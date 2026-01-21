Мэр украинской столицы раздаёт интервью западным СМИ, рассказывая о том, как ему тяжело управлять 3-миллионным городом с участившимися отключениями электричества (блэкаутом), воды и теплоснабжения.В интервью британским журналистам Виталий Кличко заявил, что только с начала января город покинули порядка 600 тысяч человек. Это население Полтавы и Чернигова, вместе взятых.О том, что Кличко сам же ещё несколько дней призывал киевлян покинуть город в связи с перебоями электро- и теплоснабжения, он в интервью британцам не говорит.По словам киевского мэра, «всё идёт к гуманитарной катастрофе». И здесь чиновник, которого на украинские политические «вершины» вывел майданный переворот, не вспоминает о том, как украинская «влада» погружала в гуманитарную катастрофу Донецк, как украинский президент до начала российской СВО обещал детям Донбасса, что те будут «сидеть в подвалах». А когда стало «прилетать» по Киеву, тут же посыпались слёзные интервью в стиле: «а нас-то за что?»Кличко:Ему вторит Тарас Загородный, который возглавляет так называемую национальную антикризисную группу:При этом мэр Киев не упустил шанс использовать британские медиа, чтобы покритиковать Зеленского. По словам Кличко, «президент» неразумно действует, разжигая политический конфликт внутри Украины, когда стране необходимо единство.Напомним, что за последние несколько дней на Украине под уголовное преследование попала председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а также было объявлено подозрение мэру Днепропетровска.

