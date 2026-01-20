Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» по Газе

5 848 80
Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» по Газе

Белоруссия присоединилась к создаваемому Трампом «Совету мира» по Газе, Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко от имени республики Белоруссия подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений устава организации. После чего белорусский лидер вышел к журналистам и объявил об этом, ответив на ряд вопросов. По словам Лукашенко, он реально оценивает возможности Белоруссии, поэтому надеется, что совет будет работать не только по Газе.



Только что подписал документ. Подписал соответствующее обращение, как они и просили, в Соединенные Штаты, что мы готовы принять их предложение — стать учредителями этого Совета.


Лукашенко рассказал о реальных условиях вхождения в «Совет мира», заявив, что никакого вступительного взноса в один млрд долларов не нужно вносить. Первые три года участие бесплатное, потом уже требуется вносить деньги, чтобы сидеть там бессрочно.

Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе.


Отметим, что большинство стран мира, включая Россию и Китай, пока ответ на приглашение Трампа не дало. Напомним, что подписание устава «Совета мира» запланировано на четверг, 22 января, в Давосе.
80 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. seamen2 Звание
    seamen2
    +8
    Вчера, 19:36
    *Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе.*

    многовекторный батька хочет оставить Трампа без денег..он себя переоценивает.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +8
      Вчера, 19:41
      Цитата: seamen2
      многовекторный батька хочет оставить Трампа без денег..он себя переоценивает.

      Батька еще та рыбина, с любой сковородки спрыгнет. Он и здесь почуял для себя выгоду!
      Вдруг на трех стульях получится посидеть...
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Вчера, 20:45
        Сам один он на такое не решился бы.
        Значит и Путин даст согласие.
        Непонятно какие плюсы мы с этого можем иметь.
        1. WIS Звание
          WIS
          +1
          Вчера, 22:05
          Цитата: Аркадий007
          Сам один он на такое не решился бы.

          Если воин один, глядя на Мадуро, то всё очевидно, сходится.

          Цитата: Аркадий007
          Значит и Путин даст согласие.

          В век "онлайнов" совсем не обязательно и в тюрьму являться.

          Цитата: Аркадий007
          Непонятно какие плюсы мы с этого можем иметь.

          Когда есть член, который может действовать как ты, то это самому тебе придаёт силы и уверенность в будущем...
          Можно, конечно, не ходить на выборы, чтоб проигнорировать голосование из личных убеждений, но такой принцип ложный.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            -2
            Вчера, 23:14
            Белоруссия присоединилась к создаваемому Трампом «Совету мира» по Газе, Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

            Батько Акелла в очередной раз перед глобалистами США и Великобритании знатно промахнулся со своею многовекторностью!
            Ну с русофобом Токаевым о вступлении Казахстана в Трамповский "Совет мира" всё и так понятно!
            Ну а Лукашенко-то зачем это надо - ходить Республике Беларусь под указявками главного решалы и вечного предводителя США на посту вечного председателя Совета мира господина Тампа?
            Ну ладно русофоб Токаев под Трампа лёг! А Лукашенко-то с его Р.Беларусь какую выгоду со своею многовекторностью-то от этого имеет или иметь будет?
        2. Чужой...
          Чужой...
          +4
          Вчера, 22:47
          Не мы. Израиль. Сирию мы отдали. Очередь дальше нагибаться. Прикинь: на русские деньги п-е-н-д-о-с-ы с явреями будут отстраивать новые районы уничтоженной Газы... Не для палестинцев...
      2. bondov Звание
        bondov
        0
        Вчера, 21:33
        Вдруг на трех стульях получится посидеть...
        это Владимир Владимирович через батьку хочет посидеть...
      3. Lako Звание
        Lako
        -3
        Вчера, 21:46
        Батька то, конечно, та ещё рыба. Но если "ни рыба, ни мясо" , ещё помолчит, как было после нападения Израиля и США на Иран, захвата спецназом США президента Венесуэлы и танкера под российским флагом, то стульев у него может и не остаться
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Вчера, 19:49
      Батька, под видом членского взноса и заручившись Российской дружбой, отдаст Трампу Гренландию. Сразу ярд экономится.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +10
        Вчера, 20:07
        Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» по Газе
        и такими действиями, он подтвердил, что сша и лично Трамп имеют право так действовать и их власть выбирать кто и что будет на той территории. А это уже юредический факт, что так можно везде. Браво много векторный.
        1. Vicontas Звание
          Vicontas
          +5
          Вчера, 21:06
          Как я понял, Бацька - это "троянская бульба" в тылу врага? То есть друга по Анкориджу Дональда Гренландского? И в зависимости от того что там с ним сделают,Си и Путин примут решение - присоединяться или в сторонке покурить. Хотя могли бы из БРИКСа замутить замену ООН...
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +3
          Вчера, 21:49
          Тут главное что не решил Трамп, что Россия не может Сибирь защитить от Китая, который вырубает леса и выкачивает ресурсы. И вообще Ермак колонизатор и всё такое. А то окажется, что по итогу сами себе нагадили и помогли паскуде, которая своих союзников кидает
    3. PavelT Звание
      PavelT
      +3
      Вчера, 22:27
      Как бы его Трамп не обул на миллиард "американских зайчиков" в год.
      Американцы всегда играют краплёными картами, а тут и сам шалман их, и правила тоже...
    4. ziqzaq Звание
      ziqzaq
      +1
      Вчера, 23:16
      *Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе.*

