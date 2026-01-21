Bloomberg: в ЕС допускают «сдачу» Гренландии ради умиротворения Трампа

1 076 13
Bloomberg: в ЕС допускают «сдачу» Гренландии ради умиротворения Трампа

В Давосе все громче звучит тема, которую еще недавно в Европе считали немыслимой: Гренландия может стать разменной монетой в попытке угодить Дональду Трампу. Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет, что ЕС вряд ли станет жестко противиться Вашингтону – и риск «уступки» острова вполне реален.

На встречах министров финансов в Брюсселе чиновники были, по их словам, ошарашены тем, как быстро утрата поддержки США переросла во враждебность. Поток угроз и требований из Белого дома не поддается логике – и в Европе не понимают, как на него реагировать.



Одни в ЕС предлагают «умиротворить» Вашингтон, другие считают, что это путь к унижению. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон прямо назвала происходящее шантажом. Премьер Польши Дональд Туск напомнил, что умиротворение – признак слабости и к результатам не приводит. В то же время канцлер Германии Мерц ищет диалог, а президент Франции Макрон выступает против уступок.

Внутренний раскол усугубляет кризис. ЕС и так разорван конфликтом в Восточной Европе, испытывает экономические трудности и все меньше уверен в американских гарантиях безопасности.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер больше не считает США союзником и отмечает:

Либо мы будем стоять вместе, либо будем разделены. Восемьдесят лет атлантизма подходят к концу.

При этом в Вашингтоне не скрывают уверенности: даже под угрозой новых пошлин Европа продолжит инвестировать в США. И чем дольше ЕС ищет «как угодить», тем ближе момент, когда острова и принципы пойдут по одной цене.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:10
    ❝ Внутренний раскол усугубляет кризис ❞ —

    — Чем больше будет раскол, тем лучше ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 10:16
      Глупая Европа не понимает, что Гренландией Трамп не ограничится.... на очереди Исландия и Канада, без них Арктика США не светит, у США нет своего ледокольного флота, а у Канады около 60-ти ледоколов, потом начнется борьба за нефтеносные Арктические шельфы на которые кстати и Россия претендует, Трамп действует последовательно и не так безобидно для нас, забрав Гренландию и Исландию он будет контролировать Северный морской путь с выходом в Атлантику.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 10:18
      Вот ни сколько не сомневался, что Гренландию "подарят". Безвольные европейцы... fool
    3. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 10:22
      Утолить аппетит волка добровольно дав ему овцу laughing Да волк потом повадится за другими овцами laughing В ЕС этого не понимают, еще умом не доросли laughing laughing
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        0
        Сегодня, 10:28
        главное для них..чтобы не было войны "с той стороны" и хозяин не гневался..ну и в словах как извернуться, чтобы не не выглядело капитуляцией и позором
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 10:12
    Гитлера тоже "умиротворяли" и доумеротворялись...А американский Гитлер или вернее гитлеры приведут к уничтожению планеты.
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 10:12
    [quoteBloomberg: в ЕС допускают «сдачу» Гренландии ради умиротворения Трампа][/quote]
    Я за вооруженное сопротивление Гренландцев т.е. Датчан!
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 10:25
      как у кине "9 апреля"..грозные такие на лисапетах и моциках
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 10:18
    История повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:24
    "Кац предлагает сдаться!"@.....ещё не было никаких действий,только трёп,а они уже сдаются...а что будет,когда по настоящему что то по Брюсселю-Парижу прилетит??такие воинственные, аж жуть.....в тёплых кабинетах... crying
  6. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 10:28
    Да, ЦЕ Европа слов нет, А про слив переписки Макрона, А как он поступил с Путиным. что то не комментирует, тут Собчак высунулась. стала защищать Макрона (наверное имеет французкое гражданство) И что то она молчала, когда Макрон слил переговоры (разговоры) с Путиным. а, что она там говорила?
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 10:28
    Ну что, попа, допрыгалась? Спросил удав свой хвост, который попал под поезд...
    Трамп тот ещё поезд, просто паровоз с облаками пара, дыма и грохотом...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:33
    А всё-таки дожимает Трамп этих еврогеев!