Крылатая ракета Ruta Block 2 для Украины
Ruta Block 2. Пока ракета может полететь только на картинке
Европейская компания Destinus Group продолжает попытки военно-технической помощи Украине и на днях сообщила о завершении разработки новой крылатой ракеты. Изделие Ruta Block 2 в ближайшее время планируют довести до серийного производства. Затем такое оружие начнут отправлять украинским формированиям для использования против российских объектов. Компания-разработчик утверждает, что новая ракета имеет высокий потенциал и должна успешно решать поставленные боевые задачи.
От беспилотников к ракете
Следует напомнить, что компания «Дестинус» была основана в 2021 г. бывшим российским предпринимателем Михаилом Кокоричем (внесён Финмониторингом в реестр лиц, причастных к экстремизму). Destinus Group BV официально зарегистрирована в Нидерландах, однако имеет несколько площадок в других странах, в т.ч. в Швейцарии.
С момента своего основания компания неоднократно заявляла о планах создания передовых авиационных и космических систем, а также демонстрировала рабочие материалы по таким проектам. Однако реальные результаты были куда как скромнее. Компания смогла наладить выпуск лишь нескольких типов лёгких и средних беспилотников, которые в 2022-23 гг. начала поставлять на Украину. Одним из них был ударный БПЛА под названием Ruta, напоминающий крылатую ракету.
Теперь компания пытается разрабатывать полноценное ракетное вооружение. Несколько дней назад она впервые рассказала о проекте Ruta Block 2. Целью этих работ является создание крылатой ракеты традиционного облика, предназначенной для использования на наземных и воздушных носителях. Как и предыдущие разработки, новая ракета от Destinus предназначается, в первую очередь, для отправки на Украину.
Компания-разработчик раскрыла облик новой ракеты и её основные тактико-технические характеристики. Также опубликованы изображения изделия в полёте, представляющие собой явный фотомонтаж. Реальная ракета пока не демонстрируется.
На каком этапе сейчас находится проект «Рута Блок-2», пока неизвестно. Впрочем, Destinus сообщает о скором запуске производства. Кроме того, предсказуемо, компания уделяет больше внимания перечислению достоинств ракеты, а не раскрытию планов производства.
Так или иначе, существует вероятность того, что европейская компания всё же сможет начать производство новых ракет и будет поставлять их на Украину. Такое оружие будет использоваться в атаках против российских объектов. Однако возможность выполнения всех планов такого рода и достижения заметных результатов пока под вопросом.
Технические особенности
Изделие Ruta Block 2 создаётся в качестве дальнобойного высокоточного вооружения, пригодного для использования с разных платформ. В отличие от первой версии «Руты», это полноценная крылатая ракета со всеми характерными особенностями такого класса оружия.
Ракета построена по традиционной для такого оружия схеме. Используется удлинённый фюзеляж прямоугольного сечения с заострённым обтекателем. Сверху на нём монтируется раскладное крыло. В хвосте предусмотрены киль и стабилизатор. Вероятно, компоновка внутренних объёмов тоже является традиционной: последовательно в них размещаются приборы управления, боевая часть, баки для топлива и двигатель.
Судя по опубликованным материалам, в проекте Ruta Block 2 используются некоторые современные решения, направленные на уменьшение радиолокационной заметности. Вероятно, планер ракеты собираются делать из пластиков. Также оптимизированы внешние обводы изделия.
Габариты и масса ракеты пока не сообщаются. При этом упоминается, что её можно будет использовать на наземных платформах и на самолётах тактической авиации. Это позволяет представить максимально возможные размеры, ограничиваемые параметрами самолётов-носителей. Стартовая масса тоже неизвестна. При этом боевая нагрузка, как утверждается, должна достигать или превышать 250 кг.
Ракету оснастят малогабаритным турбореактивным двигателем неназванной модели. Он будет обеспечивать полёт со скоростью не более 0,7-0,8 М. Дальность полёта заявлена на уровне 450 км. При этом не уточняется, какой способ базирования и старта позволит получить такую дальность. Возможно, при наземном запуске этот параметр будет существенно ниже.
Компания-разработчик сообщает о создании и применении передовой системы управления, которая резко повысит вероятность успешного поражения цели. Заявлено применение спутниковой навигации в сочетании с оптическими средствами. Данные от приборов будут обрабатываться бортовым компьютером с функцией искусственного интеллекта. Предполагается, что ИИ защитит ракету от помех и позволит ей сохранять высокую точность.
БПЛА Ruta Block 1
«Руту» собираются оснащать осколочно-фугасной или проникающей фугасной боевой частью. Масса — не менее 250 кг. Какой взрыватель и с какими режимами будет управлять подрывом БЧ, неизвестно.
Ruta Block 2 создается как межвидовая ракета. На её основе собираются создать наземный ракетный комплекс для сухопутных войск. В этом случае пуск ракеты будет выполняться из контейнера с использованием твердотопливного ускорителя. Также сообщается о принципиальной возможности подвески ракеты на самолёты с подходящими параметрами грузоподъёмности.
Возможности и потенциал
Компания-разработчик, что не удивительно, высоко оценивает свою новую ракету. Утверждается, что изделие Ruta Block 2 сочетает в себе высокие лётные характеристики, способность прорывать противовоздушную оборону и с высокой точностью поражать назначенные цели. Однако реальный потенциал этого боеприпаса может быть хуже, чем ожидают его создатели.
В целом, с точки зрения облика или заявленных параметров, европейская «Рута» ничем не отличается от других крылатых ракет современной разработки. Схожие или аналогичные изделия выпускаются в разных странах. Кроме того, некоторые из них применялись в реальных операциях и показывали свой потенциал не только на полигоне.
Предполагается, что серийные ракеты Ruta попадут на Украину и будут использоваться против России. Нетрудно представить, какими будут результаты такого применения, и как новый иностранный боеприпас покажет себя в ходе полноценных боевых действий, а не только в рамках испытаний и учений.
Практика показала, что современные отечественные системы ПВО вполне способны засекать и поражать малоразмерные скоростные цели с низкой заметностью. ЗРК успешно уничтожали ракеты Storm Shadow / SCALP-EG и другие цели схожего рода. Вряд ли швейцарская Ruta Block 2 сможет показать результат лучше, чем другие европейские ракеты.
Сообщается об использовании особой системы управления, построенной с применением актуальных технологий. В теории, сочетание спутниковой навигации и ОЭС позволяет улучшить точность наведения и вероятность поражения цели. Однако наличие ИИ в таких системах управления необязательно. Более того, упоминание этой технологии похоже на рекламный трюк — модный термин должен заинтересовать заказчика.
Таким образом, компания Destinus разработала типичную современную крылатую ракету без каких-либо значительных отличий от других современных образцов этого класса. При этом следует учитывать, что у неё нет опыта в создании и производстве подобного оружия. Это обстоятельство может помешать дальнейшей реализации планов и/или сказаться на качестве и параметрах готовых изделий.
В целом проект Ruta Block 2 на данный момент представляет интерес только как попытка компании без необходимого опыта войти в ракетостроительную отрасль и сразу показать примечательный результат. Однако следует ожидать, что итоги этого проекта разочаруют разработчиков.
