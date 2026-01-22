F-15 пишем на иврите, F-35 – в уме
Интересно, но, имея в своем распоряжении 39 истребителей F-35I и заказав еще 75 штук, командующие ВВС на этом не собираются успокаиваться и к имеющимся 66 самолетам F-15 различных модификаций заказали 25 истребителей с возможностью увеличения опциона еще на 25. Бонусом служит программа модернизации имеющихся F-15I до уровня F-15IA, то есть F-15EX.
В «Боинге», который сегодня производит эти самолеты, конечно, рады 8,5 миллиардам долларов, которые вдруг свалились как из ниоткуда. Но реально возникает вопрос: «С чего бы вдруг?», потому что ситуация смотрится своеобразно.
Да, сам по себе маневр странный сразу по нескольким составляющим:
- Израиль не ведет войн с высокотехнологичными странами, из коих в регионе только Турция, с которой хоть и нет дипломатических отношений, воевать не из-за чего;
- Исконные противники Израиля Ливия, Сирия, Ирак находятся в состоянии, при котором война с армией Израиля выглядит суицидом;
- Иран… Иран — дело очень тяжелое, но авиаудары в «обмене любезностями» между Ираном и Израилем — дело сложное и дорогостоящее, страны все-таки разделяют полторы тысячи километров, а потому значительно проще швыряться ракетами, чем устраивать догфайты над сирийской пустыней.
Точнее, это Ирану проще. Когда еще российские самолеты насытят ВВС Ирана, и летчики изучат и освоят новую технику… В общем, это дело не пары лет, а учитывая уровень подготовленности израильских военных летчиков, иранцам надо будет затратить много всего, чтобы хотя бы приблизиться к уровню израильтян.
И тогда напрашивается вопрос века: «А зачем?». Понятно, что почти сотня F-35 в распоряжении ВВС Израиля будут не скоро, но тем не менее даже то, что есть, уже представляет собой силу, с которой справиться не так-то просто. А уже если мы говорим о том, с кем в последнее время воюет Израиль, то и подавно: «Хезболла», палестинские террористы, недобитые сирийцы и так далее. Оно понятно, что тут F-35I – явный перебор, но коль наземные войска находятся в системном кризисе…
Тут люди сведущие в вопросах авиации выдали сразу две версии происходящего, причем одна достойна РЕН ТВ и ТВ3 одновременно. Лихие эксперты увязали это… с Данией и Гренландским кризисом!
С одной стороны, смотрится бредово, потому что виной стало одно из заявлений датского военного ведомства о том, что F-35 ВВС Дании ни в коем случае не будут принимать участие в операциях в Гренландии, если таковые вообще будут.
Некоторые восприняли это так, как им было удобнее, и начали говорить о том, что американцы все-таки выключили дистанционно датские F-35, потому что сведения о таких моментах давно будоражат умы пишущих по всему миру. А других самолетов, как было вполне объективно подмечено, у Дании просто нет: старые F-16АМ/ВМ, которые приговорили к списанию еще в 2014 году, теперь составляют основу «воздушного щита» Украины.
Вообще всё так за шасси притянуто на самом деле… Даже если у F-35 и есть некий «выключатель», а он вполне может и быть, современный самолет – очень сложный механизм, куда воткнуть один небольшой блок с антенной, который, приняв определенный сигнал, заблокирует определенные цепи и превратит самолет в груду железа, можно запросто. Со смартфонами такое делают – почему не сделать такое с более сложной техникой, принципы одни и те же.
И вот некоторые поспешили заявить на весь мир, что Израиль не верит своим союзникам-благодетелям, а потому заказывает самолеты, у которых нет «выключателя». Смотрится спорно и смешно: Израиль заказывает НОВЫЕ самолеты, в которые при сборке можно вмонтировать что угодно, вплоть до самоликвидатора. И сложность самолета может не позволить тем инженерам, которые будут устанавливать блоки израильского производства вместо американских, обнаружить «новодел», тем более что его можно просто «размазать» в любой плате управления, скажем, двигателями. В общем, очень такая конспирологическая версия.
