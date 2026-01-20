Украинский суд заочно приговорил Януковича ещё к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине вынес очередной приговор экс-президенту страны Виктору Януковичу. На этот раз бывшего главу государства заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в незаконном захвате земли под Киевом.Утверждается, что еще в 2007 году, будучи премьер-министром Украины, Янукович способствовал выводу из госсобственности земельных участков в Киевской области, чтобы в конечном итоге завладеть участком площадью 17,5 гектара. По нынешнему курсу стоимость этого участка оценивается в полмиллиона долларов.Стоит отметить, что заочные приговоры Януковичу на Украине выносятся довольно регулярно — ранее бывший украинский президент был приговорен к 13 годам по делу о госизмене и еще к 15 — за незаконное пересечение границы и подстрекательство к дезертирству.Как утверждало обвинение, 23 февраля 2014 года президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности главы государства и неустановленными представителями России, воздушным путем якобы незаконно пересек государственную границу страны, при этом организовав переправку как минимум 20 лиц из числа сотрудников своей охраны. В материалах уголовного дела говорится, что в 2014 году Янукович якобы призывал своих охранников дезертировать и уехать вместе с ним в Россию. Несмотря на явную абсурдность обвинений, за это Януковича приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, с 2014 года Янукович находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Британии и ряда других стран.

