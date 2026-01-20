Новый глава Минобороны Украины озвучил план на убийства российских военных

Новый глава Минобороны Украины озвучил план на убийства российских военных

Алексей Федоров, новый глава Минобороны Украины, озвучил план на убийство российских военных. Он считает, что их количество должно составлять 50 тысяч человек ежемесячно.

По его мнению, такие потери заставят российское руководство согласиться на мирные переговоры. Федоров сказал:



Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом.

Глава украинского оборонного ведомства считает, что руководство РФ относится к своим людям как к ресурсу. А подразделения российской армии на передовой якобы уже испытывают острый дефицит личного состава.

Федоров заявил, что в прошлом месяце в зоне боевых действий погибло 35 тысяч военнослужащих РФ.

Министр считает, что его план обязательно должен быть реализован. По его мнению, это необходимо, чтобы ВСУ выполнили задачи, поставленные перед ними Зеленским. Федоров пояснил:

Президент поставил задачу сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть.

Вероятно, цифра в 50 тысяч связана с данными Минобороны России, согласно которым в армию РФ призывается по 40 тысяч человек в месяц. Таким образом, Федоров хочет добиться того, чтобы численность ВС РФ ежемесячно снижалась на десять тысяч военнослужащих.

Также новый глава оборонного ведомства Украины пообещал устроить кадровые чистки в армии. На своих должностях, по его словам, останутся лишь те, кто справляется с порученными им задачами. Федоров отметил:

Если люди не показывают результатов – они не будут оставаться в системе.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 18:05
    ❝ Новый глава оборонного ведомства Украины пообещал устроить кадровые чистки в армии. На своих должностях, по его словам, останутся лишь те, кто справляется с порученными им задачами ❞ —

    — Ну, значит, и сам он на должности задержится недолго ...
    (Задачи невыполнимые себе ставит)
    1. Теренин Звание
      Теренин
      -1
      Сегодня, 18:10
      Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом.

      ПриDурок, какие мы тебе враги, мы тебе - братья! bully
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +12
        Сегодня, 18:18
        Цитата: Теренин

        ПриDурок, какие мы тебе враги, мы тебе - братья! bully

        Эта вырусь лично мне точно не брат, как и народ украины в полном составе. Судя по последним ударам, это постепенно начинает и до ВГК доходить… тьпфу чтоб не сглазить.
        А за эти слова его нужно утилизировать, желательно поскорее.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 18:24
          Цитата: Охотовед 2
          А за эти слова его нужно утилизировать, желательно поскорее.

          Нее, пусть больше говорит...
          Может тот, кто публично и авторитетно говорил, что эти твари нам братья - кое что поймет.
          1. Dimy4 Звание
            Dimy4
            -1
            Сегодня, 18:43
            Может тот, кто публично и авторитетно говорил, что эти твари нам братья - кое что поймет.

            Этот "авторитет" последние 4 года до сих пор витает где то в облаках и на что то надеется. Наверно думает что миром правит любовь (к ближнему как вариант).
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 18:42
        ..нееее, мне таких братов и даром не надо...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Новый глава оборонного ведомства Украины пообещал устроить кадровые чистки в армии. На своих должностях, по его словам, останутся лишь те, кто справляется с порученными им задачами ❞ —

      — Ну, значит, и сам он на должности задержится недолго ...
      (Задачи невыполнимые себе ставит)

      Он просто менеджер и компьютерщик - поэтому и формулировки такие бредовые -
      "Если люди не показывают результатов – они не будут оставаться в системе"
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 19:20
        А пока этот манагер, выступает и строит планы, утилизируются, граждане нет не срвсем так, ресурс его страны, он исправно выполняет планы запада по очистке территорий.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 19:25
        Цитата: свой1970
        Он просто менеджер и компьютерщик

