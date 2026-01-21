В Европе произошёл уже третий за последние четыре дня инцидент с поездом

Третий за четыре последние дня инцидент с поездом произошел в Европе, на этот раз в Польше. Как сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак, пассажирский поезд компании Polregio (электричка) сошел с рельсов на железнодорожной линии Варшава — Краков.Вслед за Испанией инцидент с поездом произошел в Польше, это уже третий случай в Европе за последние четыре дня. В то же время, в отличие от катастрофы в Испании, в Польше обошлось без жертв. По словам министра, в момент инцидента в поезде находилось порядка 20 пассажиров, никто из них не пострадал.Согласно информации компании «Польские железные дороги», авария произошла после 21:00 (23:00 мск) на участке между Мехувом и Сломниками, на железнодорожной линии Варшава — Краков. Как пишут местные СМИ, причиной схода стала не диверсия, а отколовшийся по причине низкой температуры кусок рельса. Полиция пока официально это не подтвердила.Из-за аварии пришлось менять маршруты поездов дальнего следования, также вместо части пассажирских составов было запущено автобусное движение.Ранее два железнодорожных инцидента произошли в Испании. Два дня назад два скоростных поезда сошли с рельсов, что привело к гибели более 40 человек, сегодня под Барселоной поезд сошел с рельсов по причине упавшей на пути опорной стены.

