«Спрос растёт»: Норвегия открывает в США новый завод по производству ракет
4 34617
Норвежская компания Kongsberg, специализирующаяся на производстве вооружений, провела церемонию закладки фундамента своего первого завода по производству ракет в американском штате Вирджиния. Расширение производственных мощностей обусловлено ростом мирового спроса.
По словам президента норвежской компании, предполагается, что новый завод обеспечит дополнительные возможности для производства, технического обслуживания и модернизации крылатых ракет Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile, способных наносить удары как с моря, так и с суши.
В 2024 году США заключили с Kongsberg контракт на поставку ракет NSM для своих систем NMESIS и JSM для истребителей F-35A. Тогда же было принято решение создать новое предприятие на американской территории. Строительство предприятия планируется начать во втором квартале 2026 года. По планам производство ракет начнется уже в конце 2027 года, а в 2028 году оно выйдет на полную мощность.
Ранее Kongsberg объявила об инвестициях в оборонную промышленность Польши, которые в том числе будут направлены на производство украинских БЭК Seawolf. Проект осуществляется в сотрудничестве с украинской компанией Nordex, которая разработала этот морской дрон, основываясь на опыте, полученном в ходе СВО. При этом не исключено, что эти БЭК предназначены не только для Украины, но и для Польши и других стран, расположенных на северном фланге НАТО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация