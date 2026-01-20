В Киеве обесточен ряд мощностей ВПК, возникли проблемы с контуром ПВО

По состоянию на 18 мск ситуация с энергообеспечением Киева свидетельствовала о том, что три четверти украинской столицы погружены в блэкаут. Утверждается, что без электро-, тепло- и водоснабжения осталось здание Верховной рады Украины. Как заявляют депутаты от «Слуги народа», работа парламента «парализована», решается вопрос аварийного энергопитания.

Появляются сообщения об остановленной работе целого ряда предприятий Киева и области. Обесточены те мощности, которые оставались в работе после предыдущих ударов на заводе «Арсенал», Киевском бронетанковом заводе, предприятии «Радар» и других предприятиях, связанных с военной промышленностью Украины.

Украинские ресурсы публикуют карту с участками, где электричество есть и где его нет. Эти карты подтверждают, что около 75% территории Киева без света.

Мэр Киева Виталий Кличко сетует на то, что только накануне его администрация была близка к полному восстановлению электроснабжения в района украинской столицы, но сегодня всё обнулилось.

В результате ударов возникли проблемы с тяговыми подстанциями в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской областях. Это приводит к проблемам для киевского режима с военным трафиком по железной дороге.

Осложняется ситуация с эксплуатацией высокотехнологичного вооружения, в том числе ударных ракетных систем и средств ПВО натовского образца. Мобильные генераторы и аккумуляторы локально позволяют решить проблему, но военные сами говорят о том, что для поддержания контура ПВО-ПРО вокруг Киева этого явно недостаточно.

Тем временем Зеленский объявил, что якобы именно из-за российских ударов он решил остаться с «украинским народом» и не лететь в Давос, хотя американская пресса быстро разоблачила ложь главы киевского режима, сообщив о том, что Белый дом ещё накануне «телеграфировал» в Киев: встречи с Зеленским у Трампа в Швейцарии не будет.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 18:59
    Этим "бедолагам" верить,они и не такое наплетут,чтоб прилетело поменьше и клянчить побольше.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +6
      Сегодня, 19:02
      Цитата: Ропот 55
      Этим "бедолагам" верить,они и не такое наплетут,чтоб прилетело поменьше и клянчить побольше.

      Воют они в своих каналах знатно!!! Все конвенции вспомнили… Будем посмотреть.
      Очень хочется верить, что спустя четыре года решили вернуть лохлов в средневековье… без света, воды и тепла. Боюсь сглазить…
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:04
        Охотовед 2 hi , вряд-ли, там судя по видео в Телеге много где свет есть, причём не по часику в день,да и те что сидят без электричества уже приноровились,так что средневековья я бы не ждал.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +2
          Сегодня, 19:15
          Цитата: Ропот 55
          да и те что сидят без электричества уже приноровились,так что средневековья я бы не ждал.

          Трамп ракеты не даёт, Киев со свету сживёт, а Зеленский под окном тихо плачет патриот.
          1. Mitos Звание
            Mitos
            +1
            Сегодня, 19:25
            Бить надо и постоянно, что бы сидели в своем мраке как они того хотели. Как что так кричат о нарушениях конвенций, прав военнопленных. А как сами резали, издевались и убивали тутже забыли. Хватит играть с этими в благородство, его воспринимают за слабость.
  2. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 19:02
    Почему не делали этого раньше? Почему военные заводы работают?
  3. VicVic Звание
    VicVic
    +7
    Сегодня, 19:02
    Эх, так бы в 2022, ну хотя бы в 2023 году. Сколько жизней бы сохранили!
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +5
    Сегодня, 19:04
    Новости одна лучше другой, только бы не останавливаться на достигнутом...
  5. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 19:07
    на деле так и должно выглядеть декоммунизация и десовитазиция советского наследия на Украине . А то только названия сами меняли и памятники сами сносили. Нет уж , если советско-коммунистическое наследство должно быть там разрушено , то Искандер , Герань и даже Циркон с Орешником вам в помощь ...
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 19:22
      Цитата: север 2
      так и должно выглядеть декоммунизация

      Декоммунизация - это минус электрификация всей страны. Так что есть еще простор для деятельности дронов и ракет.
  6. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 19:10
    Работайте братья главное не останавливайтесь
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 19:12
    Судя по карте, работы початый край...
    Но реальные шаги сделаны.
    Даже по пометкам типа «свiтло» видно убожество мовы...
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 19:15
    Ничего страшного. Главное- скакать. Скакать- высоко. Можно согреться. Больше кушать сала. Сало- коллорийное. Полезно,в холод. Не унывайте, чубатые. Это даже не Херосима..
  9. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 19:17
    Не поехал Зеленский в Давос, решил лично руководить ремонтными бригадами электриков в Киеве. Допуск к работе на электроустановках выше 1000 вольт он сам себе выпишет. Да из бюджета на руководство такое можно отгрести, законно. С премиями ...
  10. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 19:20
    но сегодня всё обнулилось.


    Путин всё таки мастер всё обнулять. От президентского срока до электроснабжения. ))))))))))