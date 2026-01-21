Обойдётся дороже F-35: стоимость перспективного истребителя GCAP уже утроилась

3 237 14
Обойдётся дороже F-35: стоимость перспективного истребителя GCAP уже утроилась

В то время как Франция, Испания и Германия пытаются преодолеть разногласия по поводу реализации проекта Future Combat Air System (FCAS), предусматривающего создание нового боевого самолёта, Британия, Италия и Япония постепенно продвигают собственную совместную программу разработки перспективного истребителя 6-го поколения Global Combat Air Program (GCAP).

Так, регулярно заявляется о необходимости изготовить первый демонстратор в 2027 году с целью ввода в эксплуатацию новой машины в 2035 году. На первый взгляд, реализация проекта GCAP идёт по плану, но это обманчивое впечатление. Как сообщается в издании Analisi Difesa, согласно отчёту Минобороны Италии, затраты на разработку уже утроились за пять лет, с €6 млрд в 2021 году до €18,6 млрд к настоящему времени.



Этот скачок в стоимости обусловлен не вложениями в развёртывание промышленных мощностей для развития программы, а «технологическими изысканиями, испытаниями, разработкой и проектированием», пояснили в военном ведомстве. По словам источников информационного агентства ANSA, это связано с «быстрым развитием ИИ» и, прежде всего, с ростом цен на критически важные полезные ископаемые.

Как отмечает MILEX, организация, отслеживающая военные расходы Италии, программа GCAP, предусматривающая поставку 90 самолётов, обойдётся дороже, чем проект создания американских истребителей F-35A/B, так как указанные выше затраты (в размере €18,6 млрд) не включают покупку самих машин, цена которых остаётся неизвестной.

Однако итальянское правительство считает, что экономические и промышленные последствия будут очень значительными, ожидая положительный эффект для всей национальной оборонки.

Британия и Италия уже инвестировали в проект по €2 млрд. В следующие 10 лет запланировано выделение ещё €12 млрд. В любом случае, значительное увеличение затрат на разработку объясняет стремление Лондона и Рима найти новых партнёров. Отсюда и их призывы к Германии присоединиться к GCAP. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил по этому поводу:

Чем больше стран объединится, тем больше будет критическая масса для инвестиций, тем больше мы сможем объединить свой опыт и тем больше будет экономическая выгода. Чем больше размер [заказа], тем ниже наши затраты.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 06:54
    Ничего они не сделают. Без качественного контроля все распилят, объяснения найдут. Невозможно в их системе ничего создать, кроме автомобиля, и то уже начинают делать .
  2. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 07:03
    Вот будет перспектива, если стоимость ещё разок утроится!
  3. Doccor18 Звание
    Doccor18
    +4
    Сегодня, 07:11
    программу разработки перспективного истребителя 6-го поколения Global Combat Air Program (GCAP).

    Обойдётся дороже F-35

    А могло быть иначе? И проект самолёта следующего поколения с двумя движками мог быть дешевле предыдущего с одним..?
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -2
    Сегодня, 07:37
    Главное люди, человек с талантом, как Королёв, Кошкин, Калашников, а не деньги. Сколько уж денег влили в наше авиастроение а толку нет, бьются как рыба об лёт.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:19
    затраты на разработку уже утроились за пять лет, с €6 млрд в 2021 году до €18,6 млрд к настоящему времени.
    расходы, расходы и не факт, что что то получится вообще.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:23
    Считаю что проект не будет завершен. Банально США не нужны конкуренты. А без американских технологий европейцы вряд ли смогут
    1. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Сегодня, 08:30
      APASUS, смогут, с добавлением слова "фактически". У европейского авиапрома всё есть, включая и современные технологии... Главное, чт у них есть авиационная турбина, на порядок лучше заокеанской...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -1
        Сегодня, 08:32
        Цитата: nordscout
        смогут,

        Смастерить тот смогут ,а в серию не пойдет
        1. nordscout Звание
          nordscout
          0
          Сегодня, 08:37
          Всё будет зависеть от политической воли Государств - участников и от того "барашка - в бумажке", которого будут заносить в кабинеты...
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 08:40
            Цитата: nordscout
            Всё будет зависеть от политической воли Государств -

            Каких государств ? Они вот даже толком ответ Трапу по Гренландии ,не могут согласовать. Как хозяин скажет ,так и будет
            1. nordscout Звание
              nordscout
              +1
              Сегодня, 08:44
              Война - войной, а коммерцию никто не отменял... Договорятся на "раз"- "два", если будут "маячить" деньги
              1. APASUS Звание
                APASUS
                +1
                Сегодня, 08:47
                Цитата: nordscout
                Договорятся на "раз"- "два", если будут "маячить" деньги

                Вот именно экономика .Италия купить 100 самолетов ? Нет ,ей в таком количестве они не нужны .Кто из них купит партию из 100 самолетов ? А иначе даже затраты не окупятся ,а прибыль вообще где то за облаками. Тут сразу слабое место планирование и по любому придется договариваться с США . Под самолет нужно оружие и опять США
  7. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 08:27
    Аппетит приходит во время еды, особенно, когда поглощается государственный бюджет...
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:20
    При одинаковой стоимости (Допустим) у ЕС не будет массовости. Рынок ЕС уже занят (кто мог уже купил, кто не может и не купит) Ф35. Они и сейчас не могут пролоббировать в ЕС продажу Рафаля и ЕФ2000 и Гриппена.
    А на внешнем рынке тоже самое, плюс противодействие США и конкурентное и санкционное. Арабы только туда-сюда