Hyunmoo-5 «ракета-монстр» из Южной Кореи
«Хёнму-5» на параде 1 октября 2024 г.
Южная Корея активно вкладывает силы и ресурсы в создание и поддержание системы стратегического сдерживания, направленной, в первую очередь, на КНДР. В рамках таких программ разрабатываются вооружения и системы разных классов. Так, недавно на вооружение поступил новейший мобильный ракетный комплекс «Хёнму-5». В связи с особыми задачами он отличается повышенными тактико-техническими характеристиками.
Стратегическое средство сдерживания
По разным оценкам, разработка будущего комплекса «Хёнму-5», продолжающего одноимённую линейку систем, стартовала не позднее начала двадцатых годов. Уже в 2022 г. в официальных заявлениях впервые упомянули разработку нового комплекса с повышенными характеристиками. Судя по доступной сейчас информации, тогда речь шла именно о новом «Хёнму-5».
Основные работы по проекту выполнили к 2023-24 гг. Южнокорейская промышленность завершила разработку проекта и строительство опытной техники. Первые самоходные боевые машины были готовы не позднее осени 2024 г.
1 октября 2024 г. в Сеуле прошёл военный парад, посвящённый годовщине основания вооружённых сил Республики Корея. В рамках этого мероприятия армия показала все современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, в т.ч. стратегического назначения.
На параде впервые продемонстрировали новый мобильный ракетный комплекс под названием «Хёнму-5». По Сеулу прошли две самоходные пусковые установки с крупногабаритными транспортно-пусковыми контейнерами. Ракеты при этом показывать не стали. Официальный комментарий сообщил, что речь идёт о «баллистических ракетах сверхбольшой мощности».
Внешний вид комплекса и намёки на его потенциал впечатлили прессу и публику. Вследствие этого сразу же появились эпитеты наподобие «ракета-монстр».
Вскоре южнокорейская пресса опубликовала некоторые подробности нового проекта. Сообщалось, что комплекс «Хёнму-5» продолжает существующую линейку одноимённых ракетных систем и существенно отличается от этих изделий. Так, был достигнут прирост основных характеристик, а кроме того, значительно улучшились боевые возможности.
Ракеты в армии
Несколько дней назад в южнокорейских СМИ появились упоминания о начале поставок комплексов «Хёнму-5» в строевые части. Так, первые изделия отправились в армию в самом конце прошлого года. Теперь ожидаются новые партии техники и ракет для них. Благодаря этому в ближайшие годы удастся провести желаемое перевооружение.
Какое количество комплексов требуется армии, пока неизвестно. Также засекречены стоимость производства, расходы на программу выпуска и т.д. При этом сообщается, что полная оперативная готовность всех частей и подразделений будет достигнута не позднее 2030 г.
Уже известно, как именно Республика Корея будет использовать новые «Хёнму-5». Комплексы такого класса могут использоваться для превентивного обезоруживающего удара по противнику или в ходе ответного / ответно-встречного удара. В качестве потенциального противника, объекты которого станут приоритетными целями, рассматривается КНДР.
Также примерно известен круг целей для новых ракет. Сообщалось, что изделие «Хёнму-5» отличается увеличенной боевой нагрузкой и повышенным могуществом. Тяжёлая боевая часть способна пробивать толщу грунта и поражать подземные сооружения. Это означает, что новый ракетный комплекс станет специализированным инструментом для уничтожения командной и иной инфраструктуры потенциального противника.
Комплекс и его ракета
«Хёнму-5» представляет собой мобильный сухопутный ракетный комплекс, предназначенный для поражения удалённых объектов противника. При его разработке использовались готовые конструктивные решения, однако не обошлось без ряда важных нововведений. За счёт этого удалось получить прирост в основных технических и боевых характеристиках.
Современные южнокорейские ракетные комплексы. На переднем плане «Хёнму-4», за ним — «Хёнму-5»
Самоходная пусковая установка выполнена на базе специального шасси K901 от компании Kia Motors. Это девятиосная машина с кабиной бескапотной компоновки и длинной грузовой платформой. Оно способно перевозить ракету значительной массы и сопутствующее оборудование, а также показывает достаточно высокие ходовые характеристики и манёвренность.
На платформе шасси смонтирована пусковая установка. Она имеет стартовый стол кольцевой формы с тремя опорами и крепления для монтажа транспортно-пускового контейнера. Вертикализация ТПК и установка стола на грунт осуществляются парой гидроцилиндров. По всей видимости, после запуска боевая машина может принять новый контейнер и возвращаться на стартовую позицию.
Боеприпас нового комплекса пока официально не демонстрировали. Также неизвестными остаются все его характеристики, хотя и имеются некоторые сведения или оценки.
Судя по размерам ТПК, «ракета-монстр» имеет длину не менее 15-16 м. Кроме того, она отличается от других изделий «Хёнму» увеличенным диаметром. Масса неизвестна. Однако ещё в 2022 г. официальные лица говорили о разработке некой перспективной ракеты со стартовой массой 35 т. Вероятно, тогда речь шла именно об изделии «Хёнму».
Схема и количество ступеней неизвестны. Габариты указывают на возможность применения двух ступеней. Обе они должны иметь твердотопливные двигатели — самое простое и эффективное решение для такого комплекса. Возможно, применена отделяемая боевая часть, которая позволяет оптимизировать энергетические показатели ракеты и улучшить ключевые характеристики.
Лётные характеристики «Хёнму-5» пока засекречены, что создаёт простор для оценок. Так, за рубежом некоторой популярностью пользуется мнение, согласно которому дальность полёта достигает 500-600 км. Однако есть и более смелые оценки — до 3 тыс. км. В пользу обеих версий приводятся разные аргументы, которые в целом выглядят правдоподобно.
Ракетные комплексы на выставке в сентябре 2025 г.
В заявлениях 2022 г. говорилось, что новая 35-тонная ракета получит боевую часть массой 8 т. Вероятно, именно такая БЧ привела к увеличению габаритов ракеты «Хёнму-5» и сказалась на конструкции комплекса в целом. Это должна быть проникающая БЧ в упрочнённом корпусе увеличенных размеров.
Такой боезаряд должен использоваться против заглубленных сооружений разного рода — командных пунктов, защищённых баз, объектов промышленности и т.д. По разным оценкам, 8-тонное изделие со скоростью, характерной для оперативно-тактических ракет или ракет средней дальности, может пробить не менее 100-150 м грунта.
Кроме того, крупный заряд взрывчатого вещества должен создавать ударную волну в грунте. В зависимости от разных факторов, подземный объект может быть поражён прямым попаданием и подрывом либо повреждён ударной волной.
Баллистическая ракета может использовать стандартную для таких изделий систему управления. На борту должны быть приборы инерциальной и, возможно, спутниковой навигации. С точки зрения принципов управления «Хёнму-5» не должна отличаться от других баллистических ракет всех классов.
Политический инструмент
Республика Корея продолжает противостояние с КНДР, а также сохраняет натянутые отношения с некоторыми другими странами региона. Это приводит к необходимости развития вооружённых сил в целом и средств стратегического сдерживания в частности.
Значительная роль в процессах сдерживания возлагается на ракетные комплексы семейства «Хёнму». Недавно эта линейка пополнилась новым изделием с повышенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс «Хёнму-5» недавно начал поступать в части и дополняет существующие вооружения.
В течение нескольких следующих лет южнокорейская армия планирует получить и освоить значительное число новых ракетных комплексов. После этого «Хёнму-5» станет полноценным инструментом военного сдерживания и военной политики. Насколько успешным он будет, покажет время.
Информация