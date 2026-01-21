В случае вторжения США Канада перейдёт к тактике партизанской войны

В случае вторжения США Канада перейдёт к тактике партизанской войны

В случае вторжения американской армии в Канаду войска страны перейдут к партизанской войне, используя тактику афганских моджахедов. Министерство обороны Канады смоделировало сценарий боевых действий между США и Канадой.

События вокруг Гренландии заставили военных аналитиков многих стран по-другому взглянуть на США и просчитать возможные последствия боевых действий против американской армии. Сначала сценарий с вторжением США рассмотрели в Северном командовании НАТО, теперь этим занялась Канада, потому что Трамп и на нее поглядывает искоса.



В общем, аналитики пришли к выводу, что при гипотетическом вторжении армии США канадским военным придется переходить к партизанской войне, так как прямого столкновения канадцы не выдержат. Слишком несопоставимы силы и возможности. При этом канадская армия собирается использовать что-то подобное тактике афганских моджахедов, которую они применяли сначала против советских войск, а потом против США.

Военные планировщики исходят из того, что США могли бы прорвать канадские оборонительные позиции на суше и море в течение нескольких дней. Из-за ограниченных ресурсов и численности армии Канада рассматривает возможность ведения партизанской войны.


Между тем канадские генералы отмечают, что вероятность реального вторжения низкая, а разработка носит концептуальный характер и не является планом боевых действий. В то же время начальник штаба обороны генерал Дженни Кариньян объявила о намерении создать резерв из более 400 тысяч добровольцев, которые могут быть привлечены к обороне в случае эскалации. А еще есть Франция и Великобритания, которые могут оказать Канаде военную помощь в рамках существующих договоренностей.
    Уарабей
    Сегодня, 08:54
    Какая еще партизанская война во времена вездесущих дронов и огромного количества спутников? Прошли те времена.
      Nexcom
      Сегодня, 09:11
      так то у них в Ридной Канадщине полно густых лесов и озёр - типа надеются в лесах отсидеться и если что - рыбку ловить, опять же медведя там водятся и прочая живность laughing - с едой проблем не будет.
      а канадо-какелы вспомнят как схроны копать, если что... wassat
      и типа фик их оттуда Трамп выкурит. Бойся, Доня. Запартизанят в усмерть! yes
        Уарабей
        Сегодня, 09:14
        И против кого они там будут партизанить в этих густых лесах? Против грибов, медведей и белок? laughing А как подберутся ближе к цивилизации, то попадутся мгновенно.))
          Nexcom
          Сегодня, 09:16
          laughing Это второй вопрос - против кого партизанить будут... Главное - будут.
          А так то - да, за вискарём попрутся в посёлок - и усе, спалились. Оно всегда так - небритый, ванючий, мятый и канадскими долларами пытался расплатиться за вискарь при уже амерской оккупации - ну точно из лесу - точно партизан канадский... wassat
            Уарабей
            Сегодня, 09:18
            laughing laughing laughing
            .......................................................
            tralflot1832
            Сегодня, 10:21
            Дмитрий - в Канаде будет очень популярен в барах коктейль " Морженный Канадский Партизан " Спирт - водка - спирт - лёд ,взболтать но не смешивать . hi drinks Они за окно смотрели ? lol
        Taurus1983
        Сегодня, 09:33
        Канадцы будут использовать лосей в качестве солдат. laughing
        dmi.pris1
        Сегодня, 09:58
        Навеяло..Партизанский отряд из двух человек,с одним предателем...
      Ольгович
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Уарабей
      Какая еще партизанская война

      Какая партизанская война в фактическом штате Сша Канаде?
        gribanow.c
        Сегодня, 09:52
        Канадские партизаны будут действовать и на Аляске, а Россия их поддержит оружием, через пролив
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 08:54
    ❝ В случае вторжения американской армии в Канаду войска страны перейдут к партизанской войне, используя тактику афганских моджахедов ❞ —

    — Там у них ещё потомков бандеровцев и всяких «лесных братьев» полно, есть у кого "поучиться" ...
      Aken
      Сегодня, 08:56
      Бандеровцы первые пойдут в полицаи и будут отлавливать по лесам французов.
    Мини Мокик
    Сегодня, 08:54
    Бред, не будет США вторгаться в Канаду. Решат с Гренландией, окружат Канаду, введут 100500 процентов санкций и усе Уася, приплыли. Почти вся экономика Канады на США завязана.
    APASUS
    Сегодня, 08:55
    В случае вторжения американской армии в Канаду войска страны перейдут к партизанской войне,