      многовекторный батька хочет оставить Трампа без денег..он себя переоценивает.

      Тут главное кто будет решать, кто там работает хорошо и сотрудничает.
      Если коллегиально то базар получится... Если Трампушка, то все понятно...
      Зря батька вписался в это...
      1. Rostislav Звание
        Rostislav
        +1
        Вчера, 23:39
        Тут главное кто будет решать, кто там работает хорошо и сотрудничает.
        Если коллегиально то базар получится... Если Трампушка, то все понятно...

        Так в уставе этого сборища принцип "вы посовещались и я решил", - окончательное решение по всем вопросам за Трампушкой, он же и определяет кто как наработал.
        Саимому садится под плетку барина, надеясь что "совет будет решать ввопросы не только Газы"?
        Ох и зря Лука туда полез, переоценивает он свою скользскость.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +8
    Вчера, 19:39
    Зачем..? В блудняк пригласили и Лукашенко впёрся в него?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Вчера, 19:42
      Батька это Штирлиц в стане врага. Можно было сразу предполагать что он туда моментально вступит))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Вчера, 20:47
        да вот какой то очень хитрый этот "штирлиц" то, прям эквилибрист в некотором роде...
      2. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +3
        Вчера, 21:01
        А где у него "стан врага"? Чё-то на двойную игру смахивает!
        Правда наши не лучше...
  3. purple Звание
    purple
    +14
    Вчера, 19:40
    Интересно Лукашенко прочитал что мелким шрифтом внизу написано?
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +3
      Вчера, 19:44
      *Интересно Лукашенко прочитал что мелким шрифтом внизу написано?*

      конечно прочитал. потому что мелким шрифтом пишет он сам, когда ВВП ему очередной кредит дает..
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 20:07
      Цитата: purple
      Интересно Лукашенко прочитал что мелким шрифтом внизу написано?
      За ним Россия стоит, в обиду не даст его. Он это знает и Трамп это знает.
      1. Чужой...
        Чужой...
        0
        Вчера, 22:45
        Да-да, подтверждаю. А ещё Хонекер, Наджибулла, Милошевич, Янык, Асад, Мадуро и х.з., кто ещё. Батька это знает.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Вчера, 23:20
          Кто все эти пацаны? Вы сравнили попу с пальцем. Гондурас который фиг знает и Беларусь, до которой 500 км от Москвы.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    -1
    Вчера, 19:41
    Батька зажигает )))
    Он лис хитрый, и прогнуть его не просто, Трамп может и получить с довеском, за Лукашенко не ржавеет
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 19:44
    подписание устава «Совета мира»
    Почитать бы этот устав. Такие документы составляются сильно заранее, и долго обнюхиваются юристами по десять раз. Получается, что это все было давно задумано. Трамп столько всего намутил за последнее время, что сам черт не разберет. В интересное время живем.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Вчера, 19:54
      Цитата: Младший рядовой
      Такие документы составляются сильно заранее, и долго обнюхиваются юристами по десять раз.

