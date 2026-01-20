Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» по Газе

Только что подписал документ. Подписал соответствующее обращение, как они и просили, в Соединенные Штаты, что мы готовы принять их предложение — стать учредителями этого Совета.

Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе.

Белоруссия присоединилась к создаваемому Трампом «Совету мира» по Газе, Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.Лукашенко от имени республики Белоруссия подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений устава организации. После чего белорусский лидер вышел к журналистам и объявил об этом, ответив на ряд вопросов. По словам Лукашенко, он реально оценивает возможности Белоруссии, поэтому надеется, что совет будет работать не только по Газе.Лукашенко рассказал о реальных условиях вхождения в «Совет мира», заявив, что никакого вступительного взноса в один млрд долларов не нужно вносить. Первые три года участие бесплатное, потом уже требуется вносить деньги, чтобы сидеть там бессрочно.Отметим, что большинство стран мира, включая Россию и Китай, пока ответ на приглашение Трампа не дало. Напомним, что подписание устава «Совета мира» запланировано на четверг, 22 января, в Давосе.