        Очень даже непростой этот менеджер-компьютерщик. Вот посмотрел в интернетах, что за тип:
        Михаилу Федорову всего 34 года, а министром и вовсе он стал в 29. За что? Конечно за личные связи с Зеленским. Но начнем по порядку. Родился Михаил Альбертович 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области.
        С детства проявлял недюжинные таланты к социализации и общению. В студенческие годы не просто проявлял активность, а добился ошеломляющего признания, став «студенческим мэром» Запорожья в 2012-2013 годах.
        В мае 2013-го Федоров основал собственное агентство SMMSTUDIO, занималось оно, как и следует из названия, продвижением контента в соцсетях. При этом парень прекрасно понимал, в какой стране живет, умел вертеться и приспосабливаться. Сразу после окончания университета и Майдана, в 2014-м году, прошел обучение по программе «Высшая политическая школа» украинского Центра политических исследований и аналитики. Потом по программе «стратегия цифровой трансформации» в Йельской школе менеджмента (США). А потом и вовсе пошел в образовательную школу представителей НАТО на Украине. В верха Федоров пробивался, как мог, не брезгуя ничем. Например, его фирма тесно сотрудничала (вела соцсети, занималась рекламой, подчищала «негатив») с сайтом «Инноцентр».
        Это была шаражкина контора с двойным дном. Во-первых, мошенники рекламировали чудо-препарат для похудания. Все по-классике: «результат с первых дней», «никаких медицинских препаратов», «ваша мечта надеть то красивое платье осуществится».

        Но преступники не просто разводили несчастных дам. Они искали клиентов с кошельком потолще (этим, кстати, и занимался сам будущий министр), после чего в дело включался кол-центр. Телефонные мошенники прозванивали толстосумов, работали по стандартной украинской схеме «вам звонят из правоохранительных органов».
        Несколько лет Федоров с напарниками разводили людей, пока контору не накрыли украинские силовики. Как рассказал военкор KP.RU Александр Коц, приднепровскому управлению киберполиции удалось разоблачить и задержать сотрудников кол-центра. Всех причастных, кроме Фёдорова, осудили по ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество в особо крупном размере». Дело было в далеком 2017-м году, но будущий министр уже оброс неплохими связями и смог выкрутиться…
        Как выкрутился? Достоверных сведений нет. Однако известно, что в те же годы будущий министр познакомился с Владимиром Зеленским: другим клиентом SMMSTUDIO был...«Квартал 95». Молодой, наглый и очень хитрый парень тут же приглянулся будущему президенту.
        В 2018-м Михаил уже был умнее - и присоединился к предвыборному штабу Зеленского. Спустя полгода, после победы комика на выборах, он тут же избрался в Верховную Раду. А спустя год - стал самым молодым министром в истории страны. Под него было создано министерство «цифровой трансформации» Украины.
        С началом спецоперации, как и вся киевская власть, стал открыто проявлять ненависть к россиянам.
        К 2023-му году так выслужился перед Зеленским, что его полномочия были расширены. Федоров занял пост вице-премьера по инновациям, оставшись министром.
        В 2025-м получил еще одно повышение, став первым-вице-премьером, и снова оставшись в насиженном министерском кресле.
        13 января Зеленский внес в Раду предложение назначить Федорова министром обороны. На следующий день украинский парламент проголосовал «за».

        https://www.kp.ru/daily/27749/5196428/
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +6
    Сегодня, 18:07
    Пусть пойдет себе башку об стену расшибет или в Днепре утопится пока может, потом будет сильно сожалеть, что сразу это не сделал.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:13
      Цитата: AK-1945
      Пусть пойдет себе башку об стену расшибет или в Днепре утопится пока может, потом будет сильно сожалеть, что сразу это не сделал.

      Не будет он ни чем жалеть, он будет радостно нас приветствовать и орать, что всегда ждал русских. А, это его - Бес попутал yes
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +8
    Сегодня, 18:07
    Кишка тонка... Этому мальчику еще придется понять, что он не в компьютерной игре, пачками кладет...
    Дебил...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 18:16
      Цитата: Василий_Островский
      Кишка тонка... Этому мальчику еще придется понять, что он не в компьютерной игре, пачками кладет...
      Дебил...

      Это хорошо, что сказал. Интернет все помнит. Хуже, когда не говорят, а делают. Есть такой "кровавый пастор" Турчинов.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +2
        Сегодня, 18:20
        Цитата: Теренин
        Есть такой "кровавый пастор" Турчинов.

