Зеленский сделал заявление в защиту Гренландии от американцев

Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно сделал заявление в защиту Гренландии от американцев. Таким образом, Киев впервые озвучил свою позицию по гренландскому вопросу.

Это произошло в ходе беседы политика с журналистами.



В числе прочего, он сказал следующее:

Украина уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.

Так Зеленский прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа на обладание Гренландией. Его в значительной степени беспокоит тот факт, что мировое сообщество из-за гренландского вопроса ослабило внимание к Украине. Глава киевского режима даже призвал власти европейских государств меньше интересоваться арктическими делами, не отвлекаясь от материальной и моральной поддержки Киева. По мнению Зеленского, этот вопрос более важный чем, территориальные претензии членов Североатлантического альянса друг к другу.

Он сказал:

Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны.

По мнению главы киевского режима, европейцам и американцам следует общаться друг с другом на языке дипломатии, а не обмениваться угрозами. Он отметил:

Очень верю, что не будет каких-то больших угроз.

Еще политику напомнили, что между Украиной и Данией с 2024 года действует соглашение о безопасности. На это он ответил, что Копенгаген не обращался к Киеву за военной помощью, да тот и не смог бы ее оказать, так как сам участвует в боевых действиях.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины против нескольких европейских стран, которые выразили протест по поводу его претензий на Гренландию. Теперь, видимо, стоит ожидать введения им повышенных ввозных тарифов на украинскую продукцию, включая растительное масло. Или Трамп пощадит?..
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 16:41
    Совсем берега перепутал? Кокс не из той партии? Доня его за такие откровения поставит в коленно - локтевую, ещё и пошлинами обложит!
    Зеля для Трампа абсолютный ноль, ещё и зависимый. Будем посмотреть как Трампампам будет обижаться…
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -1
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Охотовед 2
      Совсем берега перепутал? Кокс не из той партии? Доня его за такие откровения поставит в коленно - локтевую, ещё и пошлинами обложит!
      Зеля для Трампа абсолютный ноль, ещё и зависимый. Будем посмотреть как Трампампам будет обижаться…

      Какими пошлинами, для этого надо что то продавать в США, вряд ли Украина много чего продает американцам.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +4
        Сегодня, 16:56
        Цитата: ARIONkrsk

        Какими пошлинами, для этого надо что то продавать в США, вряд ли Украина много чего продает американцам.

        Наркофюрер матрасникам пол страны предлагает… редкоземельные металлы, энергетику, пахотные земли. Предоставить правда не может.
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          -2
          Сегодня, 17:01
          Цитата: Охотовед 2
          Цитата: ARIONkrsk

          Какими пошлинами, для этого надо что то продавать в США, вряд ли Украина много чего продает американцам.

          Наркофюрер матрасникам пол страны предлагает… редкоземельные металлы, энергетику, пахотные земли. Предоставить правда не может.

          Не факт что редкоземы там есть, че то в последнее время все с ними сошли с ума, все орут что у всех они есть.
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +2
            Сегодня, 17:05
            Цитата: ARIONkrsk

            Не факт что редкоземы там есть, че то в последнее время все с ними сошли с ума, все орут что у всех они есть.

            Литий там точно есть… правда основные месторождения под нашим контролем!
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +1
              Сегодня, 17:30
              Цитата: Охотовед 2
              Литий там точно есть… правда основные месторождения под нашим контролем!

              Так это уже не продаётся, всё остальное Украина, точнее Зеля, продал. Зачем "пустышка" Трампу, а растительное масло в мире не дефицит.
          2. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 17:53
            У Зеленского, как в игре на деньги на конных соревнованиях на ипподроме между конями США и Великобритании, ставка сделана на коней Великобритании и связанную с ней Лондон Сити и BlacrRock.
            При этом не надо забывать, что США были исторически ране колонией Великобритании - и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии — официальное название государства, которое в русском языке иногда называют Великобританией, с отделением США от Великобритании Великобритания до сих пор с этим реваншистски не смирилась.

