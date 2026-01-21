Российские войска развивают наступление к северу от Покровска после того, как противник в своих контратаки «выдохся».Поступают сообщения о продвижении к западу от города Родинское. В результате подавления активности противника на позициях ВС РФ перевели под свой контроль и эти позиции, и вдобавок около 6 квадратных километров территории, выйдя на пространство между балкой Водяной Яр и рекой Куличка. Эти водные артерии сходятся в селе Доброполье, которое является южным предместьем одноимённого города.Продвижение в районе Водяного Яра позволяет планомерно отодвигать противника от ранее освобождённых Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Одновременно с этим продвижение в западном направлении позволяет заставить противника суетиться с новыми рубежами обороны в упомянутом Доброполье. А любое отвлечение врага на западе ДНР - это, что называется. в копилку к продвижению к Славянско-Краматорской агломерации, за которую ВСУ цепляются как за последний (после утраты) Покровска крупнейший укреплённый район на контролируемой ими части Донбасса.Напомним, что Генштаб ВСУ продолжает не признавать потерю Покровска, публикуя в своих сводках заявлений о том, что «ВСУ держатся на севере города». Типичный антикриз, который в последнее время стал особенно значительно раздражать самих украинцев.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»