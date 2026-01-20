Премьер Бельгии не может понять, как внутри НАТО можно требовать чужую землю

Бельгийский премьер Барт де Вевер, который ранее отказался поддержать идею воровства российских активов, высказался по поводу ситуации внутри НАТО.

По словам премьера страны, в которой штаб-квартира альянса находится, «ещё можно понять, когда на страны внутри НАТО оказывают давление с той целью, чтобы они ради повышения уровня безопасности увеличили военные расходы, но нельзя понять, когда внутри НАТО угрожают отнять земли».



Барт де Вевер (на фото - слева):

Это беспрецедентный вызов. Причём вызов в первую очередь для самого альянса.

Так бельгиец прокомментировал заявления Дональда Трампа о намерении забрать Гренландию у Дании и превратить её в часть США.
По словам премьера Бельгии, с таким вызовом НАТО ещё не сталкивалось.

Значит ли это, что если бы территорию требовали вне НАТО, премьера Бельгии это бы беспокоило меньше ?

Напомним, что несколькими часами ранее президент США опубликовал очередной «фотошоп», на котором показал свою встречу с европейскими лидерами у карты, где помимо самих США в цветах американского флага окрашены Гренландия, Канада и Венесуэла.

Сам Трамп заявил, что он не собирается делать из Гренландии 51-й штат, а «просто распространит на остров американский суверенитет». «На выходе» может получиться аналог Гуама или Пуэрто-Рико, которые штатами США не являются, а обозначаются как неинкорпорированные организованные территории Соединённых Штатов. Управляются такие территории губернаторами, полностью подотчётными Вашингтону.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 15:51
    Трамп всё расскажет и научит. laughing специально для непонимающих проведёт занятие. Всё поймёт и простит!
    Это как с дрессировкой собак, сначала мордой потыкает, потом если заслужат вкусняшку даст.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +2
      Сегодня, 16:25
      а кто не поймет тем пошлины 50%+ тогда дойдет очень быстро для самых непонимающих, даже до бельгийского премьера.
      1. Аригин Звание
        Аригин
        0
        Сегодня, 16:43
        Думаю, ему именно пошлины нужны больше всего.
        Главное - денежки, считать умеет, а собирание земель - ну это для души.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 15:51
    Это он ПОКА не может понять. Скоро все поймет, механизм будет отработан. Кстати, у Бельгии что-то в Африке осталось еще от прошлых времен, или уже все?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 16:01
      Цитата: faterdom
      Это он ПОКА не может понять.

      Премьер Бельгии не может понять, как внутри НАТО можно требовать чужую землю
      Точно так же, как и вне НАТО, во всём остальном мире. Им ли, в колониальной Европе, этого не знать? Чо пятиклассницу-то из себя строит?...
    2. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 16:35
      Цитата: faterdom
      Это он ПОКА не может понять.

      Хотя понять Трампа не сложно. Трамп очень честолюбивый человек. После первой каденции в роли 45 президента США он в рейтингах великих президентов оказался на 45 месте. Т.е. полный неудачник. А это в штатах даже не жених-импотент laughing . Хуже всяких Кулиджей и Гуверов. В роли 47 президента у него тоже все шло со скрипом и без особых успехов. Поэтому у него оставалась одна возможность вырваться вверх - нобелевская премия. Норги с дуру его прокатили, а недоумки из ЕС, хоть и могли бы настоять, дальше носа они не видят... Так у Донни родилась идея "последнего шанса" - присоединение в США Гренландии. Уже одним этим осторовом, больше миллиона кв. километров, он войдет в историю США как минимум в десятке успешнейших президентов. Ведь объективно, мало кто из них прирастил территорию США на большую площадь. И не надо никаких ресурсов (в ближайшей перспективе), никаких баз от русских или китайцев. Просто прирост площади.... Дали бы премию своевременно, про остров забыли бы опять лет на сто. А так, Данию может спасти либо снайпер, либо инсульт laughing
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:13
        Цитата: Hagen
        Уже одним этим осторовом, больше миллиона кв. километров

