Вы нас не так поняли - в ЕС пытаются объяснить Трампу ввод военных в Гренландию

3 171 26
Вы нас не так поняли - в ЕС пытаются объяснить Трампу ввод военных в Гренландию

Европейские политики после заявлений Трампа о введении с 1 февраля пошлин в отношении товаров из 8 стран пытаются убедить президента США в том, что он их «не так понял». Касаются эти попытки введённого ранее в Гренландию военного контингента нескольких стран НАТО.

Напомним, что «для защиты острова» после слов Трампа о намерении Гренландию присоединить к США, своих военных отправили Норвегия (не ЕС), Финляндия, Германия, Франция, Британия (не ЕС), Нидерланды и некоторые другие страны. При этом Германия своих 13 военнослужащих отозвала уже на второй день после прибытия.

Теперь в странах, направлявших своих солдат и офицеров в Гренландию, в первую очередь странах ЕС, утверждают, что сделали они это вовсе не для «обороны от США», а для того чтобы «помочь Дании и Гренландии обезопасить себя от России и Китая».

Если так, то почему же немецкий контингент, как уже было отмечено, отбыл обратно на следующий день после прилёта? Немецкие военные, которых Берлин нарёк разведчиками, всё-таки смогли разведать, что ни Китай, ни Россия острову Гренландия никак не угрожают?

Тем временем в Давосе в адрес Трампа продолжают делать весьма резкие заявления, вплоть за заявлений о «подрыве трансатлантического партнёрства». Бельгийский премьер де Вевер сетует на то, что Трамп хочет оторвать территорию у страны НАТО. То есть, если бы Трамп собирался отрывать территорию у страны вне НАТО, бельгийского премьера это бы полностью устраивало? Как устраивало, например, то, что блок НАТО отторг Косово от Сербии. Никаких гневных высказываний со стороны руководителей натовских государств тогда, конечно же, не было.

Поверит ли Трамп в то, что «его не так поняли» в плане отправки европейских военных в Гренландию? Совсем скоро, в Давосе, он выскажется по этому поводу.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 08:07
    - Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь? - Языками не владею...(С)
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 08:10
    Правильно, не так поняли, эти солдатики попали в Гренландию для защиты ее от России, ну и для участия в параде по случаю передачи Гренландии США. Сборище шутов, причем плохих.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 08:13
      smile К ноге болонки европейские...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:12
    ЕС, утверждают, что сделали они это вовсе не для «обороны от США», а для того чтобы «помочь Дании и Гренландии обезопасить себя от России и Китая»

    Королевство кривых зеркал ! Когда США захватит Гренландию, будут в месте американцами праздновать победу на русскими и китайцами ?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:34
      Цитата: APASUS
      Королевство кривых зеркал !

      Всех непричастных наградим, а всех причастных накажем. (с)
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 10:18
        Цитата: Егоза
        Всех непричастных наградим, а всех причастных накажем. (с)

        "Наказание невиновных, награждение непричастных"© hi
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 08:42
      Цитата: APASUS
      Королевство кривых зеркал !

      ЕС и НАТО как та женщина, которая всегда знает, чего хочет, но редко понимает, зачем...
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 08:18
    Что за поросячий визг? Подсвинки завизжали.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 08:39
      Цитата: th.kuzmichev
      Что за поросячий визг? Подсвинки завизжали.

      Скоро время кормежки. Проголодались. winked
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:42
      Цитата: th.kuzmichev
      Что за поросячий визг? Подсвинки завизжали.

      На то и свинарник, без визгу никак.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 08:20
    Вот это блицкриг! 13 солдат одержали победу, полную и безоговорочную, над Россией и Китаем , всего за пару дней!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Вот это блицкриг! 13 солдат одержали победу, полную и безоговорочную, над Россией и Китаем , всего за пару дней!

      Я до сих пор в подвале сижу и дрожу от страха от 13 Боюссов Уиллисов belay Они уже ушли?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:22
    не для «обороны от США», а для того чтобы «помочь Дании и Гренландии обезопасить себя от России и Китая».
    Да как же-ж, да кто ж им не поверит.... wink
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:41
      Цитата: rocket757
      Да как же-ж, да кто ж им не поверит..

      Когда отдадите, тогда вам всё равно не поверят, а введут 25%
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:44
        Ну да, на освоение/присвоение новых территорий нужны... ресурсы, бабки, короче говоря! С кого ж их поиметь то как на с "союзничков"! А неча тявкать/говорить супротив большого брата.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 08:48
          Цитата: rocket757
          А неча тявкать/говорить супротив большого брата.

          Хозяин цыкнул, шавки молча на лаки встали, но некоторые ослушались. За ослушание бьют сапогом по суслам, это очень помогает.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 08:54
            Старая гейропа... вроде большенькие, но выглядят не умно, скорее глупо и довольно давно.
            Что с ними, из за кого???
            Если подумать... каждый народ имеет того лидера, тех политиков, которых заслуживает!!!
            Вероятно, там "равновесие", одно к другому, сошлось! yes
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +2
              Сегодня, 09:18
              Цитата: rocket757
              каждый народ имеет того лидера, тех политиков, которых заслуживает!!!

              Черчилль, Де Голль, Аденауэр ушли в небытие, пришли макроны, стармеры, мерцы.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +2
                Сегодня, 09:25
                Закономерно, что в период серьёзных испытаний проявлял себя серьёзные политеки, лидеры но... в данный период времени, они имеют, их имеют то, чего они выбрали сами.
            2. Вольноопределяющийся Марек Звание
              Вольноопределяющийся Марек
              +1
              Сегодня, 09:59
              С ходу прочитал : "...каждый народ имеет того Лидера..." с буквой "п", и сразу все стало на место....
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 10:19
                Так поневоле в ту сторону взгляд косит...
                Если в полосатии, какие то изменения во внутренней политике, обозначелись, то с гейропой все тоже самое, как и было... fool
  7. Комментарий был удален.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 08:39
    То есть, если бы Трамп собирался отрывать территорию у страны вне НАТО

    И почему сразу - "урвать" ? Сами отдадите и ещё будете благодарить Трампа. Фарисеи.
  9. кот Краш Звание
    кот Краш
    +3
    Сегодня, 08:41
    Это говорит лишь о том, что германская разведка - самая эффективная.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:37
      Цитата: кот Краш
      германская разведка - самая эффективная.

      Мерцу докладывают -"Прилетели в Нуук (Готхоб), заходим в аэропорт, а там Трамп - обматерил нас русским матам и обратно вытолкнул в Германию".
  10. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 08:55
    Проверяли готовность собачих упряжек. И искали русских шпионов среди льдов и снегов.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:20
    Европейские политики после заявлений Трампа о введении с 1 февраля пошлин в отношении товаров из 8 стран пытаются убедить президента США в том, что он их «не так понял».

    Обознатушки, перепрятушки...©