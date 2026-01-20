«Совет мира» по Газе, вероятно, лишится ещё нескольких стран Европы

Вслед за Францией еще несколько ведущих стран Европы планируют отклонить предложение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе. Об этом сообщает Bloomberg.

Великобритания, Германия, Нидерланды и Швеция вслед за Францией планируют отказаться от членства в «Совете мира» по Газе. Причины этого решения пока не называются, пресса лишь констатирует факт появления таких сообщений. Пока известно только о позиции Франции, которая в лице своего президента Эммануэля Макрона считает, что деятельность «Совета мира» выйдет за пределы не только Газы, но Ближнего Востока, что позволит Трампу влиять на внешнюю политику многих стран. К тому же в Париже опасаются, что новая организация подорвет авторитет ООН.



А вот Италия в лице своего премьера Джорджи Мелони готова выступить в качестве «посредника» и внести свой вклад в «Совет мира». В принципе, здесь нет ничего удивительного, Мелони является одним из европейских лидеров, которые если не выступают на стороне Трампа, то поддерживают его некоторые начинания. Вроде как за Европу, но в то же время и с американцами дружить надо.

Против «Совета мира» выступил и Израиль, но тут причины гораздо прозаичнее. Как заявил Нетаньяху, новая организация противоречит политике еврейского государства, тем более в нее войдут Катар и Турция.

Впрочем, у приглашенных стран есть еще время до четверга, 22 января, когда Трамп проведет церемонию подписания устава «Совета мира». Там и узнаем, какие страны отказались присоединяться, а кто все же передумал.
  1. rotfuks Звание
    rotfuks
    +3
    20 января 2026 17:13
    Мы пока что ничего не знаем про «Совет мира». Некоторые СМИ сообщают что эта структура задумана только для Газы, другие СМИ пишут что «Совет мира» это задумано как аналог ООН.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      20 января 2026 17:24
      Цитата: rotfuks
      Мы пока что ничего не знаем про «Совет мира». Некоторые СМИ сообщают что эта структура задумана только для Газы, другие СМИ пишут что «Совет мира» это задумано как аналог ООН.

      Ну вот... Трамп толком ещё не создал "ООН 2.0" под своим руководством, а все уже начали разбегаться в разные стороны...
      Что ж народ-то такой непонятливый? Ничего... Пообещает пошлины 300% - и все "поумнеют"... laughing
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +4
        20 января 2026 17:39
        Просто на места покемонов из ЕС ( типа Макрона с Мерцем) придут более податливые менеджеры по управлению странами из других транснациональных компаний(не подверженных влиянию евроглобализма) и это время уже не за горами . А ООН 2.0 будет создан впреки . Вон Макрон уже завыл про инвестиции из Китая ,как они сейчас необходимы ЕС. Но ему хочется задать один вопрос -энергоресурсы где брать будете , если американцы свой СПГ и нефть будут вам в тридорога толкать? Смешные они черти-за что боролись, на то и напоролись.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          20 января 2026 17:44
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Вон Макрон уже завыл про инвестиции из Китая ,как они сейчас необходимы ЕС.

          Макрон в самом деле думает, что Китай настолько далеко, что там и не слышали о том, как Европа наши деньги открутила?
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            +2
            20 января 2026 17:47
            На самом деле -это он сейчас на форуме штатам пальчиком грозит, слушал его выступление ,так он в нем только и делал , что грозил пальчиком штатам и призывал ЕС обьеденяться )))) ну посмотрим ,возьмем попкорн и посмотрим.)))
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +3
              20 января 2026 17:55
              Цитата: oleg-nekrasov-19
              На самом деле -это он сейчас на форуме штатам пальчиком грозит, слушал его выступление ,так он в нем только и делал , что грозил пальчиком штатам и призывал ЕС обьеденяться ))))

              Ну, Макрон если и не чемпион мира и его окрестностей по скоростному переодеванию в воздухе, то один из рекордсменов точно.
              Трамп вот возьмёт его за пальчик, засунет его [не буду вслух говорить, куда именно], а потом Макрона заставит облизать. И Макрон поставит новый рекорд...
              1. роман66 Звание
                роман66
                +1
                20 января 2026 17:58
                А вы уверены, что Макрон живой человек а не выдуманный медиаперсонаж? Как-то вот и не знаю уже..
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  20 января 2026 18:06
                  Цитата: роман66
                  А вы уверены, что Макрон живой человек а не выдуманный медиаперсонаж? Как-то вот и не знаю уже..

