Продвижение ВС РФ у Дорожнянки подтачивает левый фланг обороны ВСУ в Орехове
В Запорожской области фиксируется новое продвижение российских Вооружённых сил. В ходе наступления на Гуляйпольском направлении российские войска взяли под контроль территории к востоку и западу от железнодорожной ветки в районе сёл Мирное и Дорожнянка.
Сами эти сёла были освобождены ВС РФ ранее, а теперь под контроль армии России перешёл и участок территории между ними.
Это продвижение подтачивает оборонительные рубежи противника на восточном фланге Орехова, а также не позволяет сформировать ударный кулак для попытки контратаковать в направлении Гуляйполя.
Кстати, в сводках противника Гуляйполе, не удивляйтесь, «по-прежнему удерживается украинскими войсками». Это классическое развешивание лапши на уши от генерального штаба ВСУ, у которого даже контроль над Покровском «частично сохраняется».
Западная пресса тем временем бьёт тревогу относительно приближения российских войск к Запорожью. Подтверждается информация о том, что с южного направления до областного центра остаётся не более 17 км, а это означает, что интенсифицируется по объектам в городе работа FPV-дронов. Соответственно, для гарнизона ВСУ в Запорожье значительно осложняются логистика, создание укреплений и новых оборонительных линий. Так, дроноводы ВС РФ методично «разбирают» ударами оборонительные рубежи ВСУ к северу от реки Конка - на подступах к главному городу Запорожской области.
