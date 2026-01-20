Премьер Бельгии не может понять, как внутри НАТО можно требовать чужую землю

Бельгийский премьер Барт де Вевер, который ранее отказался поддержать идею воровства российских активов, высказался по поводу ситуации внутри НАТО.По словам премьера страны, в которой штаб-квартира альянса находится, «ещё можно понять, когда на страны внутри НАТО оказывают давление с той целью, чтобы они ради повышения уровня безопасности увеличили военные расходы, но нельзя понять, когда внутри НАТО угрожают отнять земли».Барт де Вевер (на фото - слева):Так бельгиец прокомментировал заявления Дональда Трампа о намерении забрать Гренландию у Дании и превратить её в часть США.По словам премьера Бельгии, с таким вызовом НАТО ещё не сталкивалось.Значит ли это, что если бы территорию требовали вне НАТО, премьера Бельгии это бы беспокоило меньше ?Напомним, что несколькими часами ранее президент США опубликовал очередной «фотошоп», на котором показал свою встречу с европейскими лидерами у карты, где помимо самих США в цветах американского флага окрашены Гренландия, Канада и Венесуэла.Сам Трамп заявил, что он не собирается делать из Гренландии 51-й штат, а «просто распространит на остров американский суверенитет». «На выходе» может получиться аналог Гуама или Пуэрто-Рико, которые штатами США не являются, а обозначаются как неинкорпорированные организованные территории Соединённых Штатов. Управляются такие территории губернаторами, полностью подотчётными Вашингтону.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»