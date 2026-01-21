21 января – День инженерных войск в России и в Беларуси
Указом российского царя Петра Великого 21 января 1701 года в Москве была учреждена Школа Пушкарского приказа. Впоследствии эту дату выбрали для празднования Дня инженерных войск в России и Белоруссии. Из основанного русским государем учебного заведения вышло немало грамотных специалистов, досконально разбирающихся не только в артиллерии, но также в инженерном деле.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают действующие и бывшие военнослужащие, а также ветераны инженерных войск. В современных России и Белоруссии он подчеркивает значимость этих подразделений для укрепления оборонной мощи.
В число их задач входит возведение мостов и переправ, строительство дорог и укреплений. Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений занимаются минированием и разминированием. При необходимости их в первую очередь подключают к ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.
Много работы у военных инженеров сегодня в зоне проведения СВО. И не меньше придется поработать им после ее окончания. Ведь в местах ведения боевых действий остаются минные поля и неразорвавшиеся боеприпасы, и на их обезвреживание понадобится немало времени и усилий.
21 января в воинских частях и подразделениях инженерных войск по всей стране проводятся торжественные мероприятия. Возлагаются цветы к памятникам военным инженерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий и в мирный период.
Редакция «Военного обозрения» от души поздравляет воинов-инженеров с профессиональным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе и семейного счастья!
