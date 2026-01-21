Как СССР решил проблему с энергией в регионе после аварии на Чернобыльской АЭС
Техногенная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в результате взрыва реактора четвертого энергоблока. О причинах катастрофы, борьбе с ее устранением, последствиях написано и показано в документальных и художественных публикациях, фильмах и даже сериалах немало.
Катастрофа всколыхнула все слои общества и на многие годы определила крайне негативное отношение людей к «мирному атому», поставив под сомнение саму правомерность существования атомной энергетики. Принято считать, что авария на ЧАЭС стала одним из не только экологических, экономических, но и политических факторов, как минимум ускорившим распад Советского Союза.
К моменту аварии на Чернобыльской АЭС в Советском Союзе действовало 15 реакторов большой мощности канальных (РБМК) и еще десять энергоблоков находились на различных этапах постройки. Такой и взорвался на ЧАЭС.
После катастрофы было принято решение приостановить или вообще отказаться от строительства новых АЭС с реакторами данного типа. Единственными достроенными РБМК стали «Игналина-2» на Игналинской АЭС в Литве и «Смоленск-3» на Смоленской АЭС в 3 км от города Десногорск.
Чернобыльская АЭС имени В. И. Ленина была построена около города Припять для решения проблем дефицита электроэнергии в Центральном энергетическом районе Объединенной энергосистемы юга, охватывающей территорию 27 областей Украинской ССР и Ростовской области. Первый энергоблок ЧАЭС проработал с 1977 до 1996 года, второй — с 1979 до 1991, третий — с 1981 до 2000, четвёртый — с 1983 до 1986. Продолжение строительства 5 и 6 блока после аварии было прекращено.
Строительство Чернобыльской атомной электростанции было начато на основании Постановления Совета Министров СССР от 29 июня 1966 года. Проектная генерируемая мощность ЧАЭС составляла 6000 МВт, по состоянию на апрель 1986 года в эксплуатации были задействованы четыре энергоблока с реакторами РБМК-1000 суммарной генерирующей мощностью 4000 МВт. Чернобыльская АЭС, наряду с Ленинградской и Курской, была одной из самых мощных в СССР.
Как после аварии происходило замещение выработки электроэнергии для потребителей в зоне снабжения ЧАЭС. Здесь совпали сразу несколько факторов. Уже в октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага» над разрушенным реактором, 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй. В декабре 1987 года была возобновлена работа 3-го энергоблока. До этого момента обеспечение шло в основном за счёт перераспределения имеющихся мощностей, в том числе - за счёт мощностей ГЭС Днепровского каскада.
Работа была проведена колоссальная. Задача по перенаправлению и перераспределению энергомощностей после аварии на ЧАЭС была решена в сжатые сроки, что потребовало, мягко говоря, немалых усилий. Чтобы «запитать» по-новой такой крупный город как Киев, были задействованы мощности ТЭЦ в городе и области. При этом киевляне после апреля 1986 года с какими-либо значительными перебоями в электроснабжении, по сути, не столкнулись. Это говорит о качестве решении задачи специалистами.
После распада СССР в 1991 году ЧАЭС перешла в ведение Украины, что сократило общий объем потребностей в электрогенерации. Только в 1995 году правительство Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с правительствами стран «Большой семёрки» и Комиссией Европейского союза, согласно которому была подготовлена программа закрытия станции: 1-й энергоблок был остановлен 30 ноября 1996 года, 3-й — 15 декабря 2000 года.
После аварии СССР решал вопрос с энергообеспечением страны, принимая законодательные, технические и финансовые меры. При этом авария повлияла на развитие всей атомной энергетики Советского Союза. Было фактически остановлено дальнейшее развитие отрасли, свернуты целый ряд проектов, находившихся в высокой степени готовности.
Законодательные меры, принятые в то время, касались территорий и граждан в зоне радиоактивного заражения на прилегающих к ЧАЭС территориях. Закон СССР от 12 мая 1991 года №2146-1 устанавливал объемы льгот и компенсаций для разных категорий граждан, пострадавших вследствие аварии. Была разработана программа предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией атомных объектов.
Для Советского Союза Чернобыльская катастрофа нанесла очень серьезный не только экономический, но и политический удар. По расчётам некоторых историков, на противодействие катастрофе и борьбу с ее последствиями тратились астрономические суммы, эквивалентные 20–30 процентам советского ВВП.
Ущерб для Белоруссии от Чернобыльской катастрофы в расчете на 30-летний период ее преодоления оценивается в 235 млрд. долларов США, что равно 32 бюджетам республики 1985 года. В структуре общего ущерба за 1986-2015 годы наибольшую долю (81,6 %) занимают затраты, связанные с поддержанием функционирования производства и осуществлением защитных мер, которые составили 191,7 млрд. долларов.
Несмотря на шок от Чернобыльской аварии, в СССР было решено продолжать строить и вводить в эксплуатацию атомные блоки с более безопасными реакторами ВВЭР-1000. Уже в декабре 1986 года был запущен второй блок Калининской АЭС, третий блок Запорожской и третий блок Ровенской АЭС в Украинской ССР. Это позволило компенсировать выпадение генерации на ЧАЭС.
Предпочтение отдавалось системам, которые основаны на пассивном принципе действия и свойствах внутренней самозащищенности. В таком случае при отказе системы АЭС переходит в безопасное состояние без необходимости инициировать какие-либо действия со стороны персонала.
В 1991 году был принят Указ Президента РСФСР №119, который обеспечивал приоритетное финансирование и материально-техническое снабжение мероприятий по ликвидации последствий аварий. Были отменены ограничения по размерам фондов потребления для предприятий и строительных организаций, осуществляющих работы по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения.
Есть объективные данные в защиту развития атомной генерации. Замещая генерацию на базе углеводородов, атомная энергетика спасает на порядки больше жизней, чем уносит. К такому выводу пришли исследователи из NASA, проанализировав риски и преимущества от дальнейшего развития отрасли после аварии на АЭС в Фукусиме.
Согласно их данным, за всю свою историю атомная промышленность предотвратила 1,84 млн смертей, связанных с загрязнением атмосферы из-за сжигания ископаемого топлива. Из опубликованного NASA графика видно, что в середине 1980-х, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, глобальная атомная энергетика предотвращала порядка 40 тыс. смертей в год, а к середине нулевых — почти по 80 тысяч.
За последние 50 лет эксплуатация АЭС позволила избежать попадания в атмосферу более 60 гигатонн CO2. Это эквивалентно суммарным углеродным выбросам мировой энергетики за два года.
Однако из прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) видно, что при текущих мировых трендах, если общественное восприятие проблемы не изменится, доля мирного атома в глобальном энергообеспечении будет постепенно сокращаться, уступая солнечной и ветряной энергетике. Это более вероятно, чем массовый ввод новых АЭС ради сокращения выбросов. Технологии и способы защиты постоянно совершенствуются, однако радиационные аварии случались и до Чернобыля, и после него.
Информация