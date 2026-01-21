Массированный удар Киева дронами по Краснодарскому краю: есть последствия
Киевский режим продолжает попытки нанесения ударов по критической инфраструктуре России, но не чурается ударов и по жилым домам и другим гражданским объектам. Накануне в результате ударов по Краснодарскому краю пострадали более 10 человек, включая детей. Часть из них госпитализирована.
Украинские беспилотники появились в небе России еще вечером вторника, Киев предпринял очередную массированную атаку, которая переросла в ночную. В общей сложности за вечер и ночь дежурные средства ПВО перехватили и сбили 128 украинских беспилотников самолетного типа. Большая часть из них атаковала Краснодарский край, военные сообщают о 52 сбитых дронах.
Самая серьезная ситуация сложилась в посëлке Новая Адыгея рядом с Краснодаром. В результате атаки украинского дрона на многоквартирный дом вспыхнул пожар, повреждены несколько квартир, во дворе дома от падения обломков загорелись автомобили. Есть пострадавшие, на утро их число достигло 11, из них двое детей. Большинство госпитализировано.
В поселке Афипском украинский дрон с несработавшей боевой частью упал около многоквартирного дома, жильцов эвакуировали, работают саперы. Там же, в Афипском, была атака на местный НПЗ, было возгорание, которое удалось оперативно потушить. Также дроны сбивались над Сочи, Приморско-Ахтарском. Стоит отметить, что порядка 30 дронов удалось перехватить над Азовским морем, еще 14 — над Черным. Все они не сумели долететь до побережья.
Также под удар сегодня попала Орловская область, там тоже есть последствия. Как сообщили власти региона, нанесен «незначительный ущерб» топливно-энергетической инфраструктуре, повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, были атакованы еще несколько российских регионов, но там количество дронов было небольшим, о последствиях не сообщается.
Информация