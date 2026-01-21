ВС РФ западнее Родинского вышли к Водяному Яру и движутся к Доброполью

ВС РФ западнее Родинского вышли к Водяному Яру и движутся к Доброполью

Российские войска развивают наступление к северу от Покровска после того, как противник в своих контратаки «выдохся».

Поступают сообщения о продвижении к западу от города Родинское. В результате подавления активности противника на позициях ВС РФ перевели под свой контроль и эти позиции, и вдобавок около 6 квадратных километров территории, выйдя на пространство между балкой Водяной Яр и рекой Куличка. Эти водные артерии сходятся в селе Доброполье, которое является южным предместьем одноимённого города.





Продвижение в районе Водяного Яра позволяет планомерно отодвигать противника от ранее освобождённых Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Одновременно с этим продвижение в западном направлении позволяет заставить противника суетиться с новыми рубежами обороны в упомянутом Доброполье. А любое отвлечение врага на западе ДНР - это, что называется. в копилку к продвижению к Славянско-Краматорской агломерации, за которую ВСУ цепляются как за последний (после утраты) Покровска крупнейший укреплённый район на контролируемой ими части Донбасса.

Напомним, что Генштаб ВСУ продолжает не признавать потерю Покровска, публикуя в своих сводках заявлений о том, что «ВСУ держатся на севере города». Типичный антикриз, который в последнее время стал особенно значительно раздражать самих украинцев.
  rocket757
    rocket757
    
    Сегодня, 09:32
    Зима будет жаркой, в этом не приходится сомневаться.
    Удачи нашим воинам! soldier
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      
      Сегодня, 09:55
      Группировки ВС РФ "Центр" и "Юг" перегруппировались и приступили к дальнейшему движению. Храни, Бог наших парней.
      rocket757
        rocket757
        
        Сегодня, 10:18
        Врага надо уничтожать...
        Ведь это аксиома, если враг не сдаётся, его уничтожают... ничего нового не придумали до сих пор, да и вряд ли оно, другое, есть вообще! soldier
  михаил3
    михаил3
    
    Сегодня, 10:18
    В эпоху интернета в обиход вдруг вернулось нечто, казавшееся полностью забытым. А именно - надо отвечать за слова! Будучи полностью медийной личностью, Зеленский поступил как всегда - обьявил о том, что "Москва и Петербург будут лишены электроснабжения" и запустил в этом направлении, что мог.
    По законам интернета сделано более чем достаточно.
    Большая часть таких заявлений вообще ничем не подкреплена в реальности, все это рассчитано на увеличение количества лайков за сетевую болтовню. А тут просто имба - есть хоть какие то результаты в реальности! Для сети - все супер. Лайки посыпались тысячами.
    А костное и отсталое командование РФ, которому вообще не понравились удары по своим НПЗ, вместо остроумных постов в соцсетях начало отвечать в меру своих возможностей! А возможности эти совсем не маленькие. Зе ловко ввернул - обесточу Москву! Собрал лайки. Русский Генштаб в ответ ввернул обесточивание Киева в оффлайне. Да как так то!!
    У меня вообще создается впечатление, что Зе, при помощи веществ, полностью переселился в виртуальный мир, где все идет так, как он хочет. А если что то идет не так, он "поправит положение" ловким выступлением или заседанием. И то, что украинцы помирают по настоящему, в его сознание не имеет доступа...