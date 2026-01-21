Вторая за несколько дней катастрофа с поездом произошла в Испании

Вторая за несколько суток железнодорожная катастрофа произошла в Испании. Не успели правоохранители разобраться с причинами первой, в котором более двадцати погибших и около сотни пострадавших, как новый сход поезда с рельсов.

Железнодорожная катастрофа на этот раз произошла в провинции Каталония. В местном муниципальном округе Хелида поезд при движении столкнулся с опорной стеной. В результате этого один человек погиб, по меньшей мере 27 - пострадали. Испанская пресса пишет, что погибший – машинист локомотива. Ещё нескольким понадобилась психологическая помощь.



Управление железных дорог Испании приостановило движение поездов на участке, где произошла катастрофа. На месте работают спасатели, технические и специальные службы. Устанавливается причина катастрофы с очередным составом.

Предварительные сведения таковы: сначала произошло обрушение подпорной стены, затем она перекрыла железнодорожные пути, по одному из которых и двигался поезд. А обрушение подпорной стены связывают с ураганом, который обрушился на восточные регионы Испании.

Местные профсоюзы железнодорожников призывают вообще приостановить всё железнодорожное сообщение в стране до окончания разгула стихии, указывая на то, что чудом не произошла катастрофа ещё с одним поездом - в нескольких метрах от состава рухнул кусок скалы под воздействие сильного ветра. По крайней мере, именно о ветре, как о причине, заявляют сами испанцы.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 06:38
    Как то меньше всего переживаю что там в Испании разбилось...
    Испания страна НАТО,ввела санкции против моей страны, поставляет оружие укронацистам для убийства наших граждан...плакать по ним не стану.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +4
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      поставляет оружие укронацистам для убийства наших граждан...плакать по ним не стану.

      Более того, диверсантам из местных, пускающим поезда под откос, атакующим военные производства, автоматически давать гражданство, ордена и медали!
      Лично бы скинулся на безбедную жизнь для героя, своими действиями парализовавшим хоть один из заводов Рейметалла ну или подобного ему.
  4. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 07:10
    Одно плохо - не мы эти аварии устроили. А стоило бы.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 08:40
      Это попытка россиян за людоедов выдать, или что? Зачем вообще устраивать аварии поездов с гражданскими людьми? Вы Россию с xoxляндией не путайте.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:31
    Трагедия - она и в Испании трагедия, а в них страдают, как правило, ни в чём не виновные люди.