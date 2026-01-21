В случае вторжения США Канада перейдёт к тактике партизанской войны
В случае вторжения американской армии в Канаду войска страны перейдут к партизанской войне, используя тактику афганских моджахедов. Министерство обороны Канады смоделировало сценарий боевых действий между США и Канадой.
События вокруг Гренландии заставили военных аналитиков многих стран по-другому взглянуть на США и просчитать возможные последствия боевых действий против американской армии. Сначала сценарий с вторжением США рассмотрели в Северном командовании НАТО, теперь этим занялась Канада, потому что Трамп и на нее поглядывает искоса.
В общем, аналитики пришли к выводу, что при гипотетическом вторжении армии США канадским военным придется переходить к партизанской войне, так как прямого столкновения канадцы не выдержат. Слишком несопоставимы силы и возможности. При этом канадская армия собирается использовать что-то подобное тактике афганских моджахедов, которую они применяли сначала против советских войск, а потом против США.
Военные планировщики исходят из того, что США могли бы прорвать канадские оборонительные позиции на суше и море в течение нескольких дней. Из-за ограниченных ресурсов и численности армии Канада рассматривает возможность ведения партизанской войны.
Между тем канадские генералы отмечают, что вероятность реального вторжения низкая, а разработка носит концептуальный характер и не является планом боевых действий. В то же время начальник штаба обороны генерал Дженни Кариньян объявила о намерении создать резерв из более 400 тысяч добровольцев, которые могут быть привлечены к обороне в случае эскалации. А еще есть Франция и Великобритания, которые могут оказать Канаде военную помощь в рамках существующих договоренностей.
