Если, не дай бог, Россия приблизится к нашим границам, хотя она и так даже очень приблизилась, а ситуация [на Украине] выйдет из-под контроля, возникнет прямая угроза нашему суверенитету и территориальной целостности, безопасности граждан, такое решение может быть принято.

Власти Молдавии готовы провести референдум об объединении с Румынией, если республике будет «угрожать Россия». Об этом заявил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой.Санду и подконтрольное ей правительство готовы провести референдум об объединении Молдавии с Румынией, если посчитают, что российские войска, побеждая украинские, приблизятся к границам республики и будут «угрожать суверенитету» страны. При этом Попшой признал, что большинство жителей Молдавии не одобряет слияние с Румынией. Но разве это мешает сделать так, как нужно властям? Санду же выбрали, хотя большинство было против.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы присоединить республику к Румынии. По ее словам, «маленькой и суверенной» Молдавии трудно в одиночку противостоять «злой и враждебной» России. При этом у самой Санду и у большинства членов ее правительства уже имеются румынские паспорта.