            Вопрос об аннексии у Дании Гренландии Соединёнными штатами Америки напрямую потаённо связан и с аннексией президентом США Трампом Канады.
            Между тем Канада это колония Великобритании, завоёванная у Франции. А именно.
            - 1763 год — Канада стала колонией Великобритании после победы Великобритании в Семилетней войне против Франции. В рамках Парижского договора Великобритания получила контроль над французской колонией Новая Франция, включая территорию, которая стала известна как Квебек.
            - В 1791 году оставшийся под властью англичан Квебек был разделён на Нижнюю («французскую») и Верхнюю Канаду.
            - В 1840 году Нижняя и Верхняя Канада были объединены в одну провинцию под управлением генерал-губернатора.
            - 1 июля 1867 года — Канада получила статус доминиона в составе Британской империи, но ещё сохраняла связь с Великобританией.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Охотовед 2
      Совсем берега перепутал? Кокс не из той партии?

      Он долго выбирал между США и Британией. Видимо, решил, что бритты надёжней. Хоть в Лондоне приютят потом, если чо.
      Как стало обычным для Украины с 1991-го года - ошибся в выборе друзей...

      Всё думал - кого он мне на фотографии в статье напоминает? Вспомнил. Тот тоже задолбал всех своими интригами, не заметив, что его время ушло. Для этого, о котором в статье, ХМАО будет ещё не самым плохим концом - накормлен, напоен, одет, обут и под охраной... Хоть шкурку сохранит.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 17:45
        Цитата: Zoldat_A
        Тот тоже задолбал всех своими интригами, не заметив, что его время ушло.

        Однако же, при всех своих недостатках, Меншиков лично участвовал во многих знаковых для России сражениях, не раз доказав на деле свою отвагу, чего не скажешь о персонаже из публикации, который даже повестки от военкомов успешно игнорировал.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 17:50
          Цитата: Монтесума
          Цитата: Zoldat_A
          Тот тоже задолбал всех своими интригами, не заметив, что его время ушло.

          Однако же, при всех своих недостатках, Меншиков лично участвовал во многих знаковых для России сражениях, не раз доказав на деле свою отвагу, чего не скажешь о персонаже из публикации.

          Я, конечно, не собираюсь преуменьшать заслуги Меньшикова - а такие, несомненно, были.
          Но, всё-таки, излишняя близость к власти развращает похуже, чем, иной раз, сама власть. К тому же, вовремя уйти на пенсию и доживать в своё удовольствие - это великое искусство. На той же Украине Яйценюх, Кровавый Пастор, Аваков и многие другие знают...
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 19:19
      Всё просто, этот ур.од кровавый очень боится что про хохл. яндию забудут на фоне Гренландии.
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 16:44
    Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно сделал заявление в защиту Гренландии от американцев.
    Опять промахнулся, не на ту лошадь поставил! laughing laughing laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:46
      ...а вот другой рыжий жеребец его очень даже лягнуть может...
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Nexcom
        ...а вот другой рыжий жеребец его очень даже лягнуть может...

        А то он его до этого не разу не лягал....
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 16:48
          так ить стремление остаться на содержании то - перевешивает...
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 18:03
        Цитата: Nexcom
        рыжий жеребец его очень даже лягнуть может

        После заявления Зе, похожего на завуалированное желание указать Донни "правильное решение" проблемы, "рыжий жеребец" вполне может лягнуть. К тому же, Зе высказался об уважении к Дании, но не к Трампу, допустив изрядную оплошность.
        МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский не поддерживает позицию американского президента Дональда Трампа по вопросу присоединения Гренландии к США.
        "Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу в формате дипломатии. Я думаю, так это и будет.
  3. Hagen Звание
    Hagen
    +1
    Сегодня, 16:48
    В числе прочего, он сказал следующее:
    Украина уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.

