Премьер Бельгии не может понять, как внутри НАТО можно требовать чужую землю
Бельгийский премьер Барт де Вевер, который ранее отказался поддержать идею воровства российских активов, высказался по поводу ситуации внутри НАТО.
По словам премьера страны, в которой штаб-квартира альянса находится, «ещё можно понять, когда на страны внутри НАТО оказывают давление с той целью, чтобы они ради повышения уровня безопасности увеличили военные расходы, но нельзя понять, когда внутри НАТО угрожают отнять земли».
Барт де Вевер (на фото - слева):
Так бельгиец прокомментировал заявления Дональда Трампа о намерении забрать Гренландию у Дании и превратить её в часть США.
По словам премьера Бельгии, с таким вызовом НАТО ещё не сталкивалось.
Значит ли это, что если бы территорию требовали вне НАТО, премьера Бельгии это бы беспокоило меньше ?
Напомним, что несколькими часами ранее президент США опубликовал очередной «фотошоп», на котором показал свою встречу с европейскими лидерами у карты, где помимо самих США в цветах американского флага окрашены Гренландия, Канада и Венесуэла.
Сам Трамп заявил, что он не собирается делать из Гренландии 51-й штат, а «просто распространит на остров американский суверенитет». «На выходе» может получиться аналог Гуама или Пуэрто-Рико, которые штатами США не являются, а обозначаются как неинкорпорированные организованные территории Соединённых Штатов. Управляются такие территории губернаторами, полностью подотчётными Вашингтону.
