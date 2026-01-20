Тимошенко заявила, что мирное соглашение будет подписано уже скоро

Подзабытый в последнее время украинский политик Юлия Тимошенко, против которой аффилированные с западными структурами «антикоррупционные» органы недавно инициировали очередное уголовное дело, неожиданно заявила, что убеждена, что мирное соглашение будет подписано уже скоро.

По словам Тимошенко, накануне подписания мирных соглашений и проведения выборов режим Зеленского зачищает тех, кто «идеологически встает на принципиально другие позиции». Зеленский, в свою очередь, заявил, что не видит, как дело Тимошенко связано с возможными выборами на Украине, и посоветовал ей «не сравнивать это с временами Януковича».

В то же время Тимошенко отказалась от своих недавних заявлений о том, что в настоящее время на Украине установился самый настоящий фашистский режим. Глава украинской партии поспешила уточнить, что ее неправильно поняли и фашистами она называла не режим Зеленского, а исключительно тех, кто проводил в ее доме обыски, конфискацию имущества и другие подобные действия.

Стоит отметить, что Тимошенко явно изрядно преувеличивает свою роль в украинской политике. После своего освобождения осуществившими в 2014-м госпереворот нацистами ее политсиле так и не удалось вернуть прежние позиции в украинском парламенте. В условиях постмайданной Украины ключевую роль стали играть откровенно русофобские партии, и даже немногочисленная оппозиция в своей риторике всячески избегала осуждения генеральной линии нового правительства бывшей УССР.

Что же касается анонсированного Тимошенко скорого заключения мирных соглашений, глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз подтвердил, что урегулирование украинского кризиса невозможно, пока не будет полностью демонтирован нацистский киевский режим, что вряд ли может произойти в ближайшее время.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 17:08
    Старая матерая уголовница Иуля пытается затмить Залужного. Но больше мэра Варшавы ей ничего не светит.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Младший рядовой
      больше мэра Варшавы ей ничего не светит.

      Она ту Варшаву может на три года в аренду взять.
      А вот на Украине ей бы не о мире думать, а хорошую соседку по камере подбирать да лабутены новые присматривать. На тех, с Майдана, уже каблуки, наверное, сточила, разыскивая "атомное оружие", чтобы Москву сжечь...
      1. kromer Звание
        kromer
        +6
        Сегодня, 17:37
        Цитата: Zoldat_A
        хорошую соседку по камере подбирать


        Не удивлюсь если эта аферистка в Россию на ПМЖ переедет в недалеком будущем. Причем явно не на зону.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 17:41
          Цитата: kromer
          Цитата: Zoldat_A
          хорошую соседку по камере подбирать

          Не удивлюсь если эта аферистка в Россию на ПМЖ переедет в недалеком будущем. Причем явно не на зону.

          Я, конечно, в последнее время, ничему в мире не удивляюсь.
          Но не настолько...
          У нас, думаю, СК тоже найдёт, о чем её спросить...
          1. kromer Звание
            kromer
            +2
            Сегодня, 17:45
            Цитата: Zoldat_A
            У нас, думаю, СК тоже найдёт, о чем её спросить...


            Какой СК? Это аферюга экстракласа. Что ей стоит опять с Путиным на три часа уединиться и потом таинственно улыбаться.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 18:01
              Цитата: kromer
              Цитата: Zoldat_A
              У нас, думаю, СК тоже найдёт, о чем её спросить...

              Какой СК? Это аферюга экстракласа. Что ей стоит опять с Путиным на три часа уединиться и потом таинственно улыбаться.

              Денег, чтобы уединяться с Путиным, у неё не хватит. А для того, чтобы таинственно улыбаться - старовата, да и харизма не та...
              1. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 18:02
                Цитата: Zoldat_A
                Денег, чтобы уединяться с Путиным, у неё не хватит.


                Ну в 2008 году она и без денег справилась ))))
              2. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 18:04
                Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко предрекла скорое окончание СВО.

                «Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами», — заявила Тимошенко местному радио.

                Подобных заявлений «Наши слоны» слышали множество. Их делали самые разнообразные спикеры, но конфликт продолжается.

