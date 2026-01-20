Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления американского президента Трампа о якобы имеющихся у России и Китая планах, касающихся захвата Гренландии. Лавров отметил, что он нисколько не сомневается, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у Китая. Глава российского МИД также подчеркнул, что Крым не менее важен для обеспечения безопасности России, чем Гренландия — для США.В ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Лавров также констатировал, что любые предложения об урегулировании украинского кризиса, в рамках которых предполагается сохранение киевского режима, являются абсолютно неприемлемыми для России. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддержала предложения, внесенные Вашингтоном накануне встречи глав государств на Аляске, и надеется, что достигнутые с США договоренности сохранят силу. В настоящее время США являются единственной западной страной, которая готова ради мира прибегнуть к устранению причин украинского конфликта.В то же время Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о неком перемирии на Украине, однако Россия не позволит снова перевооружить киевский режим, ситуация для которого и на фронте, и в политическом плане в настоящее время является крайне незавидной. Лавров также напомнил, что нынешний киевский режим является откровенно нацистским и его сохранение в том или ином виде не устранит первопричины конфликта.