Особенно если учесть то, сколько авионики и других систем в F-35I израильской разработки и производства. Уже в официальных заявлениях по теме контракта было сказано, что самолеты F-15IА будут оснащены авионикой, системами связи, управления вооружениями и радиоэлектронной борьбы израильского производства.
В общем, версия «выключателя» ну никак не смотрится.
Наверное, есть смысл оттолкнуться от экономической версии и посмотреть на ситуацию спокойно.
Как уже было сказано выше, сегодня враги Израиля, мягко говоря, измельчали. Палестинские боевики, «Хезболла»… Ну, может, еще какие забегаловки с территорий бывшей Ливии и Сирии. Но для борьбы с ними совершенно не нужно столь высокотехнологичное оружие, как F-35I. С этим, надеюсь, никто спорить не будет.
Иран… Вот с этой страной да, высокотехнологичное оружие необходимо, но война с Ираном может проходить только по одному сценарию: из Ирана в Израиль летят ракеты, Израиль отбивается. И, как показывают последние события, отбиться с каждым следующим разом Израилю будет всё сложнее.
Из Израиля в Иран ракеты не полетят. Их у Израиля просто нет в таких ошеломительных количествах, в каких может запустить Иран. Так что — да, самолеты. В которые со стороны Ирана по идее тоже должны полететь ракеты. И полетят, уверен, в Иране сделали все нужные выводы из произошедшего в последнюю стычку. Вопрос только в эффективности, но в том-то и дело, что эффективных ракет у Ирана достаточно.
Нужны ли для войны с Ираном F-35I? Скорее да, чем нет. У них, как ни смотри, а больше шансов на то, чтобы подойти и нанести удар. Но дальше надо смотреть на определенные параметры, причем не только у F-35I, F-15IА, но и F-16С/I, которых в ВВС Израиля больше полутора сотен.
Параметры простые.
Первый — стоимость полетного часа.
F-35I — 42 000 долларов.
F-15IА — 33 000 долларов.
F-16С/I — 27 000 долларов.
Стоимость одного самолета:
F-35А – 104 млн долларов
F-15ЕХ – 94 млн долларов
F-16С/D – 77 млн долларов.
Во что обходятся Израилю переделки под свою электронику — тайна великая есть, точными данными не располагает никто. Впрочем, это не особенно интересно в данном случае.
Боевая нагрузка:
F-35А – 8 160 кг
F-15ЕХ – 13 400 кг
F-16С/D – 10 000 кг
И позволю себе еще один параметр. Моральный ущерб от потери.
F-35 – шум на весь мир в стиле «Всё пропало, лучший в мире самолёт сбили!»
F-15 – да, что-то пошло не так, надо искать виновных
F-16 – а, опять…
В целом понятно: самый дорогой и навороченный самолет несет меньше всего боевой нагрузки, и ущерб от его потери будет максимальным. То, что иранцы рано или поздно «пингвина» воткнут в песок, — уверен, дело времени.
Но применение F-35I в гипотетическом конфликте против Ирана оправдано. Именно малозаметный самолет имеет все шансы подойти на дистанцию пуска ракет и отстреляться по РЛС, ЗРК и прочим объектам обороны.
Далее в дело идут F-15, каждый из которых тащит, как два F-35I, и продолжают перепахивать военную инфраструктуру Ирана по значительно меньшей цене. Всё логично, всё нормально.
Но вопрос: а будет ли эта война именно такой? И вообще не факт, что Иран и Израиль сойдутся в такой схватке. По крайней мере, что-то у Израиля задора всё меньше и меньше, но оно и понятно: подземные города Ирана дадут столько ракет, сколько будет надо, а вот сможет ли Израиль затоварить столько противоракет — это вопрос.
Однако вот в чем проблема: все эти измышлизмы — дело хорошее, вопрос того, сойдутся ли Иран с Израилем, — это надолго, но всё это если и будет, то будет не завтра.
