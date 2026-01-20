Зеленский: Это не у нас мало зенитных ракет, это Россия стала запускать больше
У Киева нет большого дефицита ЗРК, украинская ПВО по-прежнему результативна, сбивая российские ракеты и дроны-камикадзе. Однако ситуация лучше не становится. Этому есть объяснение, заявил Зеленский, просто Россия нарастила количество атак.
У Украины не стало меньше ракет ПВО, это Россия стала больше запускать своих. Особенно баллистических, с которыми могут справиться только американские ЗРК Patriot с ЗУР PAC-3. В этом и заключается проблема. Вроде бы комплексы есть, ракеты к ним, а перехватов нет. Поэтому Зеленский призывает партнеров Украины поторопиться с поставками Киеву современных зенитных комплексов и ракет.
В то же время решению проблемы с украинской ПВО могли бы помочь США, у них есть для этого все необходимое: и ЗРК Patriot, и ракеты к ним. Вот только Трамп не торопится обеспечивать Украину ЗРК.
Как подчеркивает Зеленский, на сегодняшний день украинской ПВО приходится тратить дорогие зенитные ракеты для перехвата дешевых российских дронов-камикадзе. Например, в ночь с понедельника на вторник ЗРК ВСУ отправили в небо зенитных ракет на 80 млн евро.
В общем, опять «нелегитимный» с протянутой рукой, вот только «партнеры» уже не горят желанием тратиться на киевский режим.
