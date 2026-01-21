США сокращают своё участие в ряде консультативных групп НАТО

Соединенные Штаты сокращают свое участие в ряде консультативных групп НАТО, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Пентагон.

Военное руководство США приняло решение сократить участие американских военных в некоторых консультативных группах Североатлантического альянса. Как подчеркивается, это не спонтанное решение, а запланированный выход, связанный с сокращением вложений в оборону Европы, и может быть не связан с ситуацией вокруг Гренландии, потому что данный вопрос начал обсуждаться еще до последних событий вокруг острова.



Согласно имеющимся данным, первые сокращения будут не сильно большими, США выводят примерно 200 американских военнослужащих из 30 центров по подготовке сил НАТО к морским боевым действиям. Вывод будет не одномоментным, а растянутым по времени. Как пояснили в Пентагоне, просто отправляющимся на ротацию военнослужащим США не будет отправлена замена. При этом полного отказа от участия в работе этих центров США не будет.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что внутри НАТО назревает раскол между США и европейскими странами из-за событий вокруг Гренландии. Европа отдавать остров американцам не хочет, Трамп отступать не намерен. Сегодня ожидается выступление президента США на экономическом форуме в Давосе, где он будет убеждать Европу в своей правоте.