        Всего лишь 2 000 000 млн. кв.км. Дания была вторая по территории в Европе, после России.
        1. Hagen Звание
          Hagen
          0
          Сегодня, 17:18
          Цитата: carpenter
          Всего лишь 2 000 000 млн. кв.км

          Я так и сказал - больше миллиона... Что не так? wink
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:55
    Эти выродки считали что они в одной "правильной" пас.дной банде и будут кошмарить только другие слабые страны а когда у банды стало все паршиво оказалось что и внутри банды их самих будут дрючить.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 15:55
    ...премьер деревня - это ж Трамп! Кто ж его посадит?
    (перефраз из нетленки)
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 15:56
    Чувак думал, что в сказку попал! Всякая мелочь европская привыкла считать себя суверенными государствами, а тут такой облом...
  6. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 16:04
    Премьер Бельгии не может понять ..

    За пальму первенства среди страусов, чтоль, борются..
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 16:04
    Greenland is a colony, and doesn't belong to either Washington or Denmark, it is not even located in Europe, so how does it belong to Denmark
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:22
      It doesn't matter whether it's a colony or not for Trump....
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:08
    ❝ Значит ли это, что если бы территорию требовали вне НАТО, премьера Бельгии это бы беспокоило меньше ? ❞ —

    — Это его вообще бы не беспокоило ...
    (Это другое)
  9. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 16:09
    Что-то в последнее время поубавилось разного рода аналитических прогнозов. Даже признаные "динозавры" вроде Демуры не решаются текущую ситуацию комментировать laughing
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:22
    Премьер Бельгии не может понять, как внутри НАТО можно требовать чужую землю

    Да потому что
    В картишки нет братишки!
    Бей своих, чтобы чужие боялись!
    Не тот вор, кто ворует, а тот, кто ворам потакает!
  11. Евгений68 Звание
    Евгений68
    +2
    Сегодня, 16:33
    А то что Турция член НАТО воевала на Кипре с Грецией членом НАТО это другое?
  12. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 16:36
    Это называется жить по правилам!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Это называется жить по правилам!

      Не по правилам, а "по понятиям".
  13. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 16:36
    Это называется жить по правилам!
  14. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Сегодня, 16:38
    Заберут...,так...,или иначе, и скорее всего, без активного сопротивления. США "собирали" своё государство последовательно, порой просто покупая: "• За время своего существования США значительно увеличили свою территорию, особенно в XIX веке. Вашингтон приобрел Луизиану у Франции, Флориду у Испании, обширные территории у Мексики, Аляску у Российской империи, а также островные владения, включая Филиппины и Виргинские острова. Эти крупные территориальные покупки сыграли ключевую роль в формировании современных границ страны. В результате США превратились из узкой полосы бывших британских колоний на Атлантическом побережье в государство, охватывающее почти весь Северо-Американский континент." https://iz.ru/2027154/2026-01-20/ssha-pokupali-zemli-drugikh-stran-na-protiazhenii-vekov-chto-nuzhno-znat
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:48
    Цитата: Аригин
    собирание земель - ну это для души
    Собирание земель, тоже собирант деньги wink
  16. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 16:55
    Нужно понять что в мировой практике веками постоянно происходит то укрупнение государств то распад государств. Законы Географии и экономики командуют этим. У одних это получается у других нет. Где Европа и где Гренландия. Со временем всю Северную Америку и близ лежащие территории поглотит США.
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:01
    Чужую землю можно бомбить и потом сажать марионеточные правительства, которые помогут выжать все полимеры. Так что премьер прав, зачем требовать, когда можно сэкономить.
  18. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:05
    Барт де Вевер (на фото - слева):

    Это беспрецедентный вызов. Причём вызов в первую очередь для самого альянса.
    Вы та и не поняли, что Трамп вас "через бедро захватом". В альянсе даже лучше отбирать, чем у других, так как большинство из альянса поддержат Трампа.
  19. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:10
    А тебе Барт де Вевер не надо понимать, тебе надо выполнять, привыкай к своему месту.