Премьер Бельгии: Европа долгое время была слишком снисходительна к Трампу

Премьер Бельгии Барт Де Вевер считает, что Европа ранее была слишком снисходительна к Трампу и всячески пыталась угодить американскому президенту. По мнению Де Вевера, Европа, рассчитывая заручиться поддержкой Вашингтона в продолжении финансирования Украины, терпела вводимые США пошлины и многочисленные резкие заявления Трампа.

Де Вевер убежден, что в настоящее время Европа из-за своей зависимости от США оказалась в очень плохом положении и находится перед выбором: сохранить достоинство и противостоять притязаниям Трампа на территорию Дании или смириться с аннексией Гренландии. Бельгийский премьер призывает Европу сплотиться и дать отпор американской агрессии.



Стоит отметить, что в последнее время критика в адрес Трампа прочно закрепилась в общеевропейском дискурсе. Вслед за французами и немцами на резкие выпады в сторону американского президента осмеливаются даже «прибалтийские тигры». Например, бывший главком эстонской армии Мартин Херем со всей солдатской прямотой заявил, что Трамп «говорит полную чепуху». Херем также признал, что в то время как Таллин на протяжении последних десятилетий настойчиво призывал европейских членов НАТО вместе дать отпор «российской угрозе», беда пришла откуда не ждали — со стороны, казалось бы, оплота демократии — США.

В свою очередь датский депутат от Европарламента Вистисен в своем выступлении и вовсе в крайне нецензурной форме призвал Трампа «отстать» от Гренландии.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:26
    А чего - прыгали сколько на Россию, и ничего, все живы и здоровы.
    Можно и на США прыгать, ведь тоже не опасно?
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 19:26
    ...смотри что деется - даже эээстонский главком уже Доню ни во что не ставит... Эээстонский !
    Доня, и ты такое потерпишь ?
    не пора ли пошлины ээстонцам вкрутить под 500% за борзость?

    зы китайцы и то лимитрофов наказали...
  3. Mitos Звание
    Mitos
    0
    Сегодня, 19:27
    Премьер Бельгии: Европа долгое время была слишком снисходительна к Трампу

    Европа долгое время шла к своей ЛГБТипотенции. На хозяина собака может лаять, но укусить прав не имеет.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 19:27
    "Бельгийский премьер призывает Европу сплотиться и дать отпор американской агрессии".
    Даа, ребята, видать совсем не знаете вы, что делать.
    Старый совет, расслабиться и принять неизбежное с удовольствием.
  5. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 19:30
    не понял , или эти уже не "сыновья" той самки собаки , или та самка собаки уже не ихняя "мать" ???
  6. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 19:31
    Бельгийский премьер призывает Европу сплотиться и дать отпор американской агрессии.


    Немцы во главе с адмиралом уже дали. Теперь Бельгия давалкой будет.