    Мне даже сказать нечего. Этот вариант рассматривается странами где вообще нет армии. А тут Канада. Может сразу рыть могилы ,чего уж там ?
    rocket757
    Сегодня, 08:57
    Полная дичь... кто там, зачем партизанить собрался fool
    Перехватить бразды правления, а потом все плавно поменять под аплодисменты или молчание значимой части населения... можно ведь и так.
    gribanow.c
    Сегодня, 09:10
    Дружественным странам нужно будет наладить канадским партизанам канал поставки дронов, сбросных, чтобы на каждого солдата агрессора падали гранаты, тогда их наступление превратится в позиционную войну с большими потерями
    кот Краш
    Сегодня, 09:11
    Там войны не будет. Хоккейные болельщики не позволят.
    Gomunkul
    Сегодня, 09:11
    А еще есть Франция и Великобритания, которые могут оказать Канаде военную помощь в рамках существующих договоренностей.
    Это самое смешное заявление, если судить какую помощь эти страны уже оказали Гренландии. laughing
      carpenter
      Сегодня, 09:46
      Цитата: Gomunkul
      Это самое смешное заявление, если судить какую помощь эти страны уже оказали Гренландии.

      Селюкам без рода и племени, сотни миллиардов баксов, тысячи наёмников и ЧВК, а своей же НАТОвской Гренландии 15 европейских калек и помощи в сто баксов.
    Azimutt
    Сегодня, 09:13
    Афганские моджахеды могут десятилетиями обходиться без бытовых удобств. А как с этим у канадцев ?
      carpenter
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Azimutt
      А как с этим у канадцев ?

      Не ну без биотуалетов и туалетной бумаги, партизанам не обойтись. Для канадца это святое.
    HAM
    Сегодня, 09:14
    Вот что "Трамп всемогущий" натворил,пока только языком что то ляпнул,а по обоим берегам Атлантики у правителей диарея....
    партизаны--а вас кормить то кто будет?
    Sergei Timofeich
    Сегодня, 09:31
    По моему,рассада потомков бандеровщины покусала всю верхушку канадЫ,иначе откель там столько идиотов????
    Вольноопределяющийся Марек
    Сегодня, 09:36
    Да- да, в партизаны, охотно верю! Не в партизаны они пойдут, а в полицаи! Бандеровцы соврать не дадут!
    carpenter
    Сегодня, 09:39
    В случае вторжения американской армии в Канаду войска страны перейдут к партизанской войне, используя тактику афганских моджахедов.

    С канадцев "моджахеды", что с меня китайский лётчик.
    alovrov
    Сегодня, 09:40
    Какие моджахеды? У них почти готовая партизанская армия бандеровцев, у которых поболее исторического опыта как воевать из схронов. Лет 15 могут продержаться. Но правда бесполезно.
    rocket757
    Сегодня, 09:40
    Что Канаде теперь делать?
    Импортировать бандерлогов, известно от куда!
    multicaat
    Сегодня, 09:57
    а как же традиции сжигать Вашингтон во время войны с США?
    что-то канадцы не то затеяли.
    opuonmed
    Сегодня, 10:01
    Да, мало кто будет партизанить там, в Канаде, нет такой пропаганды, что амеры такие секие, так что малая часть что-то попробует, ну и их сразу накроют. там граница открыта между канадой и сша ходят туда суда )
    dmi.pris1
    Сегодня, 10:03
    Народ не врубился в смысл статьи.Там аналитиков,как бродячих псов...И каждому хочется,кушать.Вот и устроили бурю в стакане воды.Какие партизаны?
    Сергей Митинский
    Сегодня, 10:05
    Вот именно
    Вероятность вторжения низкая ,поэтому можно планировать что угодно
    Генералы могут даже запланировать заключить союз с инопланетянами ,а по факту эти канадские идиоты даже палец о палец не ударят, кроме конечно настойчивости что бы при новой власти им сохранили генеральские пенсии
    эгссп
    Сегодня, 10:11
    Когда-то смеялся над полнометражным мультфильмом "Южный парк", там обыгрывался сюжет войны США и Канады.
    Сейчас уже как-то не смешно...
    Tagan
    Сегодня, 10:22
    Как это теперь называется, когда нечего ответить - включать антикриз?
    Один британский шизoид, например, не нашел ничего умнее, как выдать, что прибытие европейского контингента в Гренландию связано с поиском там русских и Трамп всё не так понял. Канадские "кандидаты в партизаны" тоже переквалифицируются для тех же целей, чтобы не разозлилить рыжего, надо полагать.