Вылетевший в Давос Air Force One с Трампом на борту вернулся на авиабазу Эндрюс

5 087 14
Вылетевший в Давос Air Force One с Трампом на борту вернулся на авиабазу Эндрюс

Дональд Трамп вылетел в Давос, но не сумел с первого раза добраться до Швейцарии из-за неисправности самолета. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Борт №1 президента США был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за выявленной неисправности, связанной с электричеством. Хотя она названа «небольшой», но было принято решение не рисковать и вернуться. На авиабазе Трамп пересядет на другой борт и продолжит полет в Давос на экономический форум.



После взлёта экипаж Air Force One выявил незначительную электрическую неисправность. Из соображений предосторожности Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс.


Сам Трамп перед вылетом в Швейцарию заявил журналистам, что в Давосе «его ждут с радостью». В то же время он признал, что не имеет понятия, что там произойдет, но считает эту поездку «весьма интересной».

Как сообщала ранее пресс-служба Белого дома, у Трампа сегодня запланировано выступление на форуме, потом встреча с главами государств, где он будет убеждать европейцев, что Гренландия им не нужна, а также еще будет встреча с бизнесом. На завтра Трамп запланировал церемонию объявления устава «Совета мира» по Газе, после чего вылетит обратно в Вашингтон.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +13
    Сегодня, 07:27
    Может проще не рисковать а вызвать ключевых вассалов к себе на ковёр в Вашингтон или к себе в гольф-клуб и послушать отчёты и выдать указания. hi
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 08:17
      Как бы не издевались над Трампом,но по существу,он- прав. Европа паразитировала силе Америки с 1945 года. Теперь, все подходит к логическому концу. За все приходится,расплачиваться.
      1. Сидор Ковпак Звание
        Сидор Ковпак
        +2
        Сегодня, 08:47
        Члены НАТО платили проценты от собственных бюджетов в пользу ВПК США. США в свою очередь почти насильно заставляли покупать страны НАТО свои лушпайки типа F-35 и прочие разрекламированные и бесполезные вундервафли за огромные деньжища. Я бы не сильно жалел Трампа и Америку в этом случае. И когда Америка руками НАТО грабила страны ближнего востока и Африки это вообще изюминка на торте. Ситуация на Украине тому пример. США замутили и все на Европу скинули)))))) развели всех очередной раз. И новый Совет по газе это очередной клуб лохов для сбора лярдов под свои интересы и в данном случае под интересы Израиля. Потому как так и не пояснили с каких средств будет отстраиватся очередная израильская мечта на руинах Газы.
  2. Saturn VII Звание
    Saturn VII
    +8
    Сегодня, 07:29
    Хотя она названа «небольшой», но было принято решение не рисковать и вернуться.
    Это да, боинги они такие. При малейшей неисправности автопилот пытается, и часто получается, всех угробить не смотря на все старания экипажа.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:30
    ❝ Борт №1 президента США был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за выявленной неисправности, связанной с электричеством ❞ —

    — «Звоночек» ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 07:41
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      неисправности, связанной с электричеством

      Пробки перегорели.... wink
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Uncle Lee
        неисправности, связанной с электричеством

        Пробки перегорели..

        Скорее всего Трамп специально развернул самолёт, чтобы поиграть на нервах у европейцев поиграть -"Хочу прилечу, хочу не прилечу, ждите !"
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:33
    Борт №1 президента США был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за выявленной неисправности, связанной с электричеством.

    Это демократы Трампу "неправильный" борт подсунули. Чтобы он не долетел! wassat
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 07:43
    В то же время он признал, что не имеет понятия, что там произойдет, но считает эту поездку «весьма интересной»

    smile Вспомнилось...из Булгакова.
    Вы историк...да я историк...сегодня в Давосе будет интерееесная история.
    Как бы Трампу там левое ухо не отстрелили. what
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 08:18
    Трамп слабак. Надо было вломиться в кабину экипажа и руководить полетом до первого попавшего дерева.
  7. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 08:19
    Возможен и достаточно продуманный намёк Дональду Фредовичу, что в Давосе, ему, делать нечего, от слова "совсем"...
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:02
    Лётчики не самоубийцы....подстраховались...а кому охота за компанию погибать?После Рыжего будет другой шеф...делов то!...но пусть смена шефа будет в другом месте.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:49
    В то же время он признал, что не имеет понятия, что там произойдет, но считает эту поездку «весьма интересной».

    Шоу бизнесмен любит посещать шоу и цирк, особенно европейские (там клоунов много).
  10. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 10:15
    Цитата: carpenter
    Цитата: Uncle Lee
    неисправности, связанной с электричеством

    Пробки перегорели..

    Скорее всего Трамп специально развернул самолёт, чтобы поиграть на нервах у европейцев поиграть -"Хочу прилечу, хочу не прилечу, ждите !"

    Может что заподозрил и его хотят арестовать как Мадуро, но птичка сама в клеточку летит. Демократы или англичанка гадят.