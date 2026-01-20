Кишинёв допускает референдум об объединении с Румынией из-за «угрозы России»

Кишинёв допускает референдум об объединении с Румынией из-за «угрозы России»

Власти Молдавии готовы провести референдум об объединении с Румынией, если республике будет «угрожать Россия». Об этом заявил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой.

Санду и подконтрольное ей правительство готовы провести референдум об объединении Молдавии с Румынией, если посчитают, что российские войска, побеждая украинские, приблизятся к границам республики и будут «угрожать суверенитету» страны. При этом Попшой признал, что большинство жителей Молдавии не одобряет слияние с Румынией. Но разве это мешает сделать так, как нужно властям? Санду же выбрали, хотя большинство было против.



Если, не дай бог, Россия приблизится к нашим границам, хотя она и так даже очень приблизилась, а ситуация [на Украине] выйдет из-под контроля, возникнет прямая угроза нашему суверенитету и территориальной целостности, безопасности граждан, такое решение может быть принято.


Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы присоединить республику к Румынии. По ее словам, «маленькой и суверенной» Молдавии трудно в одиночку противостоять «злой и враждебной» России. При этом у самой Санду и у большинства членов ее правительства уже имеются румынские паспорта.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 17:47
    Референдум о присоединении к Румынии Майка 100% проиграет. Но зато подсчёт голосов может выиграть.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Eugen 62
      Референдум о присоединении к Румынии Майка 100% проиграет.

      Не факт.
      В дело подключится группа поддержки из ЕС и в этом референдуме примет участие Румыния - её ведь тоже касается. Как минимум. А ведь могут ещё и трибалтов, например, подтянуть. Поляков-датчан и прочих шведов...
      В Европе много чего интересного с выборами в последнее время происходит...
  2. Gekki66 Звание
    Gekki66
    +2
    Сегодня, 17:50
    -А где правительство?
    -Правительство на другой планете живет, родной! (с)
    З.Ы. Давай, Майка, жги, вместе посмеемся!)))
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:50
    «Маленькой и суверенной» Молдавии трудно в одиночку противостоять «злой и враждебной» России ❞ —

    — Вас таких «маленьких и суверенных» больше чем до ✘рена, а Россия одна ...
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 17:55
    Я меня один вопрос к СВР.... Почему она еще с лестницы не упала и шею не сломала?!
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 18:06
      Это очень сложно организовать и выполнить. Тут специалисты нужны.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:21
        hi!
        Цитата: AK-1945
        Почему она еще с лестницы не упала и шею не сломала?!

        Цитата: Aken
        Это очень сложно организовать и выполнить. Тут специалисты нужны.

        Причём не ясно, какого профиля специалисты. Возможно, с врачебным образованием?
        Чтобы сломать шею - её нужно ещё найти.
        Большинство людей имеют шею примерно там, где плечи и сразу на шее размещается голова - то, чем большинство людей думают. В крайнем случае - в неё едят.
        А Маий плечи есть, а потом сразу задница.
        Вот специалисты и заблудились - задниц две и думает одновременно обеими. А головы ни одной...
  5. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -1
    Сегодня, 18:01
    Надо провести референдум о возвращении территории Украины, в границах 1975 г., в состав России.
    Слабо это сделать власти РФ???
    То что Санду хочет это агрессия.
  6. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +1
    Сегодня, 18:08
    Учитывая, что в Молдавии выборы выигрывают подтасованными голосами релоктантов уехавших в ЕС и Британию, результат такого референдума очевиден. Конечно при условии, что англосаксам нужна будет большая Румыния.
  7. sedoj Звание
    sedoj
    0
    Сегодня, 18:11
    Если, не дай бог, Россия приблизится к нашим границам, хотя она и так даже очень приблизилась, а ситуация [на Украине] выйдет из-под контроля, возникнет прямая угроза нашему суверенитету и территориальной целостности, безопасности граждан,

    Ну да, ну да... А вот если объединится с Румынией, то и суверенность, и государственность останутся. Как-то с логикой напряг получается.
  8. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 18:50
    Этот референдум будет однозначно не лигитимным. Поэтому молдова Ни когда Яне будет Румынией. Ну или румынии не будет..
  9. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -1
    Сегодня, 19:02
    "президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы присоединить республику к Румынии."
    Почему подобных заявлений о возвращении Украины в состав России не слышно от Путина, Мишустина, Медведева, Володина, Матвиенко ...
    Наше отличие в том, что Россия возвращает свои незаконно отторгнутые территории. В данном случае агрессия, Румыния захватывает Молдову. В 1991 г. в СССР был совершён государственный переворот, ликвидация Советского Союза и расчленение его территории. Гос.переворот, это уголовное преступление у которого не срока давности. Захват Румынией территории Молдовы ведёт в будущем к войне с Россией. Власть семьи закончится и всплывут все преступления и махинации, будет очередной политический передел, никто не захочет брать на себя чужую ответственность за территориальные потери.
  10. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 19:04
    если до сих пор у нее все получалось, то и в этот раз получится, тем более, что ее поддерживает и евросоюз и на месте немало. Поэтому если вовремя не смогли занять николаев и одессу и открыть дорогу в приднестровье, то сейчас остается только молча смотреть и так же злиться