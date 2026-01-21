Новая партия «инженерных танков» ИМР-3М поможет нашим войскам в наступлении

5 125 7
Новая партия «инженерных танков» ИМР-3М поможет нашим войскам в наступлении

Новая партия инженерных машин разграждения ИМР-3М поступила в войска, отгрузку техники в преддверии Дня инженерных войск произвел концерн «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Параметры поставки не раскрываются, техника отправилась в зону СВО. Как подчеркивается, все машины прошли необходимые испытания и полностью готовы к выполнению боевых задач. Техника дополнительно оборудована комплексами РЭБ и антидроновой защитой.



В зоне СВО эта техника особенно востребована, так как идет наступление российских войск и нужно ликвидировать заграждения противника. ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач.


ИМР-3М создана на шасси танка Т-90, несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом, а также колейный минный трал с электромагнитной приставкой. Машина также имеет телескопическую стрелу, которая выполняет несколько функций: манипулятор, грейфер, ковш с прямой и обратной лопатой, скребок-рыхлитель. В войсках ИМР-3 называют «инженерным танком».

В прошлом году сообщалось, что российские военные используют ИМР-3 в качестве «штурмового танка», устанавливая отвал и снимая манипулятор. Машина способна ровнять с землей любые некапитальные здания, а в капитальных просто создает проломы в стенах. В основном ИМР используют в населенных пунктах при штурмах.

7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 08:29
    Очень хорошая незаменимая машина на ЛБС. Норы зарывать с ВСУшниками
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      0
      Сегодня, 08:38
      Баррикады хорошо разбирает.
      1. Netl Звание
        Netl
        +1
        Сегодня, 08:59
        Цитата: seregatara1969
        хорошо разбирает

        Хорошо работает при условии отсутствия вражеских ФПВ (сейчас редкость). yes
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:30
    Любае техника нужна если она эффективно выполняет поставленные задачи.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:25
      ❝ Любая техника нужна если она эффективно выполняет поставленные задачи ❞ —
  3. Комментарий был удален.
  4. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 09:11
    На складах хранение их должно быть очень много. Израиль на "передке" бульдозеры применяет. зарывая все "норы", делает проходы в завалах. особенно в городской застройке.
  5. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 09:35
    В работе ИМР не видел, видел в парке, с инженерно-сапёрным батальоном часть делили, просто опа, вооружения не надо, одним своим видом отправит противника малую и большую нужду справлять