А сегодня Израиль воюет исключительно с легковооруженными группировками боевиков различного толка. И использовать для этого F-35 примерно так же логично, как на «McLaren Senna» в субботу на Измайловский рынок прикатить. Нет, так-то можно, но не очень толково получится.
Согласитесь, не надо быть экспертом, чтобы понять: для того чтобы ронять на головы боевикам, у которых и ПЗРК нет в наличии, бомбы и ракетами сносить дома в Газе, выше крыши достаточно F-16. Дешево и сердито, а более серьезные самолеты пригодятся для более серьезных вещей.
F-15 – компромисс между F-35I и F-16. Весьма разумный. Так что 18,82 миллиарда долларов на покупку 50 истребителей F-15IA, а также на модернизацию имеющихся F-15I в рамках общего пакета – это вполне реальная программа.
Министерство обороны Израиля заявило, что поставки F-15IA начнутся в 2031 году и будут осуществляться в количестве от четырёх до шести самолётов в год.
Понятно, что «новый» F-15IA, который в итоге получит Израиль, создан на базе F-15EX, используемых ВВС США, так что это будет действительно передовой самолет, по эффективности не уступающий F-35I.
И F-15EX вполне способен сыграть важную роль в современных боевых действиях, обеспечивая значительные дополнительные возможности для ведения огня на дальних дистанциях, использования датчиков и средств радиоэлектронной борьбы в зонах боевых действий, дополняя истребители пятого поколения или даже заменяя их по мере возможности или необходимости.
В прошлом и компания Boeing, и ВВС США делали упор на дальность полёта и боевую нагрузку самолёта. В контексте США сегодня эти характеристики считаются особенно важными для операций на обширных просторах Тихого океана. Между тем Израиль давно ценит F-15 за его способность поражать цели на большом расстоянии и нести большой боезапас.
Последние версии F-15 также обладают полезной способностью нести тяжелое вооружение, включая гиперзвуковые ракеты, а также просто большее количество традиционных вооружений. Опять же, эта особенность самолёта будет представлять особый интерес для Израиля. Недавние операции ВВС Израиля против Ирана продемонстрировали растущую важность баллистических ракет воздушного базирования для поражения наземных целей, которые также хорошо подходят для F-15IA.
Пока неясно, будет ли модернизирован весь парк F-15I, как это предлагалось ранее, но разумно предположить, что F-15IA заменят более старые F-15A/D, которые до сих пор находятся на вооружении. Если парк F-15I будет модернизирован, это будет соответствовать подходу Саудовской Аравии, которая закупила новые самолёты F-15SA и модернизировала существующие F-15S до того же стандарта. Стоит отметить, кто-кто, а саудиты понимают в том, как надо тратить деньги на оборону.
Израильские ВВС заслуженно считаются лучшими в регионе. Вопрос только в эффективности, а она бывает не только боевой, но и экономической. Как было рассмотрено, F-35I при всех его возможностях нельзя назвать эффективным самолетом с точки зрения именно экономики. Он больше убивает бюджет, чем противников, потому приобретение не менее эффективного в боевом отношении F-15ЕХ, который значительно более эффективен в финансовом плане, – это весьма хорошее дело.
Здесь снова просто цифры: за 1 миллион долларов эскадрилья F-35I совершит 12 двухчасовых полетов и переместит к противнику почти 100 000 кг боевой нагрузки.
За те же деньги эскадрилья F-15ЕХ совершит 15 таких же полетов и доставит 201 000 кг боеприпасов.
Вот, собственно, и вся эффективность до шекеля. F-35I – прекрасный способ попугать противника и даже нанести ему точечные удары. Но если речь идет о массовом поражении, здесь F-35I однозначно проигрывает старине «Иглу» F-15ЕХ.
Так что господа евреи вполне правильно распоряжаются своим бюджетом в этом плане. Ну и «выключателя», наверное, в F-15 нет…
Информация