    Терпел-терпел, но вырвалость (как дух из ЖКТ).... Теперь Трамп прикрутит СПГ в Европу. У тех подорожает свет-тепло-вода... и сразу станет не до Украины... Недальновидно он ляпнул. Как в общем-то и все, что он говорил до этого... Думаю Трамп это "оценит" laughing. У НАБУ засветила перспектива арестовать живого президента, хоть и слегка "с душком". А то может команда в минфин придет приморозить Зеле долларовые транзакции.... lol
  4. LuZappa Звание
    LuZappa
    -3
    Сегодня, 16:52
    Цитата: Охотовед 2
    Зеля для Трампа абсолютный ноль, ещё и зависимый.

    Да что там тому Трампу осталось? Пара лет?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 16:58
      Цитата: LuZappa
      Да что там тому Трампу осталось? Пара лет?

      Полномочия Дональда Трампа на посту президента США истекут в январе 2029 года.
      За три года он много чего нарулит, а потом может, как Рузвельт:
      Рузвельт занимал этот пост 12 лет — единственный американский президент, избранный более чем на два срока.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:28
        Он уже очень скоро может получить оппозиционный конгресс
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 16:59
      Три года. Сегодня година.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:56
    По сути пан Зе послал Трампа. Или он совсем до одури нанюхался или поверил англичанам, которые ему пообещали отсидеться с наворованным на их острове. В любом случае у Зе связь с реальностью отсутствует.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:59
      Доня уже и бритосов назвал "ненадёжными" (с) союзниками.....
      То ли он совсем офонарел, то ли грядёт "большой шухер" (с)....
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:58
    Зеленский сделал заявление в защиту Гренландии от американцев


    Это фиаско, братан(с) (Это цитата, а Зеленский мне не брат....и далее по тексту.
  7. LuZappa Звание
    LuZappa
    -3
    Сегодня, 17:01
    Цитата: alexboguslavski
    Три года. Сегодня година.

    Клевещут, что скоро конгресс переизберут и он будет демократический весь. И Трампу придется урезать хотелки.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:11
    Не политик, а озабоченный наркет вполне объяснимо влез в базар больших дядей, с обидой просипел, шо его забыли спросить и дайте грошей, а потом можете тереть за Гренландию сколько влезет.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:13
    Его в значительной степени беспокоит тот факт, что мировое сообщество из-за гренландского вопроса ослабило внимание к Украине.

    Он так до сих пор и не понял, дурилка картонная, проект Украина закрыт.
  10. Юрий Туркул Звание
    Юрий Туркул
    0
    Сегодня, 17:19
    Или запил, или обкололся.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:26
    Или Трамп пощадит?..

    Таких клоунов, Трамп не щадит.
    "За базар, отвечать придётся."
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:46
    Зеленский неожиданно сделал заявление в защиту Гренландии от американцев

    Да уж! Полная потеря нюха.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Grossvater
      Да уж! Полная потеря нюха.

      он не может принять захват матрасией острова, ведь тогда и вопросы по украине воспринимаются совсем иначе
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:52
    он понимает чото очень хорошая аналогия и если матрасы захапают "зеленую землю", то все вопросы к России снимаются автоматически
  14. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:07
    Все же удачно для нас карты ложатся.
    Сначала Гренландия начала отвлекать от Украины и вносить разлад в НАТОвский лагерь.
    Тут еще Зеле вякнул типа "за Гренландию", видимо по недомыслию - ведь явно рассердит Трампа.
    По теме Гренландии интересна позиция Канады - соседство как никак. Пока они помалкивают, видимо выжидая, к кому примкнуть.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:22
      Цитата: olbop
      видимо по недомыслию - ведь явно рассердит Трампа.

      а у него вилка, скажет ништяк, получается, что Россия права, скажет плохо доня обидится, но он и так не очень что бы очень
      так что выбирая из плохого и очень плохого, он выбрал просто плохое
  15. Алексей G Звание
    Алексей G
    0
    Сегодня, 19:17
    Украина уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.

    Пусть тогда докажет свое уважение и пошлет в Гренландию Азов!