      Ну не обязательно. Я вполне могу представить устав, суть которого сводится к тому, что участие в этой организации никого ни к чему не обязывает, кроме взносов. Такое и выверять никому не надо.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Вчера, 19:59
        Не совсем. Это не договор купли-продажи.
        участие в этой организации никого ни к чему не обязывает, кроме взносов.
        Тогда зачем такую организацию создавать?
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Вчера, 20:00
          Для создателя - чтоб собрать взносы, как минимум. Чтоб изобразить бурную деятельность (например, перед внутренней аудиторией). Чтоб иметь лишнюю площадку для многосторонних переговоров.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Вчера, 21:50
      Можно подумать Трамп не подотрется этим уставом когда ему будет выгодно
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Вчера, 23:34
      Если в ООН якесы только исподтишка за веревочки дергают, то в этом детище Трампа они будут полноценно руль с гидроусилителем крутить.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Вчера, 19:47
    "никакого вступительного взноса в один млрд долларов не нужно вносить." "Вход — рубль, да выход — два"
  7. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Вчера, 19:48
    вот как тут выразится , если батька из Минска лезет в тот Совет Мира впереди батьки из Москвы ... Понимаю , что Минскому батьке выгодно , необходимо и удобно именно сейчас сбросить с себя и с Белоруссии "образ " нелегитимных и отречённых , им приклеенный англосаксами и особенно ЕС. Есть ли соблазн батьке из Минска усесться на втором стуле предложенный Трампом -вот вопрос ? Между прочем не исключено , что и батьке из Москвы Трамп предложит посидеть на двух стульях . И даже очень может быть , что батька из Москвы на это тоже согласиться ...
    1. Комментарий был удален.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Вчера, 19:49
    Не очень понятен "маневр" Лукашенко.
    Должен же он понимать, заплатит он 1 миллиард или нет - никто к его мнению прислушиваться в этой "организации" не будет. Что или кто "уговорил" Лукашенко влезть в это?
    И России там делать нечего, даже если этот "Совет мира" и создаётся на замену ООН. ООН был ценен в начале "своего пути" только тем, что только несколько стран имели "право голоса" (право вето) среди которых и была Россия. Остальные участники были только для массовости. Сейчас же от мнения России ничего не будет зависеть, большинство всегда будет у США. Никто в мире не рискнет отказать США "в правильном
    голосовании" после похищения Мадуро.
    1. север 2 Звание
      север 2
      +2
      Вчера, 20:14
      ООН была эффективной пока в мире не было задач и необходимости доминировать Империям .
      Очевидно , что сейчас США создаёт свою Империю , России тоже необходимо последовать путём воссоздания Империи России . Как поведёт в таком новом мире Китай-вот вопрос ? Что Россия может существовать только в виде Империи , это доказала и тысячелетняя её история и наши предки , оставив нам в наследство Царскую Россию , Российскую Империю и Красную Империю СССР . А что , если и США это тоже понимает , и трём Империям управлять и руководись миром во всём Мире тесно не будет . Что тогда , если только так , возможно , на долго и настанет мир во всём Мире надолго ??? Возможно я слишком оптимист...
  9. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Вчера, 19:53
    Да уж... Значит, скорее всего и наш подпишет. Вот уж театр абсурда и лицемерия разворачивается... no
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Вчера, 20:01
      Скорее всего наш и "уговорил" Лукашенко влезть в это... или это уже "возраст" даёт о себе знать.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +3
        Вчера, 20:07
        Да, Лукашенко уверена, прежде у нашего спросил совета... Раз наш поддержал, значит и сам готов...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +7
          Вчера, 20:10
          Как бы нам очередная "многоходовка" опять "боком не вылезла". hi
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Вчера, 21:51
            А когда наши многоходовочки хорошо заканчивались? Они вроде лет 15 идут, пока ничего хорошо не заканчивалось
        2. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Вчера, 21:18
          Раз наш поддержал, значит и сам готов...

          Далеко не факт. Лукашенко в учредителях, но там не все учредители...
    2. Lako Звание
      Lako
      +3
      Вчера, 21:37
      Похоже начался Чемпионат мира по облизыванию Трампа. Если ещё и Путин рванет с низкого старта... Ничем хорошим это закончится не может. За словами о мире, нынешний хозяин Белого дома, прячет претензии на мировое господство.
  10. Динич Звание
    Динич
    0
    Вчера, 19:59
    Отметим, что большинство стран мира, включая Россию и Китай, пока ответ на приглашение Трампа не дало.

