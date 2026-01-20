Зеленский сделал заявление в защиту Гренландии от американцев
Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно сделал заявление в защиту Гренландии от американцев. Таким образом, Киев впервые озвучил свою позицию по гренландскому вопросу.
Это произошло в ходе беседы политика с журналистами.
В числе прочего, он сказал следующее:
Так Зеленский прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа на обладание Гренландией. Его в значительной степени беспокоит тот факт, что мировое сообщество из-за гренландского вопроса ослабило внимание к Украине. Глава киевского режима даже призвал власти европейских государств меньше интересоваться арктическими делами, не отвлекаясь от материальной и моральной поддержки Киева. По мнению Зеленского, этот вопрос более важный чем, территориальные претензии членов Североатлантического альянса друг к другу.
Он сказал:
По мнению главы киевского режима, европейцам и американцам следует общаться друг с другом на языке дипломатии, а не обмениваться угрозами. Он отметил:
Еще политику напомнили, что между Украиной и Данией с 2024 года действует соглашение о безопасности. На это он ответил, что Копенгаген не обращался к Киеву за военной помощью, да тот и не смог бы ее оказать, так как сам участвует в боевых действиях.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины против нескольких европейских стран, которые выразили протест по поводу его претензий на Гренландию. Теперь, видимо, стоит ожидать введения им повышенных ввозных тарифов на украинскую продукцию, включая растительное масло. Или Трамп пощадит?..
Информация