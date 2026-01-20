Премьер Бельгии: Европа долгое время была слишком снисходительна к Трампу

Премьер Бельгии Барт Де Вевер считает, что Европа ранее была слишком снисходительна к Трампу и всячески пыталась угодить американскому президенту. По мнению Де Вевера, Европа, рассчитывая заручиться поддержкой Вашингтона в продолжении финансирования Украины, терпела вводимые США пошлины и многочисленные резкие заявления Трампа.Де Вевер убежден, что в настоящее время Европа из-за своей зависимости от США оказалась в очень плохом положении и находится перед выбором: сохранить достоинство и противостоять притязаниям Трампа на территорию Дании или смириться с аннексией Гренландии. Бельгийский премьер призывает Европу сплотиться и дать отпор американской агрессии.Стоит отметить, что в последнее время критика в адрес Трампа прочно закрепилась в общеевропейском дискурсе. Вслед за французами и немцами на резкие выпады в сторону американского президента осмеливаются даже «прибалтийские тигры». Например, бывший главком эстонской армии Мартин Херем со всей солдатской прямотой заявил, что Трамп «говорит полную чепуху». Херем также признал, что в то время как Таллин на протяжении последних десятилетий настойчиво призывал европейских членов НАТО вместе дать отпор «российской угрозе», беда пришла откуда не ждали — со стороны, казалось бы, оплота демократии — США.В свою очередь датский депутат от Европарламента Вистисен в своем выступлении и вовсе в крайне нецензурной форме призвал Трампа «отстать» от Гренландии.

