Трамп упрекнул членов НАТО в неблагодарности по отношению к США
Президент США Дональд Трамп упрекнул членов НАТО в неблагодарности, заявив, что без его деятельного участия альянс уже скоро неизбежно «оказался бы на свалке истории».
По словам Трампа, за всю историю существования НАТО еще никто не сделал для этого военного блока больше, чем он. Американский президент убежден, что, если бы не он, вероятнее всего, уже сейчас НАТО вообще прекратило бы свое существование.
Кроме того Трамп в своей соцсети перепостил сообщение, в котором говорится, что в настоящее время главными врагами США являются ООН и НАТО. По мнению автора сообщения, согласие с которым выразил Трамп, в то время как угрозы со стороны России и Китая являются не более чем "страшилками", ООН и НАТО являются самыми настоящими деструктивными религиозными сектами.
Ранее американский президент в нарушение дипломатического этикета обнародовал свои переписки с Макроном и генсеком НАТО Рютте. В то время как Макрон в заискивающей форме предлагал Трампу организовать в Париже внеочередную встречу представителей стран "большой семерки", чтобы обсудить некоторые особо острые вопросы, Рютте призывал президента США совместно разрешить конфликт вокруг Гренландии.
По всей видимости, Трампа не впечатлили предложения Рютте и других представителей НАТО, поскольку глава Минфина США Скотт Бессент прямо заявил о праве США аннексировать Гренландию. При этом Бессент без лишней скромности апеллировал к тому, что так как США финансируют НАТО, Вашингтон обладает правом "брать под свою защиту" практически любые приглянувшиеся Трампу территории.
Информация