утверждают, что в Киеве сейчас наступил почти полный блэкаут.

Зеленский также сообщил, что российским атакам подверглись объекты в Киевской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. Местные СМИ сообщают об ударах и по другим регионам.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +13
    Сегодня, 16:00
    под российский удар попала одна из ключевых подстанций ПС 750 кВ. Через нее электроэнергией снабжается значительная часть Западной Украины.

    Ну наконец! good
    Помимо перебоев с теплоснабжением, в украинской столице наблюдаются перебои с водой и электричеством.

    Нужно сюда и канализацию добавить…
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 16:18
      Охотовед 2
      Сегодня, 16:00
      Нужно сюда и канализацию добавить

      hi Наконец-то ГШ, МО и Кремль прислушался к неоспоримым доводам форумчан ВО и стал выносить 750 КВ, ещё бы узлы линий синхронизации перетока электроэнергии с гейропой обнулить вместе с Бурштынским энергетическим островом, а также внимательнее отнестись к Банковой, Грушевского, Конча Заспа, чтобы ВР в одном угаре скакала на майдане с щирыми свидомыми бандеронацистами.
      Пусть пауки сжирают друг друга в банке, они нам ещё за Крым, ДНР, Курск,всех россиян и российские регионы должны понести расплату. am
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +4
        Сегодня, 16:24
        нельзя им давать скакать, а то они могут ускакать на запад от справедливого возмездия
      2. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +9
        Сегодня, 16:28
        Ждём когда прислушаются к доводам о уничтожении мостов через Днепр.
        1. HAM Звание
          HAM
          +2
          Сегодня, 16:41
          Красиво вчера железный мост сгорел и рухнул,а говорили что нельзя повредить......когда надо,оказывается что можно...
          1. ARIONkrsk Звание
            ARIONkrsk
            +1
            Сегодня, 16:50
            Цитата: HAM
            Красиво вчера железный мост сгорел и рухнул,а говорили что нельзя повредить......когда надо,оказывается что можно...

            Мне тут много раз местные эксперты с серьезным видом доказывали что невозможно снести мосты на Украине и минусили жестко.
            1. Incvizitor Звание
              Incvizitor
              0
              Сегодня, 17:13
              Эти днари наверное уверены что кроме гераней ничего нет...
          2. Ростов_1976
            Ростов_1976
            -1
            Сегодня, 17:03
            Одно дело железный, с бетонным так просто не получиться...
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +5
      Сегодня, 16:43
      Цитата: Охотовед 2
      Нужно сюда и канализацию добавить…

      А когда наблюдаются перебои с водой и электричеством, канализация тут же становиться третьей не работающей системой. И ещё вопрос что сложней будет реанимировать, замерзшие водоснабжение/отопление, или перемороженную канализацию?
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 16:53
        Цитата: Fitter65
        И ещё вопрос что сложней будет реанимировать, замерзшие водоснабжение/отопление, или перемороженную канализацию?

        Весной само оттает. Останется только дерьмо откачать и трубы поменять.
      2. mongol9999 Звание
        mongol9999
        0
        Сегодня, 17:27
        Канализация не перемораживается. Под землей положительная температура. А вот узлы перекачки КНС встают и жижа утекает только куда может самотеком.
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          0
          Сегодня, 18:12
          Цитата: mongol9999
          Канализация не перемораживается. Под землей положительная температура.
          А стояки в домах ? Особенно, в высотках, где канализационная труба уходит до 12-14 этажа, и имеет отрицательную температуру (когда нет отопления) ?
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Сегодня, 16:02
    Радует что на 750 кВ перешли. Прочитал сегодня, что депутаты в какеловской раде, немного подзамерзли без отопления. Декоммунизация продолжается.
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +5
    Сегодня, 16:06
    Хорошие новости сегодня идут косяком.
    если их накал не спадет, то результаты "размягчения" супостата проявятся довольно быстро.
    Похоже, что ненужная стыдливость отброшена, враг получает то, что заслужил и выпросил сам.
  4. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 16:10
    Помню лет уже много назад Путин распорядился поставить "Циркон" "на колёса", неужто покатушки начались?
    1. Geosun Звание
      Geosun
      +3
      Сегодня, 16:28
      Полагаю, это просто блогеры отметелись. А по-логике: лупить цирконом по неподвижной цели... Как-то не для этого ее создавали. Вот накрыть заседание командования, или важную цель, которую надо поразить прям сейчас, тогда другое дело.
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        +3
        Сегодня, 16:31
        Вполне допускаю, что идут определённые испытания в боевом применении. Чем по целям на полигоне долбить wink
        1. Geosun Звание
          Geosun
          +2
          Сегодня, 16:40
          Циркончик надо приберечь для чего-нибудь вкусненького, а подстанцию можно и дешевыми геранями закидать.😇
        2. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 17:14
          По "Военной приёмке" показывали "Циркон", старт, стрельба по мишени, мишень на плоту, они GoPro на плоту поставили, качается себе плот, и прям ой, брызги и нет его, ни звука, что естественно, просто стена воды, пока гопро не кончилась
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 16:14
    Чего 4 года ждали? Чтобы бешенная собака стало ещё бешенней? Бешенная собака должна быть утилизирована моментально после заражения.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -3
      Сегодня, 16:26
      сдается мне, что не было в достаточных количествах дальнобойных средств поражения
      а если это так, то вообще непонятно чем армия собиралась воевать и куда пилили военный бюджет много лет
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 16:49
        Да было всё, кроме яиц.
        Однако слишком короткий комментарий.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Михаил Нашарашев
        сдается мне, что не было в достаточных количествах дальнобойных средств поражения

        Тоже так думаю, если вспомнить, когда стали массово появляться и применяться "Герани" и ФАБы с УМПК.
  6. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 16:27
    Да уж,скакали, скакали и доскакались,вот вам бабушка и Юрьев день.....
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +3
      Сегодня, 16:32
      Не, они не Юрьев день отмечают wink , а день рождения своего горяче любимого бандеры. Вот бы по такой факельной колонне и Искандером
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 16:53
        Цитата: владимир 290
        Вот бы по такой факельной колонне и Искандером...

        ...в кассетном снаряжении... good
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 16:57
        Цитата: владимир 290
        Вот бы по такой факельной колонне и Искандером

        Слишком жирно будет Искандеры на это тратить. На это и FPV-дроны пойдут. В крайнем случае Герани
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:46
    Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления
    Хотя бы посоветовал им поскакать для согрева!
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Schneeberg
      Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления
      Хотя бы посоветовал им поскакать для согрева!

      Нефиг было все покрышки на майдане сжигать. Оставили бы заначку, сейчас бы грелись. laughing
  8. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    Сегодня, 17:00
    У дети пойдут в детсады и школы, а у них будут сидеть в подвалах, так говорил Порошенко. Бойтесь своих желаний , как говорится, не рой яму другому... вот и хлебайте это все полными ложками! хохло,,,бы!
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:20
    Свидомым свиньям место в свинарнике. Зачем им там свет, отопление вода и канализация, кастрюлю на башку и в навоз.
  10. newtc7 Звание
    newtc7
    -1
    Сегодня, 17:37
    Интересно вот что - сбили ли реально бандеровцы хоть один циркон. Или на данный момент у запада нет систем ПВО против такого оружия.
  11. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:28
    Один из украинских ТГ-каналов заявляет, что под российский удар попала одна из ключевых подстанций ПС 750 кВ.

    Нужно понимать, что это уже вторая ПС 750 кВ?
    О первой сообщали вчера или позавчера.
    И будем надеяться не последняя. На 500 и 250 кВ тоже годятся в качестве целей.