                  По поведению - биоробот, управляемый с помощью приложения для смартфона из Вашингтона. Правда, слегка с багами в коде...
                  Но фингалы-то получает вполне натуральные. Или гримёры рисуют?
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        20 января 2026 17:57
        Когда ООН хоронить? Сюртук чёрный подбирать уже?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          20 января 2026 18:02
          Цитата: роман66
          Когда ООН хоронить? Сюртук чёрный подбирать уже?

          А разве ещё не похоронили?
          Пора, нечего над трупом издеваться...
          1. Wratch Звание
            Wratch
            +1
            20 января 2026 18:30
            Лгбт однако! Там столько направлений,труполюбы среди них тоже есть)
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      20 января 2026 17:41
      с Газы начнут -причина должна быть серьезная( как раз Сектор Газы) .
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        20 января 2026 17:59
        И Сектор Газа им споет, железно споет, даже без Хоя
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    20 января 2026 17:22
    «Совет мира» по Газе, вероятно, лишится ещё нескольких стран Европы.

    Ну это не беда учитывая то, что Европы как таковой, скоро самой не будет.
  3. николаи Звание
    николаи
    -1
    20 января 2026 17:25
    Да ну , очередная обманка со стороны Америки .
  4. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    -1
    20 января 2026 17:29
    Этот СОВЕТ МИРА наверное очередной лохотрон, за вход лярд и за эти лярды Израиль себе отстроит очередную израильскую мечту на руинах Газы. Интересно сколько платят чтобы не входить в этот очередной клуб лохов? Надеюсь наши вожди понимают о чем речь. И кто кем будет рулить? Это как НАТО кормит американский ВПК.
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    20 января 2026 17:42
    Трамп хочет быть в этом совете главным. Наберёт туда всякой пузатой мелочи. Эта мелочь (в т. ч. и страны бывшего СССР) будут дружно голо совать за всякие там решения, в т. ч. и неудобные для нас. А зачем нам это надо? Франции тоже не надо. Так что Макарон правильно идею не поддержал. Поумнел (что вряд ли). Или подсказал кто. Лавров сразу отказываться не стал. Ждём, когда все гейропейцы идею раскритикуют. А потом скажет, что вот, предложение не прошло. Идею похоронили. А Россия, как бы и не против.
    Мудрое решение нашего МИДа.
  6. север 2 Звание
    север 2
    0
    20 января 2026 17:59
    можно предположить , что структура " Совета мира" это задумка не только Трампа . Просто Трамп озвучил и решил начать создавать то , про что многие понимали как необходимое новое , но не решались это озвучит . Мало верится , что последнее слово в этом "Совете Мира " будет за Президентом США . Однако слово СОВЕТ как то обесценился ещё со времён СССР ,когда советская власть с никем не посоветовшись раздробила нашу Родину СССР . Так что другой раз структура "совета" может быть только капкан для доверчивых и наивных ...
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    20 января 2026 18:08
    Самое простое и рациональное — перевести ООН в Восточное полушарие, где и людей, и стран больше, отвязав её от США.
    Но если ООН существует, то силы её должны быть способны заставить любую страну выполнять решения этой организации, а не так, как это происходит сегодня — о резолюции СовБеза ООН вытирают ноги все, кому не лень.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    20 января 2026 19:16
    Пока достоверно согласны туда войти Венгрия, Белоруссия и Вьетнам. Потому как там переживают за Газу.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    20 января 2026 20:11
    Цитата: rotfuks
    структура задумана только для Газы, другие СМИ пишут что «Совет мира» это задумано как аналог ООН
    Эта структура задумана для ещё большего возвышения Трампа wink
  10. Слово Звание
    Слово
    0
    20 января 2026 21:44
    Пиндocтaн прогнил до такой степени, что государства отказываются верить в добропорядочность председателя с громким названием, Совет мира-афера ради войны.
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Вчера, 00:11
    США хочет главенствовать и навязывать свою позицию уже на этапе создания. Это Совет США, а не мира. Ни о каком равноправии участников там и речи быть не может. request
  12. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Вчера, 16:32
    Цитата: ROSS 42
    Самое простое и рациональное — перевести ООН в Восточное полушарие, где и людей, и стран больше, отвязав её от США.
    Но если ООН существует, то силы её должны быть способны заставить любую страну выполнять решения этой организации, а не так, как это происходит сегодня — о резолюции СовБеза ООН вытирают ноги все, кому не лень.

    ООН уже давно не работает в тех рамках, для чего создавалось. Остался круглый стол, где дипломаты обкладывают друг друга, а представители 3х стран тихо голосуют за тех, кто подарит больше бесплатных танков