        Уверен, что все своё получат.
        А этого персонажа даже из могилы достанут
        1. кот Краш Звание
          кот Краш
          +1
          Сегодня, 18:49
          Зачем его доставать? Могилу заровнять, да крапивой засеять.
      2. Карельский Звание
        Карельский
        0
        Сегодня, 18:47
        Вот про интернет точно.Весь украинский компост отметился.Так их генерал герой Кривонос вполне трезвый сказал,что бить надо по больницам,школам,элеваторам.Ну нацисты - они и есть нацисты.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +14
    Сегодня, 18:12
    Именно поэтому я настаиваю на предложении приступить к уничтожению военно-политического руководства Украины. Это обычная практика ведения войн.
  5. olbop Звание
    olbop
    +5
    Сегодня, 18:12
    Вот еще один ок объявился, молодой да наглый.
    За такое заявление не грех бы ему устроить ускоренное упокоение, не взирая не на что.
    1. AK-1945 Звание
      AK-1945
      +1
      Сегодня, 18:17
      Не соглашусь с Вами Уважаемый, это будет не наказание а милость которой он не достоин. А вот когда будет жить под шконарем и спараши пить, вот тогда он пожелет о том что не сдох.
    2. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      0
      Сегодня, 18:41
      olbop Вот еще один ок объявился, молодой да наглый.
      За такое заявление не грех бы ему устроить ускоренное упокоение, не взирая не на что.

      Вознаграждение объявить,гарантии,выплату наследникам или кому укажут,условия,помощь нужную материальную,скажем операцию родственникам, решение каких проблем и пусть улыбается....Плохо мы работаем с населением режима,там много кто дошёл до нужной кондиции , в безвыходной ситуации,хочет отомстить,да мало ли причин.Чистоплюи команды не отдают ...
  6. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 18:16
    Алексей Федоров, новый глава Минобороны Украины, озвучил план на убийство российских военных. Он считает, что их количество должно составлять 50 тысяч человек ежемесячно.

    Вот интересно, они от бестолковости так заявляют или надеются спрятаться? what
    А как визжать начнут, когда ни следователи им начнут вопросы в камере задавать, или где там допросы проводят.
    Каждый их чих и вы сер в сторону России и её граждан записывается и документируется.
    так что новый "нюрнберг" для них не за горами. request
  7. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +1
    Сегодня, 18:17
    Каждый новый минобороны Украины всё больше и больше клоун. А мужики то и не знали, что если наносить ущерб больше, чем идет пополнение, то это ведет к победе. А если убивать миллион солдат противника в день, то войну можно выиграть за день. Как ты добьешься 50т убитых солдат противника? За счет чего? очередной балабол и "эффективный менеджер". Впрочем, нам это на руку
  8. singless Звание
    singless
    -2
    Сегодня, 18:22
    может пора создавать полк имени ПАВКИ КОРЧАГИНА и всех украинцев кто в РОССИИ призывного возраста пусть послужат государству РОССИЙСКОМУ
    1. север 2 Звание
      север 2
      0
      Сегодня, 18:44
      да уже "послужить " государству Российскому создана их целая дивизия имени Януковича с замполитом Медведчуком . Не надо тут поганить имени Павки Корчагина .
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:56
      Цитата: singless
      может пора создавать полк имени ПАВКИ КОРЧАГИНА

      Из бывших всу-шников уже есть отряд.
      Отряд имени Максима Кривоноса — подразделение, созданное в августе 2023 года из бывших военнослужащих ВСУ,

      https://ru.ruwiki.ru/wiki/Отдельный_отряд_имени_Максима_Кривоноса

      И зачем отдельный полк из бывших украинцев, которые наверняка получили российское гражданство? Вполне могут служить в действующих подразделениях.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:33
    Новый назначенец непременно несёт пургу, в клиническом чубатом случае пургу привычную для хуторян. Никто же не ожидал, что он предложит мир с дружбой.
  10. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 18:33
    Этот федоров очень глупый. Каждое действие вызывает противодейстие. ВВП не всегда будет гладким и пушистым к нацикам. Даже дам ему совет(больше же дать не кому) - вввв. Ь по по львову на полную и тебя все поймут. И я плакать не буду. А за Наших людей погибших сердце давит.
  11. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +1
    Сегодня, 18:37
    Пусть набьёт татуху "А нас за що?!" на лбу.
    Может она его будет остужать когда к зеркалу подойдёт...
  12. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 18:50
    Ну этот федоров или айтишник или манагер или чето на стыке, под кастрюлей сплошные разноцветные графики, оттуда же и формулировки. Нам это, в принципе, на руку - накосячит так, что, когда спохватятся, исправлять будет уже поздно.
  13. wedmed5 Звание
    wedmed5
    0
    Сегодня, 18:50
    Для π3дабола нет ничего не возможного.
  14. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 19:00
    кстати, а чой то этот "ваенный министр" не в форме, а весь в чёрном как педик в трауре?
  15. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 19:20
    Имхо, для таких упоротых нам следует создать свой аналог "миротворца". И не афишируя помочь им с сердечными приступами и всякими "несчастными" случаями.