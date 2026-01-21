21 января – День инженерных войск в России и в Беларуси

Указом российского царя Петра Великого 21 января 1701 года в Москве была учреждена Школа Пушкарского приказа. Впоследствии эту дату выбрали для празднования Дня инженерных войск в России и Белоруссии. Из основанного русским государем учебного заведения вышло немало грамотных специалистов, досконально разбирающихся не только в артиллерии, но также в инженерном деле.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают действующие и бывшие военнослужащие, а также ветераны инженерных войск. В современных России и Белоруссии он подчеркивает значимость этих подразделений для укрепления оборонной мощи.



В число их задач входит возведение мостов и переправ, строительство дорог и укреплений. Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений занимаются минированием и разминированием. При необходимости их в первую очередь подключают к ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.

Много работы у военных инженеров сегодня в зоне проведения СВО. И не меньше придется поработать им после ее окончания. Ведь в местах ведения боевых действий остаются минные поля и неразорвавшиеся боеприпасы, и на их обезвреживание понадобится немало времени и усилий.

21 января в воинских частях и подразделениях инженерных войск по всей стране проводятся торжественные мероприятия. Возлагаются цветы к памятникам военным инженерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий и в мирный период.

Редакция «Военного обозрения» от души поздравляет воинов-инженеров с профессиональным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе и семейного счастья!
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 04:23
    Указом российского царя Петра Великого 21 января 1701 года в Москве была учреждена Школа Пушкарского приказа.
    Дальновидный был правитель !
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 04:26
    Действительно настоящий Праздник!
    Поздравления сопричастным, ветеранам, бойцам СВО!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 05:08
    ❝ День инженерных войск в России и в Белоруссии❞ —

    — С Праздником всех, кто служил и служит в инженерных войсках Советского Союза, России и Белоруссии и всех причастных! ...
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:29
    Сейчас рюмочку пропущу за наши инженерные войска!