Трамп упрекнул членов НАТО в неблагодарности по отношению к США

Президент США Дональд Трамп упрекнул членов НАТО в неблагодарности, заявив, что без его деятельного участия альянс уже скоро неизбежно «оказался бы на свалке истории».

По словам Трампа, за всю историю существования НАТО еще никто не сделал для этого военного блока больше, чем он. Американский президент убежден, что, если бы не он, вероятнее всего, уже сейчас НАТО вообще прекратило бы свое существование.

Кроме того Трамп в своей соцсети перепостил сообщение, в котором говорится, что в настоящее время главными врагами США являются ООН и НАТО. По мнению автора сообщения, согласие с которым выразил Трамп, в то время как угрозы со стороны России и Китая являются не более чем "страшилками", ООН и НАТО являются самыми настоящими деструктивными религиозными сектами.

Ранее американский президент в нарушение дипломатического этикета обнародовал свои переписки с Макроном и генсеком НАТО Рютте. В то время как Макрон в заискивающей форме предлагал Трампу организовать в Париже внеочередную встречу представителей стран "большой семерки", чтобы обсудить некоторые особо острые вопросы, Рютте призывал президента США совместно разрешить конфликт вокруг Гренландии.

По всей видимости, Трампа не впечатлили предложения Рютте и других представителей НАТО, поскольку глава Минфина США Скотт Бессент прямо заявил о праве США аннексировать Гренландию. При этом Бессент без лишней скромности апеллировал к тому, что так как США финансируют НАТО, Вашингтон обладает правом "брать под свою защиту" практически любые приглянувшиеся Трампу территории.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +7
    Вчера, 22:21
    Ранее американский президент в нарушение дипломатического этикета обнародовал свои переписки с Макроном и генсеком НАТО Рютте.
    А когда Макарон обнародовал свои переговоры с Путиным, это не было нарушение дипломатического этикета? Так что Трамп правильно поступил. Пусть этот петух задумается.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 22:32
      Цитата: Eugen 62
      Ранее американский президент в нарушение дипломатического этикета обнародовал свои переписки с Макроном и генсеком НАТО Рютте.

      Не просто обнародовал, а опозорил за их унизительное заискивание в переписке. Взято с ТГ-канала "Военкоры Русской Весны":
      ➖ От президента Макрона президенту Трампу.
      "Мой друг, мы полностью согласны по поводу Сирии. Мы можем сделать большие дела в отношении Ирана. Я не понимаю, что ты делаешь по поводу Гренландии.
      Давай попробуем сделать большие дела:
      1) Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг во второй половине дня. Я могу пригласить украинцев,
      датчан, сирийцев и русских на полях форума.
      2) Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в США", - пишет Макрон Трампу.
      ▪️Генсек НАТО обещает найти способ разрешить конфликт вокруг Гренландии:
      ➖«Господин президент, дорогой Дональд! То, чего вы сегодня добились в Сирии, невероятно. Я использую свои выступления в СМИ в Давосе, чтобы подчеркнуть вашу работу — там, в Газе и в Украине. Я настроен найти дальнейший путь по вопросу Гренландии. С нетерпением жду встречи с вами».
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 22:49
      Цитата: Eugen 62
      Пусть этот петух задумается.

      Трамп уже сказал "Макрону не долго осталось сидеть на власти".
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 22:31
    Можно уже привыкнуть: раз есть Трамп - то всё раньше было плохо, и только его гений дает шанс лузерам усидеть на месте. Всё, занавес.
    Такого президента США надо беречь о охранять, и кормить его гордыню... Он все сделает сам, только ему не мешать... Ну дела...
  3. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Вчера, 22:41
    Похоже дональд четко движется к категории "Бог" ))))) Межгалактический совет почти создал, кресло там занял - надо управлять планетой ))))))
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 23:04
    А ведь не поспоришь с Трампом - НАТО держится в основном на США. Все эти датские собачьи упряжки,эстонские ударные отделения и прочая ни на что не пригодная военная машина Европы мало что сможет сделать на поле боя. Да и финансовые вливания штатов и Европы несопоставимы. Да готовность европейских войск ниже плинтуса. Танк!!! с неисправным кондиционером считается небоеготовым ! И радужной вишенкой на торте поощряемое и уже осуществляемое в полный рост привлечение ЛГБТ,или как там его,в ВС. Штурмовик-трасгендер или пилот- лесбиянка,как вам такое?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 23:10
      Трамп сказал не про США, а про себя лично
    2. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Вчера, 23:33
      Pour repondre à votre question :"Un soldat d'assaut transgenre ou une pilote lesbienne… que pensez-vous de ça ?"

      "...Le Bataillon sacré (en grec ancien ἱερὸς λόχος / hiéros lokhos) est un corps d'élite de l'armée thébaine dans la Grèce antique. Il est réputé comme étant formé de 150 couples d'amants..."

      PS : désolé ce soir connection très difficile donc pas de traduction...non, non je ne suis pas à Kiev :-)
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 23:10
    Ну у него и эго, круче только звезды, выше только яйца
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 23:21
    Если подумать, тщательнее, все гейропейской благополучие, строилась под крылышком полосатиков... хотя, если ещё тщательнее покумекать... а кто на ту гейропу нападал, кто ей угрожал???
  7. ssz Звание
    ssz
    0
    Вчера, 23:23
    Забавно будет, если самоходного деда 2.0 грохнут, виноват кто окажется? Правильно парочка фитнестренеров.
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Вчера, 23:25
    "...Plus tôt, le président américain, en violation des usages diplomatiques, a rendu publique sa correspondance avec Macron..."
    Juste retour de Karma car Macron avait déjà violé ces règles en invitant des journalistes pour suivre son échange téléphonique avec Poutine. Qui plus est Macron s'était montré particulièrement mal poli....Après cela il a été puni et s'est retrouvé tout au bout d'une très grande table ) ...Moscou wink
  9. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 00:14
    По факту Трамп прав, тоже успел у России крови попить своими решениями.
  10. Pasha Novik
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 00:21
    Если быть точнее.
    Президент США Дональд Трамп сделал репост сообщения о том, что реальная угроза — это не Китай и Россия, а ООН и НАТО.
    «Итак, в какой момент мы наконец осознаем, что враг — внутри. Китай и Россия — это пугала, тогда как реальная угроза — это ООН, НАТО и эта „религия“. Я беру слово „религия“ в кавычки, потому что это не религия, это культ! Да, я это сказал», — пишет в соцсети Truth Social пользователь, которого цитирует телеграм-канал «Дональд Трамп на русском».
    Трамп при этом обошелся без комментариев. Тем не менее в другом посте в той же соцсети он обвинил членов НАТО в неблагодарности.
    «Ни один человек — и ни один президент — не сделал для НАТО больше, чем президент Дональд Дж. Трамп. Если бы не я, сегодня НАТО вообще не существовало бы! Оно оказалось бы на свалке истории. Печально, но факт!» — отметил американский лидер.
    На комментарии не отвечаю (если только по существу). Минусы никому не ставлю. Я против этой "политики" (минусы, плюсы).
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 00:48
      Китай и Россия — это пугала
      сказал Трамп после того, как заявил, что Дания не может защитить Гренландию от Китая и России, а потому остров должен принадлежать США wassat