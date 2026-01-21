Массированный удар Киева дронами по Краснодарскому краю: есть последствия

Киевский режим продолжает попытки нанесения ударов по критической инфраструктуре России, но не чурается ударов и по жилым домам и другим гражданским объектам. Накануне в результате ударов по Краснодарскому краю пострадали более 10 человек, включая детей. Часть из них госпитализирована.

Украинские беспилотники появились в небе России еще вечером вторника, Киев предпринял очередную массированную атаку, которая переросла в ночную. В общей сложности за вечер и ночь дежурные средства ПВО перехватили и сбили 128 украинских беспилотников самолетного типа. Большая часть из них атаковала Краснодарский край, военные сообщают о 52 сбитых дронах.



Самая серьезная ситуация сложилась в посëлке Новая Адыгея рядом с Краснодаром. В результате атаки украинского дрона на многоквартирный дом вспыхнул пожар, повреждены несколько квартир, во дворе дома от падения обломков загорелись автомобили. Есть пострадавшие, на утро их число достигло 11, из них двое детей. Большинство госпитализировано.

В поселке Афипском украинский дрон с несработавшей боевой частью упал около многоквартирного дома, жильцов эвакуировали, работают саперы. Там же, в Афипском, была атака на местный НПЗ, было возгорание, которое удалось оперативно потушить. Также дроны сбивались над Сочи, Приморско-Ахтарском. Стоит отметить, что порядка 30 дронов удалось перехватить над Азовским морем, еще 14 — над Черным. Все они не сумели долететь до побережья.

Также под удар сегодня попала Орловская область, там тоже есть последствия. Как сообщили власти региона, нанесен «незначительный ущерб» топливно-энергетической инфраструктуре, повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, были атакованы еще несколько российских регионов, но там количество дронов было небольшим, о последствиях не сообщается.
27 комментариев
  1. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 08:08
    Судя по видео - по Адыгее не бпла прелетел, а ракета.
    1. lwxx Звание
      lwxx
      0
      Сегодня, 08:11
      Сообщают - С-300... около 30 машин сгорело и дом получил разрушения.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 08:34
        Туда больше 450 км расстояние и это от ЛБС, как туда такая ракета долететь может?
        1. russ71 Звание
          russ71
          -2
          Сегодня, 09:25
          Посмотрите видео... четкий след виден!
          Кто знает, что опять туда завезли "партнеры"!?
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 10:01
      Для ракеты медленно. И на взрыв БЧ не похоже. Был там с утра
  2. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 08:19
    Террористы коими являются ВСУ опять делают то что умеют лучше всего - воюют с безоружным населением
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:44
      Удар наносился наверняка не по этому дому.В том же Краснодаре есть более лакомые обьекты для ВСУ,которые могут парализовать большую часть города.Воздействие РЭБ,ПВО,неточность наведения и вот результат.
      1. _DD_ Звание
        _DD_
        0
        Сегодня, 10:26
        Любая атака Киевской Хунты на территорию РФ - это акт терроризма, у этой пародии на страну вообще нет никаких оснований заниматься чем то подобным, тем более что атаки на те же ТЭЦ это означает оставить тех же гражданских людей без света

        Вместо того чтобы сдаваться (что они могли сделать ещё в 2022 году, а в идеале вообще не идти на поводу у Запада), они закручивают спираль инфраструктурной войны

        Вся разница в том что Зеле и Ко все равно насколько будут страдать в последствии граждане Украины, они себя со своей страной вообще никак не ассоциируют, в то время как РФ несет урон, для Киева на самом деле все равно достигли БПЛА цели или нет, их устраивает как гибель гражданских так и разрушение ключевых объектов инфраструктуры
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 08:34
    Война, разрушения, жертвы среди гражданского населения....
    Пока нет абсолютно защиты от такого типа угроз.
    Да и вообще, этого противника придётся загонять под плинтус, ровнять с грунтом, по другому уже не получится. soldier
  4. BAI Звание
    BAI
    -3
    Сегодня, 08:37
    В Новой Адыгее - ракета Фламинго
    1. ИгУ Звание
      ИгУ
      -1
      Сегодня, 08:47
      Ракета Фламинго не оставляет такой шлейф на конечном участке пути, как показано на видео от очевидцев.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        -2
        Сегодня, 10:02
        И бахнула бы БЧ при попадании.... или дырка была бы.
        1. ИгУ Звание
          ИгУ
          -2
          Сегодня, 10:06
          Что выяснить пытаетесь? Конкретнее выражайтесь!
          1. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            0
            Сегодня, 10:07
            Да ничего...я там с утра катался рядом. Похоже на БЛА
            1. ИгУ Звание
              ИгУ
              -1
              Сегодня, 10:13
              Бпла так не летает! Это ракета и скорее всего С-300. Взрыв БЧ был, кроме машин там и балконы разворочены. След от твердотопливных двигателей виден хорошо. Смотрите видео внимательно.
              1. Zaurbek Звание
                Zaurbek
                0
                Сегодня, 10:15
                Тогда должны быть "шарики-ролики-стержни" и соответствующее число жертв.
                1. ИгУ Звание
                  ИгУ
                  -1
                  Сегодня, 10:22
                  Как раз поражающие элементы и в БПЛА есть и в ракетах, а про жертвы может узнаем - может нет. У нас практикуется не тревожить лишний раз население и рассказывать, что все идет по плану.
                  1. Zaurbek Звание
                    Zaurbek
                    0
                    Сегодня, 10:24
                    В ЗР они определенные и их на 1кв метр - столько-сколько надо(много) и они высокоскоростные и ВВ в БЧ там высокоэнергетическое.
                    1. ИгУ Звание
                      ИгУ
                      -1
                      Сегодня, 10:30
                      их на 1кв метр - столько-сколько надо(много)
                      - спасибо повеселили.
                      они высокоскоростные
                      - это какие же гоночные что ли?
                      ВВ в БЧ там высокоэнергетическое
                      - сегодня не ваш день похоже...
                      1. Zaurbek Звание
                        Zaurbek
                        0
                        Сегодня, 10:31
                        Главное , что у вас все хорошо.
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 08:59
    Ожесточение, увы.
    Ранее по энергетике так не били.
    А по людям... ранее наши сми объясняли такие ситуации просто: Их Пво и Рэб сбили ракету/Бпла с пути.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 09:47
      Точно так же и у нас.Новая Адыгея,это агломерация Краснодара.Выносить далеше от города ПВО ,значит его ослаблять.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        -1
        Сегодня, 10:03
        Тут только НПЗ выносить подальше.... А тут "треугольник из НПЗ Афипский-Краснодарский-Ильский
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 10:08
          Укреплять ПВО,обнаружение,оповещение надо.Байда на вна надолго.Кстати,некоторые подвижки по усилению ПВО я вижу.Но промолчу,по понятной причине
          1. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            0
            Сегодня, 10:10
            Ну вы же не сможете аннигилировать цель при поражении. Они куда то упадет обязательно. И обломки ЗР тоже куда то упадут. И промахнувшиеся ракеты тоже куда то упадут после самоподрыва
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 09:05
    Это как палестина для Израиля, вечная история, так и будут пускать свои кассамы
  7. Serafim Звание
    Serafim
    -1
    Сегодня, 09:57
    Кроме того, были атакованы еще несколько российских регионов, но там количество дронов было небольшим, о последствиях не сообщается.

    Вот эта, вот эта самая " мелочь", за которую при И.В. Сталине ...