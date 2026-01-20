«Спрос растёт»: Норвегия открывает в США новый завод по производству ракет

«Спрос растёт»: Норвегия открывает в США новый завод по производству ракет

Норвежская компания Kongsberg, специализирующаяся на производстве вооружений, провела церемонию закладки фундамента своего первого завода по производству ракет в американском штате Вирджиния. Расширение производственных мощностей обусловлено ростом мирового спроса.

По словам президента норвежской компании, предполагается, что новый завод обеспечит дополнительные возможности для производства, технического обслуживания и модернизации крылатых ракет Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile, способных наносить удары как с моря, так и с суши.



В 2024 году США заключили с Kongsberg контракт на поставку ракет NSM для своих систем NMESIS и JSM для истребителей F-35A. Тогда же было принято решение создать новое предприятие на американской территории. Строительство предприятия планируется начать во втором квартале 2026 года. По планам производство ракет начнется уже в конце 2027 года, а в 2028 году оно выйдет на полную мощность.

Ранее Kongsberg объявила об инвестициях в оборонную промышленность Польши, которые в том числе будут направлены на производство украинских БЭК Seawolf. Проект осуществляется в сотрудничестве с украинской компанией Nordex, которая разработала этот морской дрон, основываясь на опыте, полученном в ходе СВО. При этом не исключено, что эти БЭК предназначены не только для Украины, но и для Польши и других стран, расположенных на северном фланге НАТО.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Вчера, 20:04
    Если НАТО нападет на РФ и РФ не применит по НАТО массированный ядерный удар, значит, предали граждан РФ !
    1. Кулл90
      Кулл90
      +3
      Вчера, 20:49
      Если нато нападет на РФ и РФ применит по нато массированый ядерный удар, значит все правильно
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +3
      Вчера, 21:41
      Цитата: opuonmed
      Если НАТО нападет на РФ и РФ не применит по НАТО массированный ядерный удар, значит, предали граждан РФ !

      А если НАТО не нападёт, то павэл паникер и провокатор. fellow
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Вчера, 20:04
    Интересно девки пляшут,у Европы проблемы , якобы, с США намечаются,а эти там заводик не дешёвый строить наладились, всё чудесатие да чудесатие. Е.С . даёшь санкции против Осло за предательство ценностей Европы и европейской семьи.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Вчера, 20:11
      А предательства и нет. Хозяин захотел кусок ресурсов, и возьмет его. И евро зоне нажо было, как приличной девке, показать что она не такая. А так все давно решено. И это не в плюс нам.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 20:18
      Так норвежские капиталы все в иностранной валюте и в иностранных банках. Норвегия практически полностью подконтрольна и деньги не пахнут.
    3. bondov Звание
      bondov
      0
      Вчера, 21:35
      частный бизнес, типа, независим от государства
  3. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Вчера, 20:07
    Это не патриотично, короля на сало! Премьера на мыло!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 20:09
    создать новое предприятие на американской территории.
    Объективная оценка... на территории полосатии делать бизнес выгоднее...
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 20:13
    Норвегия строит завод не у себя, а в США. Понять их можно. Гренландия недалеко и может повеять демократическим холодом.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 21:25
      Цитата: Младший рядовой
      Понять их можно. Гренландия недалеко и может повеять демократическим холодом.

      Понять можно, после Гренландии второй может стать Шпицберген. Да и Гренландия была с 1268 года норвежской.
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Вчера, 20:16
    Производсто того (и не только из Норвегии), чем будут бить по России выносится из гей-ропы в глубокий американский тыл из под возможного удара из России в случае начала реальных боевых действий гей-ропейцев против нас... Что ту смешного..??.. Они реально готовятся к войне...
    1. Кулл90
      Кулл90
      -1
      Вчера, 20:47
      без сша гей-ропе нечем воевать с Россией, не нужно их переоценивать, а если во главе с сша то там уже будет без разницы где находиться завод, все сгорит в ядерных ударах
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Вчера, 21:04
    Ну норвеги и тупы-ы-ы-е! fool Как говорил М. Задорнов. Строят завод своему вероятному противнику. Им невдомёк, что вслед за Гренландией и Канадой, Штаты будут отжимать у самой же Норвегии Шпицберген!
  8. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Вчера, 21:12
    Разговоры о том, что гей-ропа очень боится ядерных ударов по своей территории со стороны России - ошибочны. "Мы не такие - мы первыми ТАК не ударим" - это позиция нашего руководства. Но на Чёрном море без всякого ядерного оружия с их стороны - ЧФ не удел. Мягко говоря. Мы ответили? Чем?
    Обычным оружием - совокупный потенциал которого в НАТО выше/больше чем у нас - можно долго воевать с ядерной державой, то есть с Россией.. Недооценивать противника - глубочайная ошибка. Перед ВОВ тоже распевали про "...броня крепка и танки наши быстры..." и доехали на этих танках до Москвы.
  9. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Вчера, 22:16
    На самом деле европейцы при желании могут очень быстро и очень сильно нарастить военное производство. Технологии свои, станки свои, народ образованный имеется - было бы желание.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Вчера, 22:43
      Цитата: newtc7
      Технологии свои, станки свои, народ образованный имеется - было бы желание.

      Вы и правы, и неправы одновременно. Да, народ есть и станки свои есть, но десятилетия завала военной тематики даром ни для кого не проходят. Для ВПК на Западе сейчас не хватает буквально всего - и технарей, и проммощностей, а бизнес не спешит вкладываться во все это.
      Попросту говоря, политике сейчас орут "алярм!", но бизнесмен - он продуманный. Он говорит - "ну хорошо, нужны тебе, скажем, танки - я построю завод, обучу людей. Но вы, дорогие политики, должны обеспечить мой завод заказами лет на 8-12 вперед, чтобы я отбил вашими деньгами затраты на его строительство и запуск". А кто бизнесмену такие гарантии даст? А если и даст - придет новый президент, скажет "мир-дружба" и свернет военные программы... И что тогда делать бизнесмену со своим заводом? Считать убытки - а оно ему надо?
      Есть и другие... сложности