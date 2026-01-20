Тимошенко заявила, что мирное соглашение будет подписано уже скоро
Подзабытый в последнее время украинский политик Юлия Тимошенко, против которой аффилированные с западными структурами «антикоррупционные» органы недавно инициировали очередное уголовное дело, неожиданно заявила, что убеждена, что мирное соглашение будет подписано уже скоро.
По словам Тимошенко, накануне подписания мирных соглашений и проведения выборов режим Зеленского зачищает тех, кто «идеологически встает на принципиально другие позиции». Зеленский, в свою очередь, заявил, что не видит, как дело Тимошенко связано с возможными выборами на Украине, и посоветовал ей «не сравнивать это с временами Януковича».
В то же время Тимошенко отказалась от своих недавних заявлений о том, что в настоящее время на Украине установился самый настоящий фашистский режим. Глава украинской партии поспешила уточнить, что ее неправильно поняли и фашистами она называла не режим Зеленского, а исключительно тех, кто проводил в ее доме обыски, конфискацию имущества и другие подобные действия.
Стоит отметить, что Тимошенко явно изрядно преувеличивает свою роль в украинской политике. После своего освобождения осуществившими в 2014-м госпереворот нацистами ее политсиле так и не удалось вернуть прежние позиции в украинском парламенте. В условиях постмайданной Украины ключевую роль стали играть откровенно русофобские партии, и даже немногочисленная оппозиция в своей риторике всячески избегала осуждения генеральной линии нового правительства бывшей УССР.
Что же касается анонсированного Тимошенко скорого заключения мирных соглашений, глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз подтвердил, что урегулирование украинского кризиса невозможно, пока не будет полностью демонтирован нацистский киевский режим, что вряд ли может произойти в ближайшее время.