    Так Китай вроде как раз и не приглашали.
    1. Динич Звание
      Динич
      0
      Вчера, 20:08
      А, ну Китая нет в списке приглашённых, хотя сам Китай сообщает, что приглашён. Пока непонятно в общем.
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Вчера, 20:00
    хозя придумал и сказал надо картошка хорошо значит надо интересно когда хозя будет жарить картошку ?
  12. rusich Звание
    rusich
    -3
    Вчера, 20:12
    А потом многовекторный батька прилетит в Москву со словами "Дайте лярд на взнос в совет мира по Газе"
  13. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Вчера, 20:13
    "...чтобы сидеть там бессрочно...".
    Это, типа, как "пожизненное сидеть"..??.. У США на нарах..??..
  14. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Вчера, 20:13
    Если за это участие с Белоруссии снимут все санкции, то Батька подумает за Газу, до которой ему фиолетово. Снятые же санкции с Белоруссии - окно лучше турецкого или казахского там, или пашинянского.
    Я, конечно, этого точно не знаю, но предположить могу.
    Но вот России вступать в какой-то "Совет" на правах младшего научного сотрудника точно не нужно. Ей достаточно постоянного членства в СБ ООН. Где можно толковать за Газу или иной другой вопрос со всеми полномочиями и правом вето.
    1. Normann Звание
      Normann
      +3
      Вчера, 20:44
      Только есть одно но, на
      СБ ООН
      всем давно плевать.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +6
        Вчера, 21:23
        Вы не правы. Пока решения СБ ООН обязательны для исполнения всеми в мире. Вот так.
        Другое дело, что в нынешней ситуации, когда Штаты и их прихлебатели откровенно хотят нас уничтожить, а мы, естественно этого не хотим выработать единое решение которое никто из постоянных членов СБ не ветирует стало невозможно.
        Единственный раз, когда мы решили выразить свое "фи" покиданием делегации и отказом от голосования привело к тому, что американская интервенция в Корее привела к обретению мандата СБ ООН.
        Так вот обстоят дела, и ни США, ни Великобритания, ни Франция покидать членство в СБ ООН не спешат, да и нет механизма как это сделать, так уж он был организован. Что даже после распада СССР преемственность России тут даже споров не вызвала.
        Вы уж извините, что я на вашу не очень глубокую реплику так долго разжевываю, не для вас, так для других.
        А вот совет мира (вселенной, галактики, Солнечной системы) под руководством Трампа вряд ли вообще состоится, как мировая структура, это очередное "Общество гигантских растений" из "Незнайки на Луне".
        Но сам факт появления таких "организаций" многое говорит о нынешнем состоянии мировой политики. Тут Ясса Чингисхана более тонкий юридический документ, чем вот этот цирк на конной тяге.
  15. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 20:17
    Хитрый батько позиционирует себя и Беларусь как место для переговоров, замирения сторон и подписания эпохальных документов
    Правда пока кроме Минских соглашений ничего более эпохального и ничего путного там не подписывали ,но Лукашенко старается и по всему видно очень хочет понравится Трампу и у него получается
    Трамп рассматривает его если не как союзника ,то как полезного соглашателя в своих далеко идущих планах
    Лукашенко нечего опасаться что его обманут, своей Гренландии и нефти у него нет
  16. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 20:18
    Насчет -" сидеть бессрочно", да и вообще... Доню то с президентства могут через 2.5 года убрать и кто ж там, в этом совете тогда будет царствовать? Новый лидер Америки или Доня оставит эту игрушку для себя? Ну и тп., короче.
  17. север 2 Звание
    север 2
    0
    Вчера, 20:19
    сразу стаёт вопрос - а как может о Мире советовать Лукашенко , да и Путин тоже , если и Белоруссия и Россия загружены санкциями ... Санкции то снимут , другого пути нет . Вопрос только за какую цену санкции снимут и с Белоруссии и с России ...
  18. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Вчера, 20:24
    Цитата: Владимир М
    И России там делать нечего, даже если этот "Совет мира" и создаётся на замену ООН.

