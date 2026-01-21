Турция представила БМП Altuğ с необитаемой башней и средствами борьбы с БПЛА

На выставке DIMDEX 2026 в Дохе (Катар) турецкая компания BMC представила БМП Altuğ 8x8, оснащённую необитаемой башней SARP 100/35 от ASELSAN. Как ожидается, данная конфигурация позволит справляться с БПЛА и лёгкой бронетехникой, «эффективно ведя бои на передовой, в том числе в густонаселённых городах». Разработчик считает, что новая машина оптимально адаптирована для ТВД у Персидского залива.

Новое изделие позиционируется как высокомобильная и живучая платформа, способная перевозить до 12 человек, с экипажем из 3 бойцов и местом для 9 десантников. Мощность силовой установки Caterpillar C13 составляет 711 л. с., она соединена с трансмиссией Allison серии 4000, максимальная скорость на дороге составляет 110 км/ч, заявленный запас хода более 800 км. Для маневрирования в условиях плотной городской застройки используется полноуправляемое четырёхосное шасси с гидроусилителем.



Высокая проходимость позволит успешно действовать по пересечённой местности. В частности, машина способна преодолевать брод глубиной до 120 см, вертикальные препятствия высотой в 60 см, траншеи шириной 220 см; дорожный просвет составляет более 40 см.

SARP 100/35 представляет собой стабилизированную необитаемую башню с 35-мм автоматической пушкой с режимами ведения огня короткими и длинными очередями, а также одиночными выстрелами. Готовый к бою БК составляет 100 снарядов (плюс 200 запасных). Автомат заряжания был специально разработан для одновременного использования нескольких типов боеприпасов, чтобы экипаж мог выбирать средства поражения в зависимости от цели (бронебойные, кумулятивные и ОФС; возможно применение снарядов с программируемым подрывом).



В дополнение SARP 100/35 может быть оснащена либо 7,62-мм пулемётом с боезапасом до 3750 патронов, либо 12,7-мм с БК 2000 патронов. Возможна также установка дистанционно управляемого боевого модуля с 7,62/12,7-мм пулемётом или 40-мм гранатомётом. По бокам башни установлены дымовые гранатомёты.

SARP 100/35 обеспечивает неограниченное вращение по горизонтали и подъём от -10 до +45°. Как утверждается, высокая скорость её движения позволяет быстро реагировать на появляющиеся цели, в том числе на небольшие БПЛА. В зависимости от конфигурации и уровня защиты масса турели составляет от 3,75 до 4,5 т; она в состоянии выдержать попадание пули 7,62 мм х 39.

Широкий набор средств обеспечения живучести Altuğ включает в себя такие опции, как комплекс предупреждения о лазерном облучении, КАЗ и средства кругового наблюдения за обстановкой.
  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:16
    Уже и Турки тяжелые БМП сделали, только нашему МО они не нужны.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 10:20
      Меня больше интересует высота данной конструкции и как она по устойчивости на пересечённой местности.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 10:22
        Ну, нужно знать центр тяжести где. И современные АБС позволят от дурака защитить. Это побочка от противоминной защиты
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:31
        Большое это не есть показатель эффективности.
        Впрочем, для себя, для тех условий, которые есть на БВ, может и пойдёт.
  2. Essex62 Звание
    Essex62
    +1
    Сегодня, 10:21
    Т.е. ,в условиях городской застройки, старый добрый ДШК, из любого оконного проема или подвала хоронит эту консервную банку за секунды. В городе ниже Намера по защите, ни чего не танцует.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:29
    И все таки, таки такой массивный пепелац не может быть удобным, эффективным везде и всегда...