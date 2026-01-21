Ответ на провал класса Constellation: подробности проекта нового фрегата FF(X)

В ходе симпозиума Ассоциации надводного флота (SNA 2026) американские военные раскрыли подробности о новом проекте фрегатов класса FF(X). Он должен быть запущен в ответ на провал программы постройки фрегатов Constellation, которая была прекращена в ноябре 2025 года из-за значительных задержек и существенного роста затрат.

FF(X) должны быть созданы на базе больших патрульных кораблей (формально – «катеров») класса Legend, долгое время используемых Береговой охраной США. Согласно информации с SNA 2026, американцы намерены построить 50-65 фрегатов FF(X).



Патрульные корабли, адаптированные под роль фрегата, будут иметь длину около 128 м, ширину примерно 16,5 м и обладать водоизмещением 4750 тонн. Скорость хода составит до 28 узлов, ожидаемая дальность плавания – 12 тыс. морских миль, автономность – 60 дней. Экипаж будет представлен 148 офицерами и матросами.

Корабли планируется оснастить 57-мм пушкой, станцией с 30-мм автоматической пушкой и ракетным вооружением, которое будет состоять из ПУ для 16 ПКР NSM или 48 Hellfire (которые также будут выступать в роли ПКР), расположенных на корме, сразу за полётной палубой. Там также может размещаться контейнер со специализированным оборудованием или дополнительными средствами поражения. Зенитное вооружение будет включать одну 21-ячеечную ПУ ЗРК Mk 49 RAM.

Основным радаром станет AN/SPS-77. Фрегаты будут оснащены комплексом РЭБ AN/ALQ-32(V)6 и ПУ для отстрела ложных целей Nulka. Корабли также будут иметь полётную палубу и ангар, позволяющие эксплуатировать и базировать БПЛА или вертолёты.

Фрегаты класса FF(X) будут дополнять более крупные боевые корабли, такие как эсминцы и планируемые линкоры. Они будут действовать в менее опасных водах и отвечать за такие задачи, как сопровождение кораблей, перехват, противодействие беспилотникам и борьбу с надводными целями.

Развёртывание фрегатов, например, для операций по борьбе с наркотиками, оправдано их значительно ограниченными боевыми возможностями, которые ставят их ближе к корветам.

Представленная в настоящее время конфигурация FF(X) может оказаться не окончательной. Заказ кораблей будет осуществляться партиями, которые могут значительно отличаться. Не исключено, что они будут перевооружены, в том числе оснащены вертикальными ПУ.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -2
    Сегодня, 12:23
    провал программы постройки фрегатов Constellation

    Там же, где эсминец "Лидер" crying
    1. Кулл90
      Кулл90
      +3
      Сегодня, 12:43
      там же, где вертолет команч, танк букер, сау крусейдр и многие другие
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 12:30
    Hellfire в качестве ПКР для фрегата? С БЧ 8 кг и дальностью 11 км? Это шутка такая? Не - у нас конечно Осу тоже так использовали, но всё-таки для неё это был не штатный вариант применения.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 14:07
      Цитата: paul3390
      Hellfire в качестве ПКР для фрегата? С БЧ 8 кг и дальностью 11 км?

      Это оружие против быстроходных катеров и БЭКов.
      Для более крупных целей есть ПКР NSM.
      А вот зенитное вооружение крайне слабое. Даже ESSM в компактных ВПУ Mk 48 /56 не установили.
  3. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +2
    Сегодня, 13:02
    Для корабля с водоизмещением 4750т.- слабое вооружение. Наши корветы 20380, 20385 и то более зубастее.
  4. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 13:41
    Эти Legend - здоровенная бандура,
    полу-военный океанский корабль.
    Шторм выдерживает, но почти без оружия