    Нет, заменой ООН, он даже не пахнет... В ООН все равны, ну почти, кроме тех кто имеет право вето. А здесь хозяин и решала - Трамп будет, а остальные - на подтанцовке, да для массовки.., ну и конечно, для легализации этой конторы.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Вчера, 20:32
      Не понимаю, почему мы сами опять "лезем на грабли", на чем нас прихватили и прижали.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +3
        Вчера, 20:51
        На украине, вестимо... (((
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +3
          Вчера, 20:57
          С Украиной вопрос давно можно было решить. Создаётся такое ощущение, что что-то или кто-то не даёт решить украинский вопрос.
  19. al3x Звание
    al3x
    0
    Вчера, 20:27
    Это какой-то trumpcoin на максималках уже, вложения ярд 🤪 чтобы там сидеть 🤦‍♂️ Ну что же. Все больше гвоздей в крышку гроба ООН.
  20. podval57 Звание
    podval57
    +2
    Вчера, 20:28
    "Первые три года участие бесплатное, потом уже требуется вносить деньги, чтобы сидеть там бессрочно."

    А «У кого нет миллиарда, могут идти в ..."
  21. Normann Звание
    Normann
    +3
    Вчера, 20:40
    Мало нам договоров различных, еще не хватало с Трампом их заключать.
    Лукашенко от имени республики Белоруссия

    А граждан РБ кто-нибудь спрашивал?
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Вчера, 20:57
      С Колясиком обсудил и пришли к выводу, что надо.
    2. Lako Звание
      Lako
      +1
      Вчера, 21:26
      Так, же как и граждан РФ, спрашивают😂
    3. Pasha Novik
      Pasha Novik
      0
      Вчера, 22:19
      А граждан РБ кто-нибудь спрашивал?

      Отвечаю. Коротко. Да. Спрашивал. На выборах. Сам голосовал.
      И спасибо, хотя бы за краткое, название страны - РБ! "Белоруссия" такой страны нет.
      На комментарии не отвечаю. Минусы никому не ставлю. Я против этой "политики" сайта (минусы, плюсы).
  22. WIS Звание
    WIS
    0
    Вчера, 20:45
    Медаль с двумя сторонами...
    Лукашенко от имени республики Белоруссия подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений устава организации.


    Напомним, что подписание устава «Совета мира» запланировано на четверг, 22 января, в Давосе.
  23. Canecat Звание
    Canecat
    -1
    Вчера, 21:07
    Я один подумал, что Америка хочет собрать всех "несогласных" в одном месте? Что бы что? recourse
  24. SoboL Звание
    SoboL
    -1
    Вчера, 21:27
    Не понимаю, зачем Лукошенко к этой клоунаде прислонился? Снова обилие стульев покоя не даёт?
  25. altan Звание
    altan
    0
    Вчера, 21:58
    Выскочил. Россия не вступила , а он влез. С зелей будет сидеть. Вступить в совет, значит оправдать действия Израиля. Поддержать самодурство Трампа. Есть ООН , зачем нам созданный Трампом орган. Не думаю ,что Россия вступит.
  26. Pasha Novik
    Pasha Novik
    +1
    Вчера, 22:14
    Лукашенко от имени республики Белоруссия

    Не знаю такой республики. А где такая располагается? Возле Россисии?
    Уважайте авторы международное право и пишите грамотно, раз уже международные новости выкладываете на сайте!
    На комментарии не отвечаю. Минусы никому не ставлю. Я против этой "политики" сайта (минусы, плюсы).
    1. WIS Звание
      WIS
      +2
      Вчера, 22:55
      Цитата: Pasha Novik
      На комментарии не отвечаю. Минусы никому не ставлю. Я против этой "политики" сайта (минусы, плюсы)

