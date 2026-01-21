Трамп сделал заявление о «звуковом оружии» США, якобы применённом в Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о «звуковом оружие», якобы примененном военными в Венесуэле. Он сказал, что Вашингтон располагает таким вооружением, о котором неизвестно никому в мире.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью американскому телеканалу NewsNation.



Трамп сказал:

У нас есть оружие, о котором никто не знает… Не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было.

Так он ответил на вопрос журналиста о «звуковом оружии», которое американцы якобы применили в ходе операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Затем глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты располагают «удивительными» боевыми средствами, хотя об этом лучше никому не рассказывать. Вносить ясность в свои слова Трамп не стал.

Похищение американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии флорес произошло 3 января. Трамп лично объявил о захвате лидера латиноамериканской страны и вывозе его в США. Он также добавил, что операция сопровождалась военным ударом по Каракасу.

А недавно экс-сотрудница американского Госдепа Саша Ингбер заявила, что она располагает информацией о наличии у США особенного оружия, вызывающего симптомы «гаванского синдрома». Поражение этим средством становится причиной головокружений, тошноты и головных болей. И хотя официальных комментариев за этим заявлением не последовало, глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала репост анонса интервью с Ингбер.
  1. Комментарий был удален.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +9
    Сегодня, 09:08
    Да все мы знаем про американское звуковое оружие .ПВО не сработало, пилоты остались в казармах, даже тревога не объявлялась.
    Это оружие называется $
    1. Комментарий был удален.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:26
      Оно то самое и есть... "оружие" проверенное временем!
    3. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 10:06
      Да...частенько планы срываются ,когда " мало водки ,водки мало и закуски тоже мало !" (В пещере каменной сырой нашли......)
  3. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +2
    Сегодня, 09:08
    ..." у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем.."(с)
    Посмотреть на историю человечества: практически весь тех.прогресс зиждется на создании приспособ, как понаряднее укокошить друг друга
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:09
    Тебе-бы сказки для детишек пИсать , они всему поверят.
  5. Ольгович Звание
    Ольгович
    +4
    Сегодня, 09:10
    У нас есть оружие, о котором никто не знает…

    Как можно знать то, чего нет?
  6. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 09:16
    Как то оружие работает выборочно, на охранников это подействовало. а на Мадуро нет. Вспоминается шумиха была несколько лет назад в Гаване. так это оказывается Американцы испытывали это оружие, а свалили на Кубинцев
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:16
    А недавно экс-сотрудница американского Госдепа Саша Ингбер заявила, что она располагает информацией о наличии у США особенного оружия, вызывающего симптомы «гаванского синдрома».

    А она что-нибудь слышала про ракеты, которые сами наводятся на источник сигнала?
    Для разгона демонстрантов ещё куда ни шло, а против ВС - смешно даже предполагать чьих...
  8. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    0
    Сегодня, 09:18
    Русы тоже нашли свой меч-кладинец рубит всё на любом расстоянии, который искали Напалеон и Шекельгрубер по кличке Гитлер.
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 09:19
    А оружие, которое всех глушит на расстоянии, Трамп про это?
  10. Оркестрант Звание
    Оркестрант
    0
    Сегодня, 09:22
    Что-то очень знакомое! lol
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 09:34
    В США звуковое оружие, в России сверхзвуковое оружие. Болванка со скоростью, тысячи километров, мощнее будет. laughing
  12. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 09:49
    Воздействовать можно узконаправленным ультразвуком, но и тут гармоники во все стороны, или инфразвуком, тут уж опа всем вокруг, даже свинец, как от радиоактивного излучения не поможет, на все 360 градусов сплющит, и чем для атакующих процесс закончится, большой большой вопрос
  13. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:53
    Кому надо в уши нашептали и зеленым подмазали. Такого оружия дейтвительно ни у кого больше нет.
  14. Poruchik77 Звание
    Poruchik77
    0
    Сегодня, 09:53
    У меня в деревне у бабушки ... (но никто это не видел)
  15. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 10:05
    А у Байдена было личное звуковое оружие.
  16. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 10:05
    Скорее там был применен осел, груженый золотом, который, как известно, может взять почти любую крепость.
  17. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 10:06
    Да, видно этим оружием рыжему жиду мозги подпортили.
  18. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 10:15
    Короче у них "есть" оружие, которому нет аналогов в мире.