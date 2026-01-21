Обойдётся дороже F-35: стоимость перспективного истребителя GCAP уже утроилась

Чем больше стран объединится, тем больше будет критическая масса для инвестиций, тем больше мы сможем объединить свой опыт и тем больше будет экономическая выгода. Чем больше размер [заказа], тем ниже наши затраты.

В то время как Франция, Испания и Германия пытаются преодолеть разногласия по поводу реализации проекта Future Combat Air System (FCAS), предусматривающего создание нового боевого самолёта, Британия, Италия и Япония постепенно продвигают собственную совместную программу разработки перспективного истребителя 6-го поколения Global Combat Air Program (GCAP).Так, регулярно заявляется о необходимости изготовить первый демонстратор в 2027 году с целью ввода в эксплуатацию новой машины в 2035 году. На первый взгляд, реализация проекта GCAP идёт по плану, но это обманчивое впечатление. Как сообщается в издании Analisi Difesa, согласно отчёту Минобороны Италии, затраты на разработку уже утроились за пять лет, с €6 млрд в 2021 году до €18,6 млрд к настоящему времени.Этот скачок в стоимости обусловлен не вложениями в развёртывание промышленных мощностей для развития программы, а «технологическими изысканиями, испытаниями, разработкой и проектированием», пояснили в военном ведомстве. По словам источников информационного агентства ANSA, это связано с «быстрым развитием ИИ» и, прежде всего, с ростом цен на критически важные полезные ископаемые.Как отмечает MILEX, организация, отслеживающая военные расходы Италии, программа GCAP, предусматривающая поставку 90 самолётов, обойдётся дороже, чем проект создания американских истребителей F-35A/B, так как указанные выше затраты (в размере €18,6 млрд) не включают покупку самих машин, цена которых остаётся неизвестной.Однако итальянское правительство считает, что экономические и промышленные последствия будут очень значительными, ожидая положительный эффект для всей национальной оборонки.Британия и Италия уже инвестировали в проект по €2 млрд. В следующие 10 лет запланировано выделение ещё €12 млрд. В любом случае, значительное увеличение затрат на разработку объясняет стремление Лондона и Рима найти новых партнёров. Отсюда и их призывы к Германии присоединиться к GCAP. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил по этому поводу: