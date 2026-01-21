Вы нас не так поняли - в ЕС пытаются объяснить Трампу ввод военных в Гренландию

Европейские политики после заявлений Трампа о введении с 1 февраля пошлин в отношении товаров из 8 стран пытаются убедить президента США в том, что он их «не так понял». Касаются эти попытки введённого ранее в Гренландию военного контингента нескольких стран НАТО.Напомним, что «для защиты острова» после слов Трампа о намерении Гренландию присоединить к США, своих военных отправили Норвегия (не ЕС), Финляндия, Германия, Франция, Британия (не ЕС), Нидерланды и некоторые другие страны. При этом Германия своих 13 военнослужащих отозвала уже на второй день после прибытия.Теперь в странах, направлявших своих солдат и офицеров в Гренландию, в первую очередь странах ЕС, утверждают, что сделали они это вовсе не для «обороны от США», а для того чтобы «помочь Дании и Гренландии обезопасить себя от России и Китая».Если так, то почему же немецкий контингент, как уже было отмечено, отбыл обратно на следующий день после прилёта? Немецкие военные, которых Берлин нарёк разведчиками, всё-таки смогли разведать, что ни Китай, ни Россия острову Гренландия никак не угрожают?Тем временем в Давосе в адрес Трампа продолжают делать весьма резкие заявления, вплоть за заявлений о «подрыве трансатлантического партнёрства». Бельгийский премьер де Вевер сетует на то, что Трамп хочет оторвать территорию у страны НАТО. То есть, если бы Трамп собирался отрывать территорию у страны вне НАТО, бельгийского премьера это бы полностью устраивало? Как устраивало, например, то, что блок НАТО отторг Косово от Сербии. Никаких гневных высказываний со стороны руководителей натовских государств тогда, конечно же, не было.Поверит ли Трамп в то, что «его не так поняли» в плане отправки европейских военных в Гренландию? Совсем скоро, в Давосе, он выскажется по этому поводу.