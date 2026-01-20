Лавров опроверг заявления Трампа о планах захвата Гренландии Россией и Китаем

Лавров опроверг заявления Трампа о планах захвата Гренландии Россией и Китаем

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления американского президента Трампа о якобы имеющихся у России и Китая планах, касающихся захвата Гренландии. Лавров отметил, что он нисколько не сомневается, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у Китая. Глава российского МИД также подчеркнул, что Крым не менее важен для обеспечения безопасности России, чем Гренландия — для США.

В ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Лавров также констатировал, что любые предложения об урегулировании украинского кризиса, в рамках которых предполагается сохранение киевского режима, являются абсолютно неприемлемыми для России. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддержала предложения, внесенные Вашингтоном накануне встречи глав государств на Аляске, и надеется, что достигнутые с США договоренности сохранят силу. В настоящее время США являются единственной западной страной, которая готова ради мира прибегнуть к устранению причин украинского конфликта.

В то же время Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о неком перемирии на Украине, однако Россия не позволит снова перевооружить киевский режим, ситуация для которого и на фронте, и в политическом плане в настоящее время является крайне незавидной. Лавров также напомнил, что нынешний киевский режим является откровенно нацистским и его сохранение в том или ином виде не устранит первопричины конфликта.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:38
    "Крым не менее важен для обеспечения безопасности России, чем Гренландия — для США."Лавров подкинул керосинчику.А я думаю,с чего Дания хочет землю под посольством экспроприировать?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:38
    А полосатиков волнует, что они несут полный бред?
    Их тем более не волнует, что кто то на это указал...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 16:16
      Цитата: rocket757
      А полосатиков волнует, что они несут полный бред?

      Думаю, что Трамп это не со зла. Не от того, что он "испытывает такую личную неприязнь, даже кушать не может". (с)
      Он просто сказал Европе то, что они в состоянии понять и проглотить. Ну, в самом деле - не на марсиан же валить! Кого ещё-то на планете приплести можно?
      А в отношении России и Китая у Европы проблем с пониманием нет. Им с 1945-го про Россию рассказывали, про то, что Америка их защитит (даже 5-ю статью устава НАТО прочитать толком не дали) - они верили.
      И сейчас - "ну, вы же всё понимаете - ничего личного..."
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 15:43
    Интервью Лаврова сегодня просто высший класс - он опустил ниже плинтуса и бритов, и американцам показал их портрет, и намцев нагрел и Данию, а по Гренландии вообще - просто классически толкал амеров на крутые шаги по аннексии острова...
    Отличная дипломатическая публичная работа. Ибо результат этого - сливание всех и любых претензий к России в унитаз руками все тех же западных и амерских говорящих голов и рук
  4. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    -1
    Сегодня, 15:46
    Крым..., мы войну с украинцами будто не из-за него начали?
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:46
    Старичка Трампа, несет... У него явно словесный понос или деменция. Он уже сам не понимает, что говорит, кому и не осознает, последствия. Трамп, в политическом плане, хуже Горбачева и Жириновского, вместе взятых. Эти два политика тоже, любили громкие заявления, не обдумывая политических последствий. ЕС от Трампа уже, плачет...)
    А что будет, дальше?...
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 19:15
      Жириновского не преплетайте. Человек все эти кризисы предсказал, хотя над ним смеялись.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:47
    Цитата: Василий_Островский
    Гренландии вообще - просто классически толкал амеров на крутые шаги по аннексии острова...

    Сергей Викторович что то там об Исландии говорил .У нас в Исландии посольство " было" ?
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:56
    На Гренландию даже СССР никогда не покушался. А нынешней России до СССР о-го-го... Потому что у России своего снега и льда "выше крыши".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:16
      ...ага, ныне к нам лёд аж из Ханты-Мансийска привозили на ледовый городок. Ну так чиновники заявили - типа наш уральский кончился wassat 26 лямов грохнули на это дело. Некуда денег что ли девать??? Ремонтировать те же коммуникации не надо???? А на лёд и городок 26 лямов - нашлось...
      Да и еще из ХМАО....

      зы холодильники не начнём для эскимосов производить по спец программе? (которые в чумах живут и оленей пасут)
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -1
        Сегодня, 17:12
        Не надо путать просто лёд и лёд от чиновников.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:34
          ...аааа, то есть льды - разные... belay
          от оно как хитрО то... и ведь сразу то и не видно, что отличаются... ХМАОвский то лёд явно волшебный - на него и 26 лямов не жаль.....

          зы скоро воздух привозить начнут чиновники - ну а как, свой то загряненный да и не хватает его. а тут морского воздуха подгонят, свежего, с запахом моря....
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:37
    Глава российского МИД также подчеркнул, что Крым не менее важен для обеспечения безопасности России, чем Гренландия — для США.
    Как завернул-то!!!Типа мы не против того , что Гренландия уйдёт к США, если признаете Крым и территорию бывшей УССР российскими. laughing
  9. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 17:33
    Напрасно Сергей Викторович привёл к Гренландии только Крым. Тем самым ограничил наши амбиции. В сравнение с Гренландией идёт вся Украина, и не только. Возможно Молдавия с Приднестровьем и Гагаузией
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 19:22
      Меняем квадратную милю на квадратную милю = натуральный клиринг.
      Если зайдёт вопрос о Канаде, то можно вернуть всю Среднюю Азию и добавить Иран.