                Однако, интересна активизация Тимошенко. В свое время ей удавалось и занимать важное место в механизме цветных революций, и взаимодействовать с Россией. Очевидно, что она может стать фигурой, которая устроит всех на время переходного периода. Однако, не стоит забывать, что в вопросах, касающихся украинской политики ничего нельзя сказать наверняка.

                Пока просто фиксируем длящуюся попытку перезагрузки карьеры Юлии Тимошенко.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 18:08
                  Цитата: kromer
                  Однако, не стоит забывать, что в вопросах, касающихся украинской политики ничего нельзя сказать наверняка.

                  Ключевая фраза.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +5
          Сегодня, 17:50
          Цитата: kromer
          Цитата: Zoldat_A
          хорошую соседку по камере подбирать


          Не удивлюсь если эта аферистка в Россию на ПМЖ переедет в недалеком будущем. Причем явно не на зону.

          Юлия Тимошенко пошла на базар и пообещала:
          — продавцам, что сало в два раза подорожает
          — покупателям, что подешевеет в три раза
          — свиньям — неприкосновенность! winked
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 18:00
            Юля способна не только пообещать. Ей есть что предложить:
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 18:54
              а што так скромно то - тема не раскрыта, товар показан не полностью. laughing
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                Сегодня, 19:05
                Цитата: Nexcom
                а што так скромно то - тема не раскрыта, товар показан не полностью. laughing


                Самое интересное, что это реальная фотография из 2008 года. )))
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 19:07
                  я понял - но каков смысл то напрашивается сам собой... laughing
                  видимо привычки то сами проявляются...
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    0
                    Сегодня, 19:13
                    Цитата: Nexcom
                    видимо привычки то сами проявляются...


                    Это журналисты так сфотографировали удачно. На самом деле если присмотреться, то она всего лишь плащ снимает. )))
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Младший рядовой
      Но больше мэра Варшавы ей ничего не светит.

      Какая Варшава ??? Да её и в Жмеринке мэром не выберут.
  2. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:20
    Тимошенко заявила, что мирное соглашение будет подписано уже скоро

    Не, чудище с косой. request
    Не скоро, пока требования России не будут выполнены. О "минсках" и "стамбулах" можете забыть.
    Гнобить вас будем, пока не капитулируете. angry
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 17:29
    урегулирование украинского кризиса невозможно, пока не будет полностью демонтирован нацистский киевский режим

    То есть никогда, нацистский шабаш в Европе только набирает обороты, Украина передовой полигон для обкатки далеко идущих планов. Открытая схватка утихнет на время, а дальше будет не мало сюрпризов. Отсутствие решительных действий всегда приводит к хреновым результатам.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 17:33
    Весь нафтали лезет... у 404 баба с косой, уже изрядно располневшая и поглупевшая
    Наши СМИ опять Медведчука вдруг выволокли из коробки с мусором... тоже потраченный молью бывший политик в кавычках
    Кого еще поднесет ближайщая неделя-две?
    Что-то вся эта моль возбудилась не к вечеру будет сказано...
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 18:40
      Цитата: Василий_Островский
      у 404 баба с косой, уже изрядно располневшая и поглупевшая

      К старости, бабы, в большинстве случаев, полнеют. Худеют только при болезни и приблежние е смерти. Начет "ума" - тут сомневаюсь....
      Цитата: Василий_Островский
      Наши СМИ опять Медведчука вдруг выволокли из коробки с мусором...

      Медведчук уже не тот игрок, он просто "мусор" в политической игре. Не та "лошадка", чтобы ставить ставку на "ипподроме". Проигрышный вариант.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 18:57
        Об этом и мой пост... они все отыгранные карты, но их вытаскивают периодически, и тестируют - как воспринимаются эти клоуны? Если воспринимают спокойно - то есть шанс увидеть эту физию уже на большом экране...
        Медведчук в этом виде - очень знаковый персонаж...
  5. Вавилов_А Звание
    Вавилов_А
    0
    Сегодня, 17:50
    Она косу как шапку надевает? Там и цвет отличается.
  6. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:23
    Да нормально все. То что Юлька вылезла сейчас - тоже вола на нашу мельницу.
    Чем больше они там в Киеве собачатся, тем лучше.