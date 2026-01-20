В Киеве обесточен ряд мощностей ВПК, возникли проблемы с контуром ПВО
По состоянию на 18 мск ситуация с энергообеспечением Киева свидетельствовала о том, что три четверти украинской столицы погружены в блэкаут. Утверждается, что без электро-, тепло- и водоснабжения осталось здание Верховной рады Украины. Как заявляют депутаты от «Слуги народа», работа парламента «парализована», решается вопрос аварийного энергопитания.
Появляются сообщения об остановленной работе целого ряда предприятий Киева и области. Обесточены те мощности, которые оставались в работе после предыдущих ударов на заводе «Арсенал», Киевском бронетанковом заводе, предприятии «Радар» и других предприятиях, связанных с военной промышленностью Украины.
Украинские ресурсы публикуют карту с участками, где электричество есть и где его нет. Эти карты подтверждают, что около 75% территории Киева без света.
Мэр Киева Виталий Кличко сетует на то, что только накануне его администрация была близка к полному восстановлению электроснабжения в района украинской столицы, но сегодня всё обнулилось.
В результате ударов возникли проблемы с тяговыми подстанциями в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской областях. Это приводит к проблемам для киевского режима с военным трафиком по железной дороге.
Осложняется ситуация с эксплуатацией высокотехнологичного вооружения, в том числе ударных ракетных систем и средств ПВО натовского образца. Мобильные генераторы и аккумуляторы локально позволяют решить проблему, но военные сами говорят о том, что для поддержания контура ПВО-ПРО вокруг Киева этого явно недостаточно.
Тем временем Зеленский объявил, что якобы именно из-за российских ударов он решил остаться с «украинским народом» и не лететь в Давос, хотя американская пресса быстро разоблачила ложь главы киевского режима, сообщив о том, что Белый дом ещё накануне «телеграфировал» в Киев: встречи с Зеленским у Трампа в Швейцарии не будет.
