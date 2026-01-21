«Платформа нового поколения»: Австралия разрабатывает машину-амфибию AV-L

Австралийская компания Birdon представила новую «амфибийную логистическую машину» AV-L (Amphibious Vehicles-Logistics), позиционируя её как «платформу нового поколения», способную выполнять как морские, так и сухопутные миссии.

Новое изделие оснащено защищёнными от морского мусора двумя водомётными движителями NamJet. Высокая манёвренность и проходимость достигается за счёт независимой подвески, полноуправляемого шасси, а также блокировки дифференциала для сохранения сцепления с поверхностью.



Центральная система подкачки шин позволяет экипажу регулировать давление в них на ходу, что помогает технике сохранять мобильность на мягкой, скользкой и неровной поверхности. Высокие ТТХ AV-L дают ей возможность преодолевать зоны прибоя. Платформа может автоматически определять пробуксовку и проскальзывание колёс, а также регулировать выходную мощность.



AV-L в состоянии перевозить грузы весом до 4,7 тонны. Она должна заменить устаревшую машину-амфибию LARC-V, которая эксплуатируется уже несколько десятилетий. Birdon получил контракт на сумму в 125 млн австралийских долларов ($84,19 млн по текущему курсу), предусматривающий разработку и производство одного прототипа и 15 серийных экземпляров.
  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 07:33
    Напоминает нашу машину амфибию для спасения космонавтов Только она трёхосная.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 07:35
      Для драпания от кокодрилов потянет 🐊👍
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 07:44
        Цитата: Мини Мокик
        Для драпания от кокодрилов

        И пулемётик имеется, отобьются, небось.... feel
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:19
      Цитата: Солдатов В.
      Напоминает нашу машину амфибию для спасения космонавтов Только она трёхосная.

      Не напоминает ,а скопирована с этой машины ЗИЛ-49061количество мостов не важно
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        0
        Сегодня, 09:04
        Не напоминает ,а скопирована с этой машины ЗИЛ-49061
        ЗИЛ-49061 выпускалась с 1975 года, а американская LARC-V, которая внешне почти неотличима от новой AV-L с 50-х годов. Скорее всего AV-L - омологированная версия LARC-V.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:49
    Не прям так, как "Синяя птица" но по мотивам оной, скорее всего.
    Про иновационность... ладно, пусть их.