      За что поставил плюс - выделил, про остальное - думайте как хотите.
      1. Pasha Novik
        Pasha Novik
        0
        Вчера, 23:00
        Спасибо, Валера! Не за плюс, а за понимание! И Вам тогда "плюс", раз их так тут любят!
  27. Million Звание
    Million
    +1
    Вчера, 22:17
    Уж не крючок ли Батька проглотил?
    Мог бы и не торопиться
  28. altan Звание
    altan
    +1
    Вчера, 22:19
    Путин будит дураком , если вступит! Это будет означать, что маразм пришел. Изучает. Что там изучать? С Лукашенко понятно. Прогибается. Токаев туда же. Что не удивительно..
  29. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 22:37
    Халява, взять-взять, Председателю мало потрясений в Белоруссии от НАТО и США. Жадный платит дважды, а глупый всегда.
  30. PavelT Звание
    PavelT
    0
    Вчера, 22:42
    Я диву даюсь на реакцию в наших СМИ и в около-кремлевских кругах после этого приглашения Трампа... Такой чистый восторг! Детский визг на лужайке прям:
    "Нас позвали! Сам Трамп! В свой Совет мира! Какая честь! Какое уважение! "
    Как идиоты... Ничему не учатся из истории.
    В 1945 году американцы (куда умнее Трампа, кстати) гладко, чётко, продуманно заманили задолжавший им СССР и другие страны в ООН, облапошили всех выдумали "права человека" им удобные, чтобы другие страны нагибать (мало кто знает, кто и как права эти выдумал - тут подробно: https://filimon-omon.livejournal.com/7555.html )... Ладно, СССР тогда попался в эту ловушку, Сталин не досмотрел, не понял насчет чего игра идёт - дошло до него летом 1950 уже. Потом СССР (при дебиле Брежневе) ещё раз попался, сдуру в 1975 подписав Хельсинкские соглашения, признав примат западной идеологии над своей - гуманизма над коммунизмом (тут подробнее: https://filimon-omon.livejournal.com/7693.html ).
    Но сейчас-то! Во время войны, которая уже дольше Великой Отечественной, чему вы радуетесь, идиоты? Что вас в очередной инструмент США заманивают как щенков?
    Слабо самим что-ли (вместе с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР) замутить международную организацию, конкурент ООН? Или потребовать вывести штаб-квартиру ООН из США...
    Нет, это нам сложно. Это нам страшно. Это конфликтно, неполиткорректно, не гуманно!
    Мы так не могём.
    Нам нравится бежать на зов США в любую тусовку, виляя от радости хвостами...
    Играть по их правилам, в их организации с мутными целями, ради какого-то сектора Газа...
    Да провались под землю этот сектор - чего нам, чего всей России фанатеть от этой горячей точки? Сирия ничему не научила? За похвалу Трампа лезть в этот "Совет", ждать когда нас погладят по голове и похвалят?
  31. moneron Звание
    moneron
    -1
    Вчера, 22:45
    Лукашенко как п.....ка в первых рядах желающих быть ближе к телу мирового гегемона. Конечно быть 52 м штатом полосатого флага гораздо весомей, чем чем младшим братом потеющей четыре года на сво россии.
  32. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Вчера, 22:52
    Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то
    в тюрьму тебя доставят без наручников))
  33. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Вчера, 22:54
    Тут уважаемые комментаторы забывают простую истину. Совет мира - это не только расходы, но и ооооочень большие доходы:)))))
    Все эти членские взносы - это да, но дело в том, что ту же Газу будут восстанавливать так или иначе. Огромные строительные подряды, огромные поставки материалов...
    В итоге кто-то даст миллиард, а получит подрядов миллиардов на пять, кто-то отдаст миллиард за спасибо, а кто-то вообще ничего не даст, но таки постарается что-то для себя урвать, и я вовсе не тыкаю пальцем в Лукашенко:))))))
    1. WIS Звание
      WIS
      0
      Вчера, 23:00
      Цитата: Андрей из Челябинска
      я вовсе не тыкаю пальцем в Лукашенко:))))

      Зачем в него тыкать, он сам довольно демонстративно умеет свою картоху собирать.
      Политики - все за Мир. Мир и только, да, и никакого Бизнеса.
    2. Pasha Novik
      Pasha Novik
      0
      Вчера, 23:27
      В итоге кто-то даст миллиард, а получит подрядов миллиардов на пять, кто-то отдаст миллиард за спасибо, а кто-то вообще ничего не даст, но таки постарается что-то для себя урвать

      Да дело не в этом. Риски. Огромные риски! Восток сами знаете какое дело. Ну кто туда пойдет (в сектор Газа) в здравом уме? С ХАМАС вопрос до сих пор не решён. У Дональда очередной пиар. Навернётся "крышкой". Вот увидите!
      На комментарии не отвечаю (если только по существу). Минусы никому не ставлю. Я против этой "политики" (минусы, плюсы). Плюс только за объективный (даже не согласный с моим комментарием) комментарий!
  34. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Сегодня, 01:01
    Ну что я и говорил Лукашенко - двуличный и хитрожопый председатель колхоза, причем не советского, а капиталистического.
    Никогда он не был союзником России, просто нахлебник и демагог.