Продвижение ВС РФ у Дорожнянки подтачивает левый фланг обороны ВСУ в Орехове

В Запорожской области фиксируется новое продвижение российских Вооружённых сил. В ходе наступления на Гуляйпольском направлении российские войска взяли под контроль территории к востоку и западу от железнодорожной ветки в районе сёл Мирное и Дорожнянка.

Сами эти сёла были освобождены ВС РФ ранее, а теперь под контроль армии России перешёл и участок территории между ними.





Это продвижение подтачивает оборонительные рубежи противника на восточном фланге Орехова, а также не позволяет сформировать ударный кулак для попытки контратаковать в направлении Гуляйполя.

Кстати, в сводках противника Гуляйполе, не удивляйтесь, «по-прежнему удерживается украинскими войсками». Это классическое развешивание лапши на уши от генерального штаба ВСУ, у которого даже контроль над Покровском «частично сохраняется».

Западная пресса тем временем бьёт тревогу относительно приближения российских войск к Запорожью. Подтверждается информация о том, что с южного направления до областного центра остаётся не более 17 км, а это означает, что интенсифицируется по объектам в городе работа FPV-дронов. Соответственно, для гарнизона ВСУ в Запорожье значительно осложняются логистика, создание укреплений и новых оборонительных линий. Так, дроноводы ВС РФ методично «разбирают» ударами оборонительные рубежи ВСУ к северу от реки Конка - на подступах к главному городу Запорожской области.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Вчера, 20:44
    Сегодня почитал в лохловком канале об «обороне» Гуляйполя… был удивлён. Одни спорят с другими обзываясь… одни «москальские агенты» другие «тупые селюки». В общем к консенсусу они не пришли laughing
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Вчера, 21:18
      был удивлён. Одни спорят с другими обзываясь… одни «москальские агенты» другие «тупые селюки». В общем к консенсусу они не пришли
      Было бы куда удивительнее если бы "москальские агенты" пришли бы к консенсусу с "тупыми селюками"...
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Вчера, 21:58
      Некоторые их "зольдатен" до сих пор, типа, Покровск и Мирноград обороняют. Есть там один персонаж, типа воюет, как правило в самых "мясных" локациях, типа Бахмута, Авдеевки, Часов Яра, Покровска и так далее, и отовсюду он чудесным образом выходит живым и появляется в следующем таком месте и тоже "обороняет" его еще пару тройку недель после того как наши этот населенник освобождают. У них похоже много таких вот персонажей, которые типа на ЛБС, а сами во Львове, или Кракове где-нибудь сидят.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Вчера, 22:31
        Цитата: Уарабей
        У них похоже много таких вот персонажей

        Больше чем уверен, что так оно и есть. Создание позитивного информационного фона... Они таким любят развлекаться
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 00:33
        Цитата: Уарабей
        Некоторые их "зольдатен" до сих пор, типа, Покровск и Мирноград обороняют.

        Покровск пал, кренделя который прятался в подвале выловили
  2. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 22:58
    От Дорожнянки до Орехова более 50км. это по прямой.
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 23:55
    Вся складывающаяся обстановка на фронте и падение интереса к событиям на Украине , наводят на мысль , что бандеровцам как воздух необходима громкая провокация . Причем оглушительно громкая. И, думается в ближайшее время , что-то подобное произойдет. Для Зелинского это сейчас вопрос первостепенной важности- привлечь к себе внимание.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 00:33
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Для Зелинского это сейчас вопрос первостепенной важности- привлечь к себе внимание

      Трам отказался встречаться с Зеленским на очередном европейском шабаше, а сам Зеленюк решил осудить действия Трампа в отношении Гренландии. Поэтому положение просроченного сейчас очень шаткое. Любая провокация может свалить этого клоуна.