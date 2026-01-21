В Европе произошёл уже третий за последние четыре дня инцидент с поездом

Третий за четыре последние дня инцидент с поездом произошел в Европе, на этот раз в Польше. Как сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак, пассажирский поезд компании Polregio (электричка) сошел с рельсов на железнодорожной линии Варшава — Краков.

Вслед за Испанией инцидент с поездом произошел в Польше, это уже третий случай в Европе за последние четыре дня. В то же время, в отличие от катастрофы в Испании, в Польше обошлось без жертв. По словам министра, в момент инцидента в поезде находилось порядка 20 пассажиров, никто из них не пострадал.



Согласно информации компании «Польские железные дороги», авария произошла после 21:00 (23:00 мск) на участке между Мехувом и Сломниками, на железнодорожной линии Варшава — Краков. Как пишут местные СМИ, причиной схода стала не диверсия, а отколовшийся по причине низкой температуры кусок рельса. Полиция пока официально это не подтвердила.

Из-за аварии пришлось менять маршруты поездов дальнего следования, также вместо части пассажирских составов было запущено автобусное движение.

Ранее два железнодорожных инцидента произошли в Испании. Два дня назад два скоростных поезда сошли с рельсов, что привело к гибели более 40 человек, сегодня под Барселоной поезд сошел с рельсов по причине упавшей на пути опорной стены.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:56
    В общем то Европе есть чем заняться у себя дома и не лезть в конфликт с русскими. А учитываю Гренландию вообще бы сидели молча
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:03
      Цитата: APASUS
      В общем то Европе есть чем заняться у себя дома и не лезть в конфликт с русскими.

      И Господь их об этом предупреждает...
      1. marchcat Звание
        marchcat
        -1
        Сегодня, 10:16
        отколовшийся по причине низкой температуры кусок рельса
        Даже боюсь представить, из чего у них делают рельсы, если они откалываются при температуре не ниже -10 градусов. recourse
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 10:03
    Шире надо было колею делать. Ума то нету, еще одно подтверждение
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 10:03
    Это, что там за морозы, если даже рельсы от них крошатся? Или, что там за рельсы то такие, если от европейских морозов крошатся? А, ведь всерьез собрались с нами воевать.
    1. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Сегодня, 10:22
      Китайские, наверное. Я однажды молоток купил китайский , весом 1 килограмм, после двух "хороших" ударов , металлический молот пополам разломался.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:06
    причиной схода стала не диверсия, а отколовшийся по причине низкой температуры кусок рельса.
    Ну это уже непорядок, как можно обойтись без "русского следа".
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:15
      Да, да, кого там можно за уши притянуть... Баширова и Петрова, небось?
      А так... что у них такое происходит, если разбиратся тщательнее и не ссылаться на русский след???
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 10:23
    В Польше откололся кусок рельса от холода... Вот это неожиданно. Там холодов-то не бывает нормальных. Это что за рельсы и стандарты?
    Неужели скоро ж/д инфраструктура в ЕС дойдет до сотсояния американской с немыслимым количеством аварий путей?
    И они собираются воевать ... с Россией. Так их ж/д не выдержат перевозок воинских в первую же неделю... если они эту неделю проживут, дауны.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 10:25
    То, что на весь поезд было 20 человек, никого не удивило? А если порожняком гонять составы, то вообще жертв не будет по определению.
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 10:29
    там походу рельсы делают из прессованного металлпорошка
    Я знаю что там на самом деле происходит..сейчас тренд пошел..тамошнии бомжи, алкоши и наркоманы..чухнули что за медь приличные бабки платят..вот они там по всей европке кабеля срезают..отсюда так участились ЧП...это только начало..