Губернатор Калифорнии жёстко раскритиковал Европу за пресмыкание перед Трампом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, являющийся основным кандидатом от демократов на следующих выборах президента США, жестко раскритиковал европейских лидеров за «пресмыкание» перед Дональдом Трампом.

Ньюсом в кулуарах форума в швейцарском Давосе назвал лидеров европейских стран «жалкими» и обвинил их в потакании хотелкам Трампа вместо того, чтобы ему противостоять. Представитель демократов призвал Европу сопротивляться давлению президента США, а не участвовать в его аферах. По его словам, европейской политической верхушке нужны наколенники, потому что они уже привыкли стоять на коленях перед Трампом.



Я больше не могу терпеть это соучастие людей, которые покоряются. Мне следовало бы принести кучу наколенников для всех мировых лидеров. Раздавать короны, Нобелевские премии. Это просто жалко. И я надеюсь, что люди понимают, насколько жалко они выглядят на мировой арене.


Как подчеркнул Ньюсом, с Трампом бесполезно договариваться. Он понимает только силу, поэтому ему нужно противостоять. Однако, как считает губернатор Калифорнии, Европа уже опоздала, сопротивляться нужно было начинать еще год назад, когда Трамп только пришел к власти. Сейчас он «набрал силу» и считает, что международные законы написаны не для него.

Вы все еще играете по правилам, которые больше не применимы. Он считает, что стоит выше закона. Это не дипломатия. Это закон джунглей — закон грубой силы.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 06:55
    Ещё один сепаратист! Разбомбить Калифорнию сразу после Миннесоты… давай Доня жги! wassat
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:56
    Почему губернатор ещё не в тюрьме? what
    На пахана наезжает...не по понятиям это.
  3. алек Звание
    алек
    +4
    Сегодня, 07:00
    Как лихо то сюжет закручивается. Надо бы уголька в топку подбросить.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 07:03
      Цитата: алек
      Надо бы уголька в топку подбросить.

      Лучше бочку бензина.
  4. VictorB Звание
    VictorB
    +6
    Сегодня, 07:03
    За 3 года до выборов предвыборная кампания уже идет.
    Очень хорошо!
    Пусть мочат друг друга!!

    Или кто-то верит, что с Трампом мы сварим хорошую кашу?
    Трам лучше Ньюсома? А я думаю, что оба хуже.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:19
      Цитата: VictorB
      За 3 года до выборов предвыборная кампания уже идет.
      Очень хорошо!
      Пусть мочат друг друга!!

      Может и США развалятся при такой "упорной" борьбе. Как звучать то будет! "Трамп, который развалил Америку!"
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Егоза
        "Трамп, который развалил Америку!"

        И ОООчень хотел получить Нобелевку мира...
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:04
    ❝ Однако, как считает губернатор Калифорнии, Европа уже опоздала, сопротивляться нужно было начинать ещё год ❞ —

    — Ну вот они потому и не сопротивляются ...
    (Хотят Трампа "пересидеть")
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 07:17
    Губернатор Калифорнии жёстко раскритиковал Европу за пресмыкание перед Трампом

    Искренне желаю победы всем сторонам. А Трампу ещё обратить внимание на Канаду и Мексику.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 07:19
    Да, всю верхушку Европы, за редчайшим исключением, можно назвать одним словом- ЖДУНЫ.
  8. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 07:36
    Ммм... Наколенники это же униформа демократов? Не? На пример стоять на коленях перед черными...
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 08:41
    Калифорнийскому "перцу" - "невдомёк", что пресмыкаются не перед Трампом. а перед США и ФРС
  10. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 10:15
    Растет фашиствующий ястреб, метящий в следующие президенты.
    То-то еще будет, что закидоны Трампа покажутся невинными шалостями.