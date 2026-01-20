Зеленский: Это не у нас мало зенитных ракет, это Россия стала запускать больше

2 131 9
Зеленский: Это не у нас мало зенитных ракет, это Россия стала запускать больше

У Киева нет большого дефицита ЗРК, украинская ПВО по-прежнему результативна, сбивая российские ракеты и дроны-камикадзе. Однако ситуация лучше не становится. Этому есть объяснение, заявил Зеленский, просто Россия нарастила количество атак.

У Украины не стало меньше ракет ПВО, это Россия стала больше запускать своих. Особенно баллистических, с которыми могут справиться только американские ЗРК Patriot с ЗУР PAC-3. В этом и заключается проблема. Вроде бы комплексы есть, ракеты к ним, а перехватов нет. Поэтому Зеленский призывает партнеров Украины поторопиться с поставками Киеву современных зенитных комплексов и ракет.



В то же время решению проблемы с украинской ПВО могли бы помочь США, у них есть для этого все необходимое: и ЗРК Patriot, и ракеты к ним. Вот только Трамп не торопится обеспечивать Украину ЗРК.

Что касается баллистики, пока ключ только в руках Соединенных Штатов Америки.


Как подчеркивает Зеленский, на сегодняшний день украинской ПВО приходится тратить дорогие зенитные ракеты для перехвата дешевых российских дронов-камикадзе. Например, в ночь с понедельника на вторник ЗРК ВСУ отправили в небо зенитных ракет на 80 млн евро.

В общем, опять «нелегитимный» с протянутой рукой, вот только «партнеры» уже не горят желанием тратиться на киевский режим.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 18:40
    ..это не я пьяный, это земля шатается (с) народное wassat
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 18:56
      В то же время решению проблемы с украинской ПВО могли бы помочь США, у них есть для этого все необходимое: и ЗРК Patriot, и ракеты к ним. Вот только Трамп не торопится обеспечивать Украину ЗРК.

      После заявлений Зели по Гренландии… Трамп ему только болт показать может!
      А вообще Зеленского знатно штырит, несёт всякую ахинею!
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 19:16
        Тут еще его побитый друг Макарошка, в Давосе заявил, что теперь они живут в мире где больше нет "правил".
    2. север 2 Звание
      север 2
      +1
      Сегодня, 19:13
      Дмитрий , Вы правы насчёт Зеленского ... иду иду вроде как и ничего и вдруг асфальт мне прямо в морду падает.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 19:20
        ...какой агрессивный асфальт ! laughing
  2. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 18:42
    Зеля, да у тебя и нет зенитных ракет-ты лох и попрошайка. И жив ты ещё, пока тебе позволяют. А так тебе либо висеть(в петле), либо сидеть (на колу) - это тебя твои избиратели приголубят.
  3. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 18:53
    Что касается баллистики, пока ключ только в руках Соединенных Штатов Америки.
    Как же так? еще вчера все сбивали 96%, включая кинжалы, а сегодня примитивную баллистику не можете. Кто-то где-то пишет не правду.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:56
      это зельц толсто намекает - дайте ПВО
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 19:01
    Чья бы корова...
    А ведь при нынешних войнах за Гренландию и ракет-то может не оказаться...