Показано уничтожение тремя ФАБ-500 очередной переправы ВСУ через Северский Донец

В сети опубликованы кадры, на которых показано уничтожение ударами трех ФАБ-500 с УМПК очередной переправы ВСУ через реку Северский Донец в районе населенного пункта Щурово на Краснолиманском направлении.Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, три полутонные авиабомбы довольно кучно легли прямо в цель, по всей видимости, по крайней мере на некоторое время лишив противника возможности снабжать свою группировку на этом участке фронта.В настоящее время ВСУ в связи с угрозой блокирования своего гарнизона в Красном Лимане пытаются налаживать коммуникации через Северский Донец, организуя лодочные переправы в районе Щурово и Пришиба. Однако маловероятно, что без переправ противнику удастся обеспечить полноценное снабжение своих подразделений в городе.Ранее сообщалось, что наши войска нанесли удары авиабомбами ФАБ-250 по мосту через реку Лозовая на участке Константиновка-Осыково. В результате ударов мост получил структурные повреждения: деформация проезжей части и нарушены целостные элементы моста, также повреждены несущие балки и опорные узлы. Этот мост является одним из ключевых элементов логистики противника в западном секторе Константиновки, и вывод его из строя привел к существенному снижению пропускной способности и вынудит противника использовать объездные пути, что увеличит время подвоза.Также можно отметить, что удары по используемым ВСУ мостам и переправам в последние дни заметно участились.

