Украинский суд заочно приговорил Януковича ещё к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине вынес очередной приговор экс-президенту страны Виктору Януковичу. На этот раз бывшего главу государства заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в незаконном захвате земли под Киевом.

Утверждается, что еще в 2007 году, будучи премьер-министром Украины, Янукович способствовал выводу из госсобственности земельных участков в Киевской области, чтобы в конечном итоге завладеть участком площадью 17,5 гектара. По нынешнему курсу стоимость этого участка оценивается в полмиллиона долларов.



Стоит отметить, что заочные приговоры Януковичу на Украине выносятся довольно регулярно — ранее бывший украинский президент был приговорен к 13 годам по делу о госизмене и еще к 15 — за незаконное пересечение границы и подстрекательство к дезертирству.

Как утверждало обвинение, 23 февраля 2014 года президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности главы государства и неустановленными представителями России, воздушным путем якобы незаконно пересек государственную границу страны, при этом организовав переправку как минимум 20 лиц из числа сотрудников своей охраны. В материалах уголовного дела говорится, что в 2014 году Янукович якобы призывал своих охранников дезертировать и уехать вместе с ним в Россию. Несмотря на явную абсурдность обвинений, за это Януковича приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, с 2014 года Янукович находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Британии и ряда других стран.
  1. pin_code Звание
    pin_code
    Сегодня, 18:44
    А все судьи над Януковичем приговариваются к 30 годам заключения, без срока давности и передаётся по наследству.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      Сегодня, 18:53
      А что такого замечательного сделал Янукович?Его и в самом деле следует судить.Только в Донецке,к примеру
  2. VictorB Звание
    VictorB
    Сегодня, 18:55
    Меня вообще удивляло, когда несколько лет назад проффесор стал участвовать в укросудах по видеосвязи. На полном серьезе давал показания, нанял защитника, тратил на него деньги. Смех и грех!
    На что надеялся? Надо было сразу всех их далеко послать.
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    Сегодня, 19:00
    Да неужто приговорил? И кого? Самого трусливого своего клоуна...
    Жаль на него тратить бюджет... пусть смотрит на результат своего правления
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 19:27
      Цитата: Василий_Островский
      Да неужто приговорил?

      Сейчас и Юльку приговорят! Не в ту упряжку она попала. laughing