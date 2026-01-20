«Совет мира» по Газе, вероятно, лишится ещё нескольких стран Европы.

Вслед за Францией еще несколько ведущих стран Европы планируют отклонить предложение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе. Об этом сообщает Bloomberg.Великобритания, Германия, Нидерланды и Швеция вслед за Францией планируют отказаться от членства в «Совете мира» по Газе. Причины этого решения пока не называются, пресса лишь констатирует факт появления таких сообщений. Пока известно только о позиции Франции, которая в лице своего президента Эммануэля Макрона считает, что деятельность «Совета мира» выйдет за пределы не только Газы, но Ближнего Востока, что позволит Трампу влиять на внешнюю политику многих стран. К тому же в Париже опасаются, что новая организация подорвет авторитет ООН.А вот Италия в лице своего премьера Джорджи Мелони готова выступить в качестве «посредника» и внести свой вклад в «Совет мира». В принципе, здесь нет ничего удивительного, Мелони является одним из европейских лидеров, которые если не выступают на стороне Трампа, то поддерживают его некоторые начинания. Вроде как за Европу, но в то же время и с американцами дружить надо.Против «Совета мира» выступил и Израиль, но тут причины гораздо прозаичнее. Как заявил Нетаньяху, новая организация противоречит политике еврейского государства, тем более в нее войдут Катар и Турция.Впрочем, у приглашенных стран есть еще время до четверга, 22 января, когда Трамп проведет церемонию подписания устава «Совета мира». Там и узнаем, какие страны отказались присоединяться, а кто все же передумал.