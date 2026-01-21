Bloomberg: в ЕС допускают «сдачу» Гренландии ради умиротворения Трампа
В Давосе все громче звучит тема, которую еще недавно в Европе считали немыслимой: Гренландия может стать разменной монетой в попытке угодить Дональду Трампу. Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет, что ЕС вряд ли станет жестко противиться Вашингтону – и риск «уступки» острова вполне реален.
На встречах министров финансов в Брюсселе чиновники были, по их словам, ошарашены тем, как быстро утрата поддержки США переросла во враждебность. Поток угроз и требований из Белого дома не поддается логике – и в Европе не понимают, как на него реагировать.
Одни в ЕС предлагают «умиротворить» Вашингтон, другие считают, что это путь к унижению. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон прямо назвала происходящее шантажом. Премьер Польши Дональд Туск напомнил, что умиротворение – признак слабости и к результатам не приводит. В то же время канцлер Германии Мерц ищет диалог, а президент Франции Макрон выступает против уступок.
Внутренний раскол усугубляет кризис. ЕС и так разорван конфликтом в Восточной Европе, испытывает экономические трудности и все меньше уверен в американских гарантиях безопасности.
Премьер Бельгии Барт Де Вевер больше не считает США союзником и отмечает:
При этом в Вашингтоне не скрывают уверенности: даже под угрозой новых пошлин Европа продолжит инвестировать в США. И чем дольше ЕС ищет «как угодить», тем ближе момент, когда острова и принципы пойдут по одной цене.
Информация