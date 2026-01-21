Я больше не могу терпеть это соучастие людей, которые покоряются. Мне следовало бы принести кучу наколенников для всех мировых лидеров. Раздавать короны, Нобелевские премии. Это просто жалко. И я надеюсь, что люди понимают, насколько жалко они выглядят на мировой арене.

Вы все еще играете по правилам, которые больше не применимы. Он считает, что стоит выше закона. Это не дипломатия. Это закон джунглей — закон грубой силы.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, являющийся основным кандидатом от демократов на следующих выборах президента США, жестко раскритиковал европейских лидеров за «пресмыкание» перед Дональдом Трампом.Ньюсом в кулуарах форума в швейцарском Давосе назвал лидеров европейских стран «жалкими» и обвинил их в потакании хотелкам Трампа вместо того, чтобы ему противостоять. Представитель демократов призвал Европу сопротивляться давлению президента США, а не участвовать в его аферах. По его словам, европейской политической верхушке нужны наколенники, потому что они уже привыкли стоять на коленях перед Трампом.Как подчеркнул Ньюсом, с Трампом бесполезно договариваться. Он понимает только силу, поэтому ему нужно противостоять. Однако, как считает губернатор Калифорнии, Европа уже опоздала, сопротивляться нужно было начинать еще год назад, когда Трамп только пришел к власти. Сейчас он «набрал силу» и считает, что международные законы написаны не для него.