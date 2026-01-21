«А нас за что?»: Кличко жалуется британцам на блэкаут в Киеве

«А нас за что?»: Кличко жалуется британцам на блэкаут в Киеве

Мэр украинской столицы раздаёт интервью западным СМИ, рассказывая о том, как ему тяжело управлять 3-миллионным городом с участившимися отключениями электричества (блэкаутом), воды и теплоснабжения.

В интервью британским журналистам Виталий Кличко заявил, что только с начала января город покинули порядка 600 тысяч человек. Это население Полтавы и Чернигова, вместе взятых.



О том, что Кличко сам же ещё несколько дней призывал киевлян покинуть город в связи с перебоями электро- и теплоснабжения, он в интервью британцам не говорит.

По словам киевского мэра, «всё идёт к гуманитарной катастрофе». И здесь чиновник, которого на украинские политические «вершины» вывел майданный переворот, не вспоминает о том, как украинская «влада» погружала в гуманитарную катастрофу Донецк, как украинский президент до начала российской СВО обещал детям Донбасса, что те будут «сидеть в подвалах». А когда стало «прилетать» по Киеву, тут же посыпались слёзные интервью в стиле: «а нас-то за что?»

Кличко:

Россияне хотят погрузить наш город в гуманитарную катастрофу.

Ему вторит Тарас Загородный, который возглавляет так называемую национальную антикризисную группу:

Если россияне продолжат препятствовать водоснабжению такого огромного города, это создаст риск полного коллапса.

При этом мэр Киев не упустил шанс использовать британские медиа, чтобы покритиковать Зеленского. По словам Кличко, «президент» неразумно действует, разжигая политический конфликт внутри Украины, когда стране необходимо единство.

Напомним, что за последние несколько дней на Украине под уголовное преследование попала председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а также было объявлено подозрение мэру Днепропетровска.
    ZovSailor
    Сегодня, 06:13
    Врёт, как дышит.

    Врёт, как дышит.
    Вот, когда Куев перестанут посещать иноссс$ ранные гастролёры, можно констатировать об ухудшении условий проживания.
    Пока работает ВР, пауки на Банковой и нет прилётов на Конча Заспа, не снижать огневого воздействия принуждения к миру.
    Saturn VII
    Сегодня, 06:15
    Россияне хотят погрузить наш город в гуманитарную катастрофу.

    Ну хотим и что